River no le teme a Inter: los contundentes mensajes de Franco Mastantuono, Franco Armani y Paulo Díaz

Un claro mensaje. Un estilo que está impregnado de la cultura del entrenador millonario, Marcelo Gallardo. Los jugadores de River dejaron en claro que en su próximo paso en el Mundial de Clubes ante Inter, que será en el que se definirá la clasificación del conjunto millonario, no pueden y no van a fallar, por eso las declaraciones de Franco Mastantuno, de Franco Armani y Paulo Díaz, tienen como concepto central que no piensan en otra cosa que no sea ganar, aún cuando un empate podría ponerlos en la instancia posterior.

“Tenemos un partido contra el mejor rival del grupo y vamos a ir a pelearlo y ganarlo. Tenemos que ganar. Estamos en un club como River que te manda a salir a ganar, no se puede especular. Sabemos que es un rival muy difícil pero está claro lo que vamos a salir a hacer“, dijo Franco Mastantuono, que también resaltó que estaba muy molesto porque no pudieron quedarse con la victoria ante Monterrey.

Y agregó: “Sabemos que los europeos tienen un gran nivel, por ahí son superiores desde un arranque, pero ya vimos que los partidos son parejos y que los sudamericanos tienen mucho hambre y muchas ganas de mostrarse. Creo que va a ser un partido parejo“.

En la misma sintonía llegaron las palabras de Armani, que sin demasiados rodeos, tras el empate con Monterrey, comentó: “Nos toca seguir, vamos a preparar el partido y tratar de ganar con Inter. Nosotros tratamos de salir a ganar. No pensamos en el empate, pensamos en ganar. Esa es la manera, la actitud y la forma. Con Monterrey nos faltó que entre la pelota, hicimos un buen partido. Los chicos se brindaron al máximo, dejaron todo dentro de la cancha. Tenemos que prepararnos y que la pelota entre”.

Para el chileno Paulo Díaz, el duelo definitivo para River ante Inter, el equipo no debe detenerse en que se trata de un equipo de fútbol europeo: “Somos River y vamos a jugar de igual a igual con cualquiera, no importa de dónde sean. Contra Inter iremos con toda la convicción“.

Qué necesita River para clasificarse

River dio batalla en el Rose Bowl de California, pero terminó con sólo un empate 0-0 ante Monterrey que no le permitió clasificarse a la próxima instancia y que lo ubica en una posición expectante de cara a la última fecha del Grupo E y que lo obliga a jugarse todo en la última jornada con el duelo ante Inter de Milán.

Por lo tanto, el conjunto millonario debe hacer cuentas para determinar cómo podría acceder a la clasificación. Es que el empate ante Monterrey colocó a River como líder de la zona con 4 puntos (+2), aunque sin nada resuelto, porque supera a Inter por diferencia de gol (+1), ya que el equipo italiano también tiene 4 unidades. El equipo mexicano está tercero con dos unidades (0 diferencia de gol) y Urawa es último, sin unidades y ya está eliminado de la competencia.

En este contexto, River si gana se clasifica puntero, pero podría también avanzar a los octavos de final aun perdiendo con Inter en la última fecha. Aunque para que eso suceda Monterrey no debe superar a Urawa. En el caso de empatar ante los italianos, el equipo de Marcelo Gallardo deberá estar atento el marcador final tanto de su partido como el de los mexicanos para saber si asegura el pasaje a los octavos de final.

Ahora bien, si Monterrey le gana a Urawa, River quedará eliminado con un empate 0-0 ante Inter, pero se clasificará si iguala 2-2 o por más tantos. Si el resultado ante los italianos es de 1-1, dependerá de la diferencia que los mexicanos obtengan en una hipotética victoria ante los japoneses.

En el caso de que River e Inter terminen 1-1, el reglamento aclara que “para determinar su posición definitiva, se aplicarán los criterios estipulados únicamente a los partidos de los equipos restantes”. Por lo tanto, Monterrey también lo dejaría afuera a River si vence a Urawa por una mejor diferencia al 3-1 logrado por el conjunto millonario. De repetirse el resultado, el Fair Play (amarillas y rojas) definiría la situación.

Y hay otro alternativa, si Monterrey se impone por 2-0 y River iguala 1-1 con Inter, el que se clasificará es el equipo de Núñez porque tendrán la misma diferencia de gol, pero los argentinos contarán con “mayor número de goles marcados”.