River reacomoda el plantel, pero aún debe ubicar a varios futbolistas que no son tenido en cuenta por Gallardo

Restan 25 días para el cierre definitivo del mercado de pases. Aunque el 24 de julio pasado se cerró el libro en la Argentina, hasta el 31 de agosto se podrá transferir futbolistas al exterior y de esa manera también abrir un cupo extra para incorporar. Por eso, en River todavía se esperan movimientos después de la decisión de Marcelo Gallardo de “reoxigenar” su plantel tras un decepcionante Mundial de Clubes que dejó fuertes conclusiones en el cierre del primer semestre. El Muñeco entendió que era el momento de meter mano en un plantel desgastado, con un alto promedio de edad y con jugadores que ya no encastraban en su idea de juego, por presente o características. Así, nueve jugadores fueron declarados prescindibles, pero cinco de ellos todavía no consiguieron un nuevo destino. Una espera que se volvió más larga de lo previsto.

Marcelo Gallardo realizó una gran depuración del plantel Prensa River

En el presente mercado, River invirtió unos 20 millones de dólares por Maximiliano Salas, Matías Galarza, Juan Portillo y Juanfer Quintero y además interrumpió los préstamos y recuperó a los marcadores centrales Sebastián Boselli (de Estudiantes) y Lautaro Rivero (de Central Córdoba). Pero el Muñeco también decidió reestructurar el día a día de trabajo con una renovación que implicó importantes salidas: al volver de Estados Unidos, en las primeras prácticas antes del inicio del Torneo Clausura, tuvo conversaciones individuales con Adam Bareiro, Leandro González Pirez, Gonzalo Tapia y Rodrigo Aliendro, quienes ya no están, más Federico Gattoni, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Matías Rojas y Santiago Simón, quienes todavía no se fueron. A todos les comunicó que ya no iban a ser tenidos en cuenta y por primera vez desde que es DT millonario eligió separar a un grupo de jugadores de las tareas del plantel.

Manuel Lanzini es otro de los que Gallardo no tendrá en cuenta, pero aún no encontró destino Gustavo Garello - AP

En un primer momento, todos llegaban al predio y compartían la mañana con sus compañeros, realizando tareas de gimnasio y labores físicas, pero sin formar parte de los ejercicios tácticos y de las planificaciones físico-técnicas con pelota para preparar los partidos. Pero ahora, desde la semana pasada y mientras esperan oportunidades de mercado, Gattoni, Kranevitter, Lanzini y Rojas ya se entrenan a contraturno en las instalaciones del River Camp. Los cuatro tienen contrato hasta fin de año y tienen tiempo hasta el 31 de agosto para conseguir una posible salida, pero ante la demora ya no descartan sostenerse hasta diciembre con su vínculo actual para partir con el pase en su poder en enero.

El único que sigue a la par del plantel es Santiago Simón, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y a los 23 años es una pieza apetecible de mercado por su proyección y polifuncionalidad. Es más, tiene charlas avanzadas para cerrar su traspaso a Toluca de México, que desembolsaría una cifra que oscila entre los 2,5 y 3 millones de dólares para quedarse con al menos el 50% del pase. Por estas horas se negocian las condiciones y si el club mexicano puede llegar a incorporar un porcentaje superior, incluyendo bonos y objetivos en la operación. Este año jugó 16 partidos (siete como titular).

Santiago Simón es el único de los prescindibles que sigue trabajando con el plantel de River @riverplate

¿Qué pasará con los otros cuatro? Gattoni solo jugó un partido en el año, está a préstamo desde Sevilla hasta diciembre y no ha tenido ofertas para partir, por lo que seguramente en 2026 retornará al club español para definir su futuro. Kranevitter disputó nueve partidos (cuatro de titular) y tuvo preguntas de Unión, Belgrano, Talleres y hasta San Lorenzo, pero los clubes presentaron dificultades para hacerse cargo del resarcimiento y del contrato del jugador. Por eso, sin nada firme del extranjero, no descarta seguir hasta diciembre en River para partir libre. En una situación similar está Lanzini, quien sumó 15 encuentros (cuatro de titular) y tuvo sondeos de Estados Unidos y Arabia Saudita, pero sin ofrecimientos formales. Por ahora lo más cercano fueron intereses de Vélez y Estudiantes, aunque parece difícil por las pretensiones del jugador.

El último caso es el más particular: Rojas solo jugó unos 150 minutos en ocho partidos con un gol en un semestre marcado por tres lesiones musculares que prácticamente condenaron su futuro en el club. Llegó en enero tras su paso por Corinthians e Inter de Miami en 2024 y su contrato es a préstamo hasta diciembre, con una posible extensión por dos temporadas. Sin lugar en River, solo tuvo consultas desde Brasil, sin propuestas y su futuro es una incógnita.

Matías Rojas jugó muy poco desde su llegada; hoy no está en los planes del DT Prensa River

El resto ya está reubicado. Bareiro, quien volvió de su préstamo en Al-Rayyan de Qatar, emigró a Fortaleza de Brasil por 1,8 millones de dólares más objetivos, a cambio del 50% de su ficha. Luego salió González Pirez, quien rescindió a comienzos de julio tras jugar solo cuatro partidos en el año. El marcador central tenía contrato hasta diciembre y se fue a Estudiantes de La Plata a través de un resarcimiento. Al mismo tiempo partió el chileno Tapia, quien había llegado en enero a cambio de un millón de dólares desde Universidad Católica, con contrato hasta 2028 y solo tuvo dos titularidades en siete encuentros, sin acción desde el 19 de marzo. Su partida fue a préstamo a San Pablo de Brasil hasta el 30 de junio de 2026 con cargo y opción de compra.

Más tarde, a finales de julio, se resolvió la demorada salida de Aliendro, quien tuvo una larga negociación para poder rescindir con un resarcimiento, quedarse con el pase en su poder y firmar en Vélez en condición de libre. El ex Colón tenía contrato hasta diciembre, con una cláusula de renovación automática si jugaba el 50% de los partidos de un año en el que ya llevaba 16 de 29 disputados (ocho titularidades), pero debido a su intermitencia por lesiones finalmente quedó relegado.

Gallardo pateó el tablero y movió muchas fichas buscando renovar expectativas de cara al segundo tramo del 2025. Ya pasó más de un mes desde su decisión, pero aún quedan piezas por acomodar.