River Plate vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate buscará sellar su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 el próximo miércoles en el encuentro que disputará como local en el estadio Monumental vs. Bragantino de Brasil. El cotejo correspondiente al Grupo H está programado a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del partido que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.87 contra 4.43 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.37.

El Millonario afrontará el duelo con la cabeza puesta en la final del Torneo Apertura 2026 que disputará el domingo 25 ante Belgrano de Córdoba. En ese contexto, intentará conseguir la victoria que lo deposite en los cruces de eliminación directa a falta de una jornada para concluir el fixture porque domina la tabla de posiciones de la zona con 10 puntos gracias a tres triunfos y un empate y sus perseguidores son Carabobo de Venezuela y su rival de turno con seis unidades.

En caso de imponerse y que los venezolanos no le ganen a Blooming el jueves como visitante, el combinado de Eduardo Coudet se asegurará incluso el primer lugar, por lo que evitará disputar el repechaje frente a un equipo que decantará de la Copa Libertadores.

Teniendo en cuenta la proximidad de la final con el Pirata, el ‘Chacho’ Coudet dispondrá de una formación con mayoría de habituales suplentes. Sobresale, muy probablemente, el regreso al arco de Franco Armani en lugar del suspendido Santiago Beltrán -fue expulsado en el duelo anterior vs. Carabobo-. Además, Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi se lesionaron en el último cotejo vs. Rosario Central y están descartados incluso para la definición del Apertura.

Los brasileños, por su parte, no tienen la presión de no perder para seguir con vida, aunque un buen resultado los dejaría mejor posicionados de cara a la última fecha vs. Carabobo como local. El domingo pasado le ganó a Vitoria 2 a 0 por el Brasileirao, donde marcha sexto con 23 tantos producto de siete victorias, dos igualdades y siete caídas.

Un dato no menor de cara a la definición del Grupo es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Sudamericana se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

Ambos clubes se enfrentaron por única vez en la historia en el cotejo de la primera rueda de la Copa Sudamericana 2026 y ganó River 1 a 0 con un agónico cabezazo de Lucas Martínez Quarta. Antes, el arquero Santiago Beltrán atajó un penal.