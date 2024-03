Escuchar

No suele hablar seguido, pero cuando lo hace deja frases sustanciosas. Jorge Brito, presidente de River, habló varias veces de “desahogo” luego del triunfo en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, en la noche de Córdoba. El titular del club millonario reflejó con sus palabras lo que se vio en las imágenes tras la conquista, donde se lo observó exultante con sus compañeros de comisión directiva y muy efusivo con el entrenador, Martín Demichelis. “Cuando uno gana una copa es un desahogo, un alivio. Y más este tipo de copas que son a un partido, o sea que es todo o nada, mucha tristeza o mucha alegría”, arrancó su alocución.

Brito se refirió al extraño ambiente que se respiró en River los últimos tiempos, donde parecía que el público no estaba conforme con el rendimiento del equipo y con muchas decisiones del director técnico. “Yo también en una época estaba en la tribuna y a veces se ganaba y, si no se jugaba bien, y se criticaba a los jugadores. Para mí eso no está bien: en la cancha siempre hay que alentar a River, porque es la forma que tenemos de empujar al equipo para que vaya adelante. Después, cuando termina el partido, todos tenemos el derecho a criticar a un jugador, al técnico, al presidente... Porque es así; no está ni bien ni mal: es así. La demanda del hincha de River siempre es mayor, y está bien que así sea. La historia nuestra nos muestra eso; no nos puede alcanzar con lo que hicimos. Hay gente que a veces me dice ‘che, pero cómo puede ser que lo critiquen después de todo lo que ganó el año pasado’. Porque tenemos que ir por más, por nuevos títulos. Lo de ayer [se refiere a la conquista de la Supercopa] fue un punto de inflexión en este año y nos da muchísima fuerza para las competencias que tenemos por delante. Martín inició el 2023 de una manera óptima, nos encontramos con el primer campeonato y cuando se queda afuera de la Libertadores y muchos partidos que no hemos jugado como queremos, la gente te lo hace sentir. Debemos estar todos juntos como siempre y estoy convencido que fue un partido bisagra. Tenemos la oportunidad de sentirnos aliviados y de festejar la Copa en el Monumental y vivir una fiesta frente a Gimnasia”.

Jorge Brito y su apoyo a Martín Demichelis en River

Sobre el abrazo con Demichelis, explicó: “Más que nada por cómo se dio el partido, porque arrancamos perdiendo y estuvimos así la mayor parte de los 90 minutos. Primero el empate y después el gol de Aliendro fue un gran desahogo, muchas emociones juntas. Y fue un momento lindo, uno de esos abrazos en los que se transmite mucho”. También hizo hincapié en las críticas que recibió el DT: “Estamos unidos, Demichelis tiene un contrato y esperamos todos juntos terminar el contrato en diciembre de 2025. Tenemos muchos desafíos y estamos convencidos de que con el plantel que tenemos podemos pelear en lo más alto”. Y respaldó a su técnico: “Hubo muchos entrenadores súper exitosos en River que no ganaron la Libertadores. Si tenés un DT que te gana los dos campeonatos y los superclásicos, difícilmente tendrías ganas de cambiarlo. El año pasado no fue un año menor en lo futbolístico, no todos los años le ganamos las dos veces a Boca y celebramos dos títulos”.

También tuvo palabras sobre Enzo Pérez, que dejó el club el año pasado y fue rival en la final de la Supercopa, con la camiseta de Estudiantes. “Hasta el último minuto que Enzo Pérez actuó en River lo hizo con el mayor profesionalismo y Demichelis también lo hizo de eso manera. Nunca vi que el vínculo pudiera afectar lo futbolístico. No creo que nada de lo bueno y lo malo haya generado diferencias. Fluyó todo con el máximo profesionalismo. Uno debe respetar el accionar de los jugadores. Es un contrato que se vencía y él tenía el derecho de jugar donde quisiera. No tengo más que agradecimiento por todo lo que nos dio y por el profesionalismo con el trabajó hasta el último minuto”.

El frío apretón de manos entre Enzo Pérez y Martín Demichelis Captura TV

Entre otras cosas, Brito reconoció que estuvo en Miami reunido con Jorge Mas, uno de los propietarios de la franquicia de la Florida. “La idea es hacer cosas entre River e Inter, que con la llegada de Leo Messi se convirtió en club muy importante a nivel global. Vemos ahí muchas cosas para hacer a futuro. Y a la noche fuimos a comer con el Tata Martino y con Jorge Messi, algo social. Con Leo nos saludamos, sí, después del partido”.

Luego, consultado sobre la organización de los torneos en el fútbol argentino, Brito se mostró crítico sobre todo con los formatos instrumentados en los últimos años. “Los problemas del fútbol hay que resolverlo dentro del fútbol. No se deben meter desde afuera porque las experiencias no fueron buenas. Lo sigo diciendo: no es el modelo que me gusta, quiero un campeonato con 20 equipos, Apertura, Clausura y recuperar la soberanía de la liga. No sé por qué está intervenida. Debemos unirnos para que desde afuera no se puedan meter.... No sé si está intervenida judicialmente, pero salieron cosas muy buenas de esa Liga y la tenemos que recuperar, en el formato que sea. La forma se debe elegir democráticamente”.

Y finalmente habló de los arbitrajes, un tema candente en las últimas semanas: “Nunca me sentí amenazado. Lo que siento es que los árbitros siempre se pueden equivocar, pero lo que me parece es que a veces está mal y es injusto para los árbitros creer que cada vez que se equivocan es por una mano negra. Ese es el problema central. Se cree que está la mano de alguien atrás. Nunca pudimos elegir una terna de árbitros entre niveles y calificación de ellos y de partidos... Se habló tanto de algo y sucedió lo que dijo Tevez, pero no tenemos que caer en las suposiciones de que si un árbitro se equivoca es porque hay algo raro”.

