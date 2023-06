Los audios del VAR: la Conmebol dio a conocer los diálogos por el polémico penal que reclamó todo Fluminense ante River en el partido de la Copa Libertadores

escuchar

River consiguió un triunfo clave ante Fluminense por 2 a 0, en el duelo correspondiente a la fecha 5 la etapa de grupos de la Copa Libertadores. La victoria para los dirigidos por Martín Demichelis le da mucho más respiro y también muchas más chances de clasificarse a la segunda instancia del torneo continental. Más todavía luego del resultado entre Sporting Cristal y The Strongest.

A pesar del gran partido que jugó el Millonario, una jugada polémica se llevó todas las miradas en la noche del Monumental: una mano de Leandro González Pirez en el área luego de un ataque del equipo brasileño que podía haber sido penal, pero que el arbitro Wilmar Roldán no lo cobró. Porque a él no le pareció penal y, al mismo tiempo, porque desde el VAR le dijeron que era correcto lo que estaba sancionando. Lo cierto es que la Conmebol dio a conocer los audios de la acción polémica y además explicó por qué no fue sancionada la pena máxima.

Wilmar Roldán, el árbitro que dirigió River ante Fluminense LA NACION/Mauro Alfieri

Se disputaban 21 minutos de la segunda etapa y el partido estaba 1 a 0 en favor del local. Fluminense atacaba por el costado derecho y el futbolista Ganso habilitó a Samuel Xavier. El lateral ingresó al área con la marca de González Pirez y de inmediato quiso enviar un centro atrás. Sin embargo, cuando remató, la pelota dio en el brazo del marcador central de River, que en el esfuerzo por bloquear el centro se tiró al piso y puso la mano como apoyo en el césped. De inmediato, todos los jugadores del conjunto Carioca pidieron penal por mano, pero el colombiano Roldán no lo cobró.

En el video que la Conmebol publicó, una voz en off explica la acción antes de dar a conocer el audio entre el juez principal y los árbitros presentes en el VAR, y allí explica: “Al momento de lanzarse al piso a disputar esta acción tiene este brazo en posición natural para este contexto y cercano al cuerpo”. El árbitro visualiza este contacto y deja seguir el juego. El VAR, utilizando los ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión de campo: “ mano no sancionable”.

Tras esa introducción al video, comienzan a revelarse los diálogos. En el audio del VAR se escucha claramente al asistente Dionisio Ruiz avisarle a Roldán: “Pega en la mano Wilmar”. Pero el colombiano rápidamente contestó: “Abajo, cercana, está apoyada”.

Finalmente, desde la cabina, luego de una minuciosa revisión y de ponerse de acuerdo entre todos los integrantes de la terna arbitral, algo que se resolvió mucho más rápido de lo que se suele demorar en la Liga Profesional del fútbol argentino, David Rodríguez, que era quien estaba a cargo de la herramienta, le dio la derecha al juez principal: “Confirmado, Wilmar. Chequeo completo, mano de apoyo cercana al cuerpo”. La acción se resolvió en cuestión de segundos y fue la decisión final desde la cabina del VAR.

Vale destacar que la Conmebol comenzó a publicar los audios del VAR luego de un comunicado que realizó en el mes de agosto de 2019. Esto se comenzó a desarrollar para que el mundo sepa cómo es el manejo de la terna arbitral en situaciones polémicas.

LA NACION