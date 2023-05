¿Por qué cambiar lo que funciona? River aprende de sus errores y de la ausencia de Aliendro

escuchar

¿Por qué cambiar lo que funciona? Esa es la pregunta que se repite en el mundo River por estas horas. Y a ese interrogante le sigue otra reflexión: capitalizar el aprendizaje para reducir el margen de error en una Liga Profesional que empieza a entrar en su tramo más decisivo. Porque, aunque el equipo de Martín Demichelis perdió justamente con Talleres y achicó su distancia en la cima del campeonato (cinco puntos sobre San Lorenzo), hay un marco y un contexto que le permite seguir aferrado a su trabajo: volvió a caer después de 10 fechas, en las que había ganado nueve partidos y empatado uno con tan solo un gol en contra.

Demichelis realizó dos variantes con respecto al equipo que le había ganado a Boca en el Monumental: entró el recuperado Paulo Díaz por el lesionado Emanuel Mammana, en un cambio obligado, y decidió dejar a Rodrigo Aliendro en el banco de suplentes para el ingreso de Salomón Rondón, quien ni siquiera había ingresado en el superclásico. Esa elección fue realmente una sorpresa para enfrentar a un rival que propone un juego intenso, dinámico y de una presión alta que por momentos resulta insoportable.

Martín Demichelis sorprendió al dejar a Aliendro fuera del partido contra Talleres https://twitter.com/RiverPlate

Y a pesar de que se dio un partido con situaciones para ambos equipos, River, por momentos, se vio superado y doblegado por el ritmo de juego que le imprimió el equipo cordobés, que desnudó viejos problemas defensivos en el retroceso y la marca. Sumado a eso, Rondón no pudo tener un partido positivo.

¿Qué pensó el DT? “La elección de no poner a Aliendro fue porque vimos que Talleres usa un sistema táctico similar al de Huracán: para defender, un 4-4-2, y cuando tienen la pelota, un 4-2-3-1. Veíamos que se quebraban muchísimo a la hora de iniciar, se partían. (Rodrigo) Villagra por delante de la línea de cuatro, (Diego) Ortegoza era el que más alto se hacía, y con los dos extremos, (Ramón) Sosa, (Diego) Valoyes, (Rodrigo) Garro y Michael Santos, partían el equipo cinco contra cinco. Nosotros queríamos defender en esa situación con seis jugadores, con Nico de la Cruz y Enzo Pérez, robar con Nico, Nacho (Fernández) y Esequiel (Barco) más los dos puntas jugando mano a mano para hacer daño. Con Huracán salió bien; hoy, no”, analizó Demichelis en conferencia. “Estábamos convencidos, ellos no tenían mucha gente en el medio, se partían muchísimo. Por eso lo entrenamos desde el principio de la semana y salió bien, pero la verdad se cuenta el día del partido, y Talleres ganó”.

A Martín Demichelis le gusta las variantes audaces; en la Copa Libertadores lo intentó frente a Fluminense y Sporting Cristal MAURO PIMENTEL - AFP

Esa búsqueda audaz de mover piezas y tomar distintos riesgos según el rival ya apareció en el año: lo sufrió en el segundo tiempo de la catastrófica caída por 5-1 con Fluminense y en la victoria por 4-2 contra Sporting Cristal en el Monumental. Justamente, en aquel segundo encuentro copero, Demichelis utilizó el mismo equipo que el domingo en Córdoba. Y River volvió a mostrar una imagen más desprotegida, dejando más espacios para el rival y con poco equilibrio en la zona neurálgica del campo. Hasta que, en aquel encuentro, los cambios para la segunda parte (Solari y Aliendro por Rondón y De La Cruz) fueron la llave de un trabajado triunfo por la expulsión de Enzo Díaz.

La figura de Aliendro enmarca un viejo trasfondo que River acarrea hace tiempo: hoy, perder una referencia de área y una lanza de presión para ganar contención y despliegue que le dé otro oxígeno a Enzo Pérez, y le permita cubrir mejor el ancho del campo, parece ser una decisión correcta. Ese acierto de jugar 4-2-3-1 o 4-3-2-1 con cinco mediocampistas le permitió al Millonario ser hoy el único líder de la Liga Profesional. Y los números del exColón lo respaldan: con él, el equipo ganó 14 partidos y perdió 3, con una efectividad del 83,3%; sin él, perdió dos, empató uno y ganó uno con una efectividad del 33,3%. Si no está, se siente. Y lo sienten sus compañeros.

Aliendro, fundamental para colaborar con Enzo Pérez en el mediocampo; aquí, en la marca sobre Barco en el Superclásico Mauro Alfieri - LA NACIÓN

“En el fútbol hay que ganar duelos y ser precisos. El factor emocional es uno de los más importantes, no digo que el equipo se haya relajado. Por eso siempre digo que no hay campeón con 37 puntos. Hay que seguir trabajando con humildad y respeto a la profesión. No tengo dudas de que nos vamos a levantar. Conocimos la derrota después de 11 partidos y dos clásicos. Hay que seguir trabajando con humildad, armonía, respeto a la profesión”, comentó Demichelis.

En un 2023 que parecía ser de transición y terminó siendo explosivo, el error es una posibilidad. Y aprender para no repetirlo, cuando el margen es cada vez menor, es una obligación.