Marcelo Gallardo vs. Wilton Sampaio: el escenario contra Libertad y el recuerdo de la ley de “la guardia alta”
El DT de River se refirió al episodio de 2019 con el árbitro brasileño en las semifinales de la Copa Libertadores ante Boca
- 4 minutos de lectura'
A pesar de estar bastante preocupado por la suma de lesiones, los reflejos lo ponen en alerta para domar situaciones. Marcelo Gallardo tiene varios frentes abiertos. Hacia adentro, con el armado de un equipo que suma bajas. Hacia afuera, con una designación arbitral para la Libertadores que trajo recuerdos y generó polémicas. Tras el clásico con Independiente, y ante la consulta periodística, preparó el “terreno” para el próximo escenario. Sin nombrarla, pareció volver la ley de “la guardia alta”. Todo por la designación de un viejo conocido, Wilton Sampaio, para el duelo en el que River enfrentará por los octavos de final de la Copa Libertadores a Libertad, en Paraguay.
Seis años después, el brasileño volvió a estar designado para un partido de River en la Libertadores y Gallardo no quería dejar pasar la oportunidad de marcarle la cancha. El DT de la entidad de Núñez tuvo un muy fuerte cruce en 2019 luego de conseguir la clasificación para la final de la Copa Libertadores dejando en el camino a Boca y hasta declaró sobre Sampaio: “Las decisiones arbitrales para mi gusto fueron escandalosas”.
En aquel cruce en la Bombonera, el Muñeco saludó a los jueces de línea: “Vos, muy bien; vos, muy bien”, les dijo. Y luego quedó cara a cara con Sampaio, a quien lo atacó directamente: “Lo tuyo, lamentable”. No se quedó ahí el entrenador, porque unos días después del partido continuó señalando al árbitro: “Luego de unos días, con mayor serenidad, repasando y viendo, valoro mucho mas la clasificación porque no era un partido fácil para nosotros, el contexto no era fácil. Más las decisiones arbitrales, que para mí gusto fueron escandalosas. Hoy no las decimos con exaltación porque conseguimos la clasificación, pero hubo decisiones que fueron muchísimas, lo digo porque es muy evidente, a la vista de todos. Un análisis más sereno y medios que se hicieron eco del pobrísimo desempeño de Sampaio, nos cobraron 27 faltas de las cuales 12 ó 13 fueron inexistentes. Te podés equivocar, pero en más de 12 faltas... Eso nos fue llevando, más la exigencia de Boca. Así y todo aguantamos bastante bien. Los jugadores también sintieron impotencia de no poder salir de esas decisiones que imponían”.
Gallardo ya nos advirtió de Sampaio. pic.twitter.com/akk4tlzEmZ— Mauro Grande (@MauroGrande_) July 4, 2021
Claro, todas estas cuestiones que parecen haber quedado en el olvido para Gallardo están muy lejos de eso, por lo tanto, con su estilo el DT dijo mucho al explicar que prefería “no hablar” de la designación de Sampaio: “No voy a hacer mención al arbitraje, no quiero. Viví un episodio con él hace un tiempo, pero el tiempo pasó y uno se pone reflexivo. Esperemos que del otro lado también se haya reflexionado de aquella actuación“, dijo el entrenador del conjunto millonario y soltó una leve sonrisa cómplice poniendo sobre la mesa toda su experiencia en este tipo de duelos de Copa Libertadores.
Es más Gallardo lee todo el escenario, porque sabe que no contará con la mejor versión de su equipo que los lesionados condicionan el armado del mejor equipo posible para el choque con Libertad, sin embargo, en cada palabra busca inocular su mensaje: “Será difícil como cualquier duelo de Copa Libertadores. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente a la de hoy (por el clásico sin goles con Independiente, en Avellaneda). Eso es lo que más me ocupa. Importa cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa serie, mejorando muchísimo".
🗣️ "VIVÍ UN EPISODIO CON SAMPAIO HACE UN TIEMP. ESPEREMOS QUE DEL OTRO LADO TAMBIÉN SE HAYA REFLEXIONADO"— TyC Sports (@TyCSports) August 10, 2025
✍️ Gallardo, sobre el árbitro que dirigirá el cruce de #River ante #Libertad. En 2019, el Muñeco protagonizó un tenso cruce con el brasileño tras eliminar a #Boca en semis. pic.twitter.com/X8IUF6qEnm
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo River
Preocupado y expuesto. Un Gallardo diferente: el reglamento que desconoce, las lesiones y su problema central
Apuesta arriesgada de Vaccari. La herejía de Independiente estuvo a poco de dar resultado frente a un pálido River al que salvó Armani
Masterclass. Armani, siempre una muralla: la doble atajada imposible del salvador de River
- 1
Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
- 2
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 3
Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos
- 4
Independiente estuvo más cerca del triunfo ante un River gris, solo sostenido por Armani