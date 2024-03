Escuchar

Once partidos y un gol no resultan una estadística deslumbrante, aunque existen múltiples aristas que le ofrecen brillantez a esos números. Detrás de las dos simples cifras asoma un talento desbordante que invita a proyectar un futuro mágico. La línea de la carrera de Franco Mastantuono recién empieza a trazarse, aunque los cazadores de jóvenes promesas desde hace tiempo anotan los pasos de la aventura del azuleño. No es una rareza que con apenas 16 años se lo asocie con clubes gigantes y poderosos de Europa, aunque en River desean disfrutar durante algunas temporadas más de su juego, goles y jerarquía. La extensión del contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión record de 45 millones de euros , que se elevará a € 50.000.000 si se ejecuta dentro de los últimos diez días del mercado de pases son datos que robustecen aquellos dos números que tirados sin contexto no evidencian ningún peso.

La incómoda situación que se desató con Claudio Diablito Echeverri en Núñez, a fin de año se marchará a Mancheter City –la transferencia se ejecutó en 14 millones de euros, aunque el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo la pueden inflar a € 22.000.000–, encendió las alarmas entre los dirigentes de los clubes argentinos y en particular en River, que en la categoría 2006 juntó a tres diamantes: Mastantuono, Echeverri y Agustín Ruberto. Los tres disputaron con la selección el Mundial Sub 17 de Indonesia, donde la Argentina finalizó en el cuarto puesto, tras caer en las semifinales y por penales con Alemania –luego, campeón– y frente a Mali en el juego por la medalla de bronce.

El 14 de agosto del año pasado, al cumplir 16 años, Mastantuono firmó su primer contrato profesional que lo ligaba con River hasta el 31 de diciembre de 2025. La cláusula de rescisión fue de 30 millones de euros y aunque su recorrido no tenía el mismo impacto mediático que el de Echeverri reúne cualidades que lo enseñan como un distinguido: es un enganche completo que tiene destreza en la pegada con el pie izquierdo y, además, llegada al gol con la misma facilidad que demuestra un goleador. Las virtudes en el juego y madurativas que exhibió desde la preadolescencia no pasaron desapercibidas para los cuerpos técnicos de los seleccionados juveniles y Franco, con 14 años, era titular en partidos amistosos de la Sub 17. El nuevo vínculo que firmó con River tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026, aunque en enero del próximo año se efectuará una renovación automática que lo extenderá hasta fin de 2027.

Convocado por el director técnico Martín Demichelis en los once partidos de la Copa de la Liga, solamente frente a Talleres e Independiente no tuvo minutos. Debutó ante Argentinos, al reemplazar a Facundo Colidio, a los 19 minutos del segundo tiempo, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en la historia del club, por detrás de Mateo Mussacchio y Omar Rossi. El único gol lo anotó por la Copa Argentina, en la victoria 3-0 sobre Excursionistas, por los 32avos de final, festejo que lo exhibe en el futbolista millonario de menos edad, superando a una estrella del calibre de Javier Saviola. Y en ese puñado de encuentros que suma en la elite del fútbol nacional ya celebró una vuelta olímpica, tras el triunfo 2-1 sobre Estudiantes –no tuvo minutos–, por la Supercopa Argentina.

Mastantuono es sinónimo de consagraciones desde que se incorporó a River, que lo captó en Azul, en 2017, aunque desde los tres años que jugaba a la pelota en River de su ciudad, donde su papá era el director técnico. Dos años después ya tuvo que viajar para integrarse a la pensión del Monumental: coincidió con la presentación con la camiseta de los millonarios, en la última fecha del torneo, ante Banfield. A pesar de los pocos entrenamientos con el grupo saltó a la cancha y festejó el campeonato. En 2020 fue fichado para los torneos de la AFA, con edad de Novena: el crecimiento no se detuvo.

El fuerte vínculo con el club se observó en un detalle: el beso al escudo de la camiseta, tras convertir ante Excursionistas. El gesto lo repite desde 2019 y explicó las razones: “Siento mucho amor por el club, que me dio de comer cuando era chico. Es una emoción muy grande, me dieron hasta ganas de llorar, es un sueño que se me hizo realidad”, disparó quien también pudo ser tenista, juega con la camiseta N° 30 por Lionel Messi –debutó con ese dorsal en Barcelona– y la admiración por el capitán de la selección lo llevó a tatuarse la fecha de la final con Francia, del Mundial de Qatar 2022. Entre sus espejos futbolísticos también aparecen Neymar y Phil Foden, mientras que de Matías Suárez y Julián Álvarez incorporaba conceptos de movimientos al observarlos en los entrenamientos y en el Monumental.

Una cifra récord para blindarlo ante el interés de los poderosos de Europa y una marca histórica entre los jugadores de River, dos detalles que invitan a proyectar que la estadística a largo plazo se convertirá en un simple número en la carrera de Mastantuono.