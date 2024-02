escuchar

Las camisetas estaban prolijamente colocadas en el vestuario visitante del Gigante de Arroyito. Restaban pocos minutos para que Martín Demichelis y sus dirigidos arribaran al estadio luego de bordear del río Paraná. River llegaba golpeado por la eliminación contra Talleres en la Copa Argentina, pero todavía disfrutaba del éxito porque ocho días antes se había consagrado campeón de la Liga Profesional.

Sin embargo, la armonía se alteró cuando Miguel Borja, enojado al conocer en la charla técnica que sería suplente pese a que ostentaba ocho goles en lo que iba del año, rompió el protocolo tácito y utilizó su cuenta de Instagram para exponer su sentimiento de disconformidad a través de un sugestivo emoji, preguntándose por qué iba al banco ante la posibilidad de jugar entre los once iniciales al haber una formación alternativa. El elegido por el DT era Salomón Rondón, hasta entonces autor de tres tantos y con un rendimiento en deuda. Aunque el venezolano marcó en el 3-3 frente a Rosario Central, el resultado quedó en un segundo plano por la reacción inesperada del colombiano, quien ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo en reemplazo del delantero caribeño.

Consultado en la conferencia de prensa, Martín Demichelis no eludió el asunto, pero fue diplomático: “Me llegó la información post partido porque no tengo redes sociales. Me tocará sentarme a hablar con Miguel. Eso es minoritario y se corrige muy fácil”. En verdad, el DT se enteró durante la antesala al encuentro, debido a que un integrante de su equipo de trabajo le mostró la polémica publicación. Descolocado e incómodo porque necesitaba darle instrucciones a Rondón, sentado al lado de Borja, el entrenador tuvo que experimentar su primera circunstancia compleja en el cargo. En ese momento, no tuvo más remedio que focalizarse en el partido, aunque tomó nota del asunto y, unos días después, el tema se reflotó en la intimidad del predio de Ezeiza, donde el atacante nacido en tierras cafeteras ofreció disculpas delante de sus compañeros.

River v Velez. 04-01-24

Superado el episodio, Borja disputó apenas 16 minutos en el cierre del torneo frente a Racing. Para colmo, más allá de sus pergaminos, ni siquiera entró en la serie decisiva contra Inter de Porto Alegre. El panorama era desolador para el Colibrí, quien evaluó seriamente la idea de marcharse, sobre todo porque veía que Rondón corría con ventaja para ser el centrodelantero principal tras la transferencia de Lucas Beltrán a Fiorentina.

Cuando Borja ya pensaba en la manera de conseguir una salida en busca de continuidad porque incluso veía cada vez más lejos una convocatoria a la selección de Colombia, donde su última actuación se remonta a marzo de 2022, la sabiduría y el temple de Enzo Francescoli fueron determinantes para evitarlo con una frase categórica: “Ponelo porque se va”. El manager se comunicó con Demichelis para pedirle que pusiera al colombiano como titular ante Argentinos Juniors en La Paternal, por la primera fecha de la Copa de la Liga. El DT comprendió la importancia de sostener al colombiano, quien tan sólo aportó seis goles en el último cuatrimestre de 2023, la misma cantidad que Rondón en ese lapso: ambos fueron titulares en ocho oportunidades.

El adiós de Rondón en diciembre pasado mediante la rescisión del contrato abría el juego nuevamente para que Borja pudiera ser el protagonista del ataque, tal como sucedió cuando arribó en julio de 2022, procedente de Junior, a cambio de ocho millones de dólares. Sin embargo, los nombres de José López (Palmeiras), su compatriota Rafael Borré (Werder Bremen) y el uruguayo Luciano Rodríguez (Liverpool, de Montevideo) pusieron en jaque al Colibrí. Como si fuera poco, desde este año su cláusula pasó de 10.000.000 de euros a 8.000.000 de la misma moneda, una tentación para negociar por debajo de ese monto máximo.

Austin, uno de los equipos que participan en la liga de Estados Unidos, realizó una oferta de cuatro millones de dólares. River rechazó la propuesta, al mismo tiempo que Borja conversó con el DT para saber cuál era su punto de vista. A partir de ahí, lograron llegar a un acuerdo que sirvió como punto de partida para que el colombiano se convirtiera en el goleador implacable de la Liga Profesional con seis tantos al cabo de cuatro fechas, sin dejar de lado que también anotó en el 3-0 de la Copa Argentina frente a Excursionistas y que incluso hizo uno para ganarle por la mínima a Pachuca en el amistoso del 20 de enero.

El abrazo de Borja a Demichelis después de anotar su primer gol

El hat-trick de cabeza en el 5-0 sobre Vélez llegó acompañado de un aplauso multitudinario en el estadio Monumental. Reconocido por los hinchas de River, Borja también recibió elogios de Demichelis. “Estando así, es el mejor 9 del fútbol argentino”, sentenció el técnico. Una semana después, tras abrir la cuenta en el 3-0 como visitante frente a Deportivo Riestra, el entrenador contestó la pregunta de LA NACION acerca de cómo fue el trabajo que realizó con el delantero de 31 años. “A Miguel hay que estarle cerca. Hay algunos jugadores que la competitividad les juega en contra desde lo emocional; a otros, el saber que tienen una confianza mayor, les hace muy bien. Él está viviendo un gran presente, se lo ganó. Desde el primer día en el que se puso a entrenar este año con nosotros, vimos un Miguel muy enchufado. Se agradece mucho el presente que tiene por su gran trabajo también”, reflexionó Demichelis.

Los números de Borja son temibles con la camiseta de River. Registra un gol cada 107 minutos oficiales, un dato que tiene como contexto la titularidad en 33 de sus 66 presentaciones oficiales desde su debut el 21 de julio de 2022, cuando sustituyó a Beltrán en una victoria por la mínima frente a Gimnasia. Lleva 30 anotaciones y atraviesa su mejor momento, aferrado a la fe. No sólo reza en el círculo central durante los segundos previos a cada partido, sino que también exhibe sus muestras de agradecimiento luego de cada grito. “De rodillas ante Dios y de pie ante el hombre”, escribió hace unas horas en Instagram, la misma red social donde casi siete meses atrás no pudo ocultar su enojo.