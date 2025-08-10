Marcelo Gallardo vs. Wilton Sampaio: el escenario contra Libertad y el recuerdo de la ley de “la guardia alta”

A pesar de estar bastante preocupado por la suma de lesiones, los reflejos lo ponen en alerta para domar situaciones. Marcelo Gallardo tiene varios frentes abiertos. Hacia adentro, con el armado de un equipo que suma bajas. Hacia afuera, con una designación arbitral para la Libertadores que trajo recuerdos y generó polémicas. Tras el clásico con Independiente, y ante la consulta periodística, preparó el “terreno” para el próximo escenario. Sin nombrarla, pareció volver la ley de “la guardia alta”. Todo por la designación de un viejo conocido, Wilton Sampaio, para el duelo en el que River enfrentará por los octavos de final de la Copa Libertadores a Libertad, en Paraguay.

Seis años después, el brasileño volvió a estar designado para un partido de River en la Libertadores y Gallardo no quería dejar pasar la oportunidad de marcarle la cancha. El DT de la entidad de Núñez tuvo un muy fuerte cruce en 2019 luego de conseguir la clasificación para la final de la Copa Libertadores dejando en el camino a Boca y hasta declaró sobre Sampaio: “Las decisiones arbitrales para mi gusto fueron escandalosas”.

Marcelo Gallardo contra Sampaio

En aquel cruce en la Bombonera, el Muñeco saludó a los jueces de línea: “Vos, muy bien; vos, muy bien”, les dijo. Y luego quedó cara a cara con Sampaio, a quien lo atacó directamente: “Lo tuyo, lamentable”. No se quedó ahí el entrenador, porque unos días después del partido continuó señalando al árbitro: “Luego de unos días, con mayor serenidad, repasando y viendo, valoro mucho mas la clasificación porque no era un partido fácil para nosotros, el contexto no era fácil. Más las decisiones arbitrales, que para mí gusto fueron escandalosas. Hoy no las decimos con exaltación porque conseguimos la clasificación, pero hubo decisiones que fueron muchísimas, lo digo porque es muy evidente, a la vista de todos. Un análisis más sereno y medios que se hicieron eco del pobrísimo desempeño de Sampaio, nos cobraron 27 faltas de las cuales 12 ó 13 fueron inexistentes. Te podés equivocar, pero en más de 12 faltas... Eso nos fue llevando, más la exigencia de Boca. Así y todo aguantamos bastante bien. Los jugadores también sintieron impotencia de no poder salir de esas decisiones que imponían”.

Gallardo ya nos advirtió de Sampaio. pic.twitter.com/akk4tlzEmZ — Mauro Grande (@MauroGrande_) July 4, 2021

Claro, todas estas cuestiones que parecen haber quedado en el olvido para Gallardo están muy lejos de eso, por lo tanto, con su estilo el DT dijo mucho al explicar que prefería “no hablar” de la designación de Sampaio: “No voy a hacer mención al arbitraje, no quiero. Viví un episodio con él hace un tiempo, pero el tiempo pasó y uno se pone reflexivo. Esperemos que del otro lado también se haya reflexionado de aquella actuación“, dijo el entrenador del conjunto millonario y soltó una leve sonrisa cómplice poniendo sobre la mesa toda su experiencia en este tipo de duelos de Copa Libertadores.

Es más Gallardo lee todo el escenario, porque sabe que no contará con la mejor versión de su equipo que los lesionados condicionan el armado del mejor equipo posible para el choque con Libertad, sin embargo, en cada palabra busca inocular su mensaje: “Será difícil como cualquier duelo de Copa Libertadores. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente a la de hoy (por el clásico sin goles con Independiente, en Avellaneda). Eso es lo que más me ocupa. Importa cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa serie, mejorando muchísimo".