Liga Profesional: River se prende a la pelea por el título, pero deberá afrontar la recta final con un total de 10 bajas

Después de lograr un triunfo sufrido y sanador ante San Lorenzo el domingo pasado por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, River ya se empieza a focalizar en otro duelo crucial en sus aspiraciones en la Liga Profesional: el próximo sábado recibirá a Talleres de Córdoba desde las 18 en el Monumental y tendrá que sortear una serie de obstáculos que complicaron el panorama del entrenador Marcelo Gallardo. Es que para el compromiso de la fecha 21 tendrá al menos medio equipo titular marginado entre las convocatorias de las selecciones, lesiones y suspensiones. Un importante dolor de cabeza.

Por estar citados para la fecha FIFA, Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás De La Cruz no podrán jugar ni el sábado frente a Talleres ni el miércoles 28 en La Rioja ante Patronato en los cuartos de final de la Copa Argentina, la otra competencia que a River le puede abrir una puerta rumbo a la Copa Libertadores 2023. Tres bajas más que sensibles con pilares del juego millonario en cada línea. Pero no todo queda ahí. Enzo Pérez -cinco amarillas- y Marcelo Herrera -expulsado- deben purgar una fecha de suspensión en la Liga tras el triunfo ante San Lorenzo; y, además, Santiago Simón será duda hasta último momento por el esguince leve en el tobillo derecho que sufrió el domingo contra el Ciclón tras un mal movimiento.

Enzo Pérez llegó a la quinta amonestación y tampoco formará parte del equipo el sábado Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Así, son cinco bajas confirmadas, que podrían ser seis. Pero además Gallardo acumula otros cuatro lesionados dentro del plantel profesional: Juanfer Quintero aún se recupera de un desgarro en el aductor izquierdo y no llegaría al 100% de sus condiciones; Rodrigo Aliendro no jugará hasta 2023 por la fractura del macizo facial con hundimiento de malar derecho por la que fue operado luego del superclásico; Felipe Peña tiene un edema óseo en la rodilla izquierda y aún no posee fecha estimada de regreso; y Robert Rojas continúa recuperándose tras ser operado nuevamente en agosto por una inflamación durante la recuperación de la fractura de tibia y peroné en su pierna derecha que sufrió en abril.

De esta manera, de los 28 jugadores del plantel profesional, Gallardo contará únicamente con 18 futbolistas, a la espera de la evolución de Simón, quien irá siendo evaluado hasta el sábado para conocer si, con el correr de los días, disminuye el dolor en el tobillo para poder ser de la partida. A pesar de que aún no ha dado indicios en los dos primeros entrenamientos de la semana, no se descarta que entre miércoles y jueves pueda subir alguno de los habituales titulares de la Reserva para ser tenido en cuenta de cara a la lista de convocados que saldrá el viernes.

Rodrigo Aliendro, nuevamente con sus compañeros en River Camp y comenzando con su recuperación.



¡Te esperamos, Rodrigo! ❤💪 pic.twitter.com/iwH5wUOLGI — River Plate (@RiverPlate) September 19, 2022

¿Qué modificaciones haría el Muñeco? Ezequiel Centurión será el arquero en lugar de Armani; Elías Gómez ingresaría por Herrera, pasando Casco nuevamente al lateral derecho; Javier Pinola volvería a la zaga en reemplazo de Paulo Díaz; Bruno Zuculini ocupará el lugar de Enzo Pérez; y Agustín Palavecino se meterá en el once inicial ante la ausencia de De La Cruz. Además, en caso de no llegar en condiciones, Tomás Pochettino, quien ingresó ante Banfield y San Lorenzo en el segundo tiempo tras pasar dos meses sin jugar, podría ocupar el puesto de Simón.

De esta manera, River, que suma 32 unidades en el torneo, podría formar con Centurión; Casco, Mammana, Pinola, Gómez; Simón o Pochettino, Zuculini, Palavecino; Solari, Beltrán y Barco. Una formación improvisada y diezmada en un encuentro clave en el que el equipo de Gallardo irá por su segunda victoria en fila en la Liga para dejar atrás los traspiés frente a Boca y Banfield y no perderle pisada a Atlético Tucumán (38), Gimnasia (36, con un partido menos), Boca (36), Racing (34) y Huracán (34), animadores del campeonato.

River quiere construir sobre el triunfo contra San Lorenzo para no perder pisada a Boca, Atlético Tucumán y Gimnasia, pero tiene un plantel severamente diezmado Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Lo positivo Gallardo es que, de cara al compromiso del miércoles por la Copa Argentina frente a Patronato, podrá volver a contar con los suspendidos Herrera y Enzo Pérez, mientras que tanto Simón y Quintero ya no tendrían problemas físicas para ser tenidos en cuenta. En cinco días, River se juega dos fichas trascendentales en un panorama difícil. Ya no hay margen de error: debe dar la talla para sostenerse.