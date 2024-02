escuchar

River se reencontró con su gente con una actuación estupenda. Tras el empate de local en la primera fecha ante Argentinos, se recuperó en el Monumental de la mejor manera derrotando 5 a 0 a Vélez en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga. Sobre la gran goleada, habló Martín Demichelis y se refirió a qué fue lo mejor de la victoria, a qué espera de su equipo, su opinión sobre Borja como delantero en el fútbol argentino y otras individualidades, como Nacho Fernández y Esequiel Barco.

De la goleada de River, el entrenador no supo responder si fue el mejor rendimiento en lo que va de su ciclo, pero se mostró muy conforme con lo que vio: “No estoy en condiciones de calificar si fue el mejor partido, seguramente para la gente sí esté dentro de uno de los mejores. Creo que hicimos grandes partidos contra otros equipos acá en nuestro estadio, en los que se vio un River similar a este, con posesiones movidas, y eficacia porque convertimos rápido y te facilita muchísimo y con el gran aliento de la gente”.

Ante la consulta de qué cambió con respecto al duelo del último domingo, que se lo vio con otra cara, en primer lugar respondió con una pregunta, pero luego explicó qué es lo que necesita su equipo: “¿Crees que soy tan bueno que en una semana pueda haber cambiado tanto para lograr cinco goles de diferencia? Seguimos trabajando, después de una pretemporada e inicio del torneo se necesita rodaje y mucho más. No hice ocho cambios en referencia al partido con Argentinos, salió el mismo once que con Argentinos, pero creo que nos falta rodaje, como a todos los equipos. Hoy se vio reflejado lo que quiero que seamos como equipo: que sesmos protagonistas, agresivos, intensos, intentando darle valor al pase, siendo superiores y generando situaciones de gol. Me siento orgulloso cuando el mundo riverplatense está contento como hoy”.

Miguel Borja marcó tres goles, pero durante el mercado de pases se habló de una salida del colombiano. De todos modos, Demichelis reveló la importancia del delantero: “En este arranque se siente más protagonista y la gran mayoría de las veces lo emocional para un jugador lo es todo, Miguel necesita ese apoyo, de esa confianza, y la está teniendo porque está trabajando fantástico, es el mejor nueve del fútbol argentino y no se puede relajar porque el fútbol argentino es complicado. Me pone feliz su momento porque lo luchó y por eso queríamos que se quede, es fruto de un gran trabajo, espero que nos dé mas goles porque lo necesitamos”.

En la misma línea, se refirió a Barco y remarcó todo lo que hizo durante el partido: “Considero que cuando el funcionamiento del equipo es bueno, crecen las individualidades, lo vi muy bien a Esequiel, participó en tres asistencias, ojalá repita y mejore el gran 2023 que tuvo, porque con él encendido y en este estado de gracia junto a todos los demás, podemos ilusionarnos”.

River v Velez. 04-01-24 LA NACION/Gonzalo Colini

Para Demichelis, el equipo tiene tres grandes líderes y se refirió a ellos, pero a quien más remarcó es a Nacho Fernández: “Es el cerebro del equipo, tengo grandes referentes como Armani, todavía no está Milton Casco en el campo de juego que es otro referente y hoy por hoy, Nacho se suma a los otros grandes líderes que llevan adelante el grupo. Es muy inteligente, es lo que buscamos y estoy feliz de verlo fresco. El año pasado lo terminó cansado y era normal su cansancio este Nacho renovado nos puede dar mucho”.

Este sábado, River presentó a Rodrigo Villagra y a Agustín Sant’Anna y ambos jugadores formaron parte del banco de suplentes. Teniendo en cuenta que se viene la Copa Argentina el próximo miércoles ante Excursionistas y también el duelo de la cuarta fecha frente a Riestra, expresó el rol que tendrán en el equipo: “Rodrigo recién se entrenó ayer con nosotros y Agustín lleva dos entrenamientos. Vamos a ver cómo los veo en los próximos dos ensayos y al equipo de la Copa Argentina lo definiré el miércoles. Ellos vinieron para ser protagonistas”.

Por último, se refirió a los festejos de los tantos del equipo en la goleada y reveló por qué fue más especial el último: “Los goles son amores y a veces los expreso corporalmente más uno que otro, pero cada gol lo proceso diferente. Todos fueron lindos y me gustó festejar el quinto porque en el entretiempo les dije que quería que sigan manteniendo el ritmo porque iba a hacer cambios y ellos siguieron con la misma intensidad”.

