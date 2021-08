Sevilla, a la carga por Montiel: podría pagar la cláusula de rescisión para llevarse a una de las figuras de River

A menos de 48 horas del cruce de ida entre River y Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores, explotó una bomba -no tan inesperada- en el mundo millonario: Sevilla viene a la carga por Gonzalo Montiel y estaría dispuesto a desembolsar los 10 millones de euros de su cláusula de salida. En Núñez ya están al tanto del fuerte interés, llegó una primera propuesta y comenzaron las negociaciones por el lateral derecho de 24 años, que padece una lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho y no está en la lista de convocados para disputar el primer choque copero.

Todavía no existe un acuerdo entre las partes, pero en el mundo River hay una certeza: si Sevilla accede a dejarle los 10 millones de euros netos al club por Montiel, ya no habrá nada por hacer. En primer lugar, porque en febrero, cuando el futbolista renovó su contrato hasta diciembre de 2022, hubo un consenso de aceptar una oferta que le cierre al club y al jugador desde lo deportivo y lo económico. En segundo lugar, porque, además, en esa misma renovación se acordó la baja de la cláusula de 20 a 10 millones para que la posible salida al exterior sea más factible. Y en tercer lugar, porque en Núñez la cifra representaría un alivio económico importante y necesario para seguir equilibrando las arcas de la institución en medio de la pandemia.

Gonzalo Montiel ya estuvo en el radar de varios clubes europeos durante las últimas semanas Pool - Getty Images South America

Los próximos días serán cruciales para conocer cómo continúa la negociación por el lateral campeón con la selección argentina de la Copa América, que en julio pasado tuvo a su representante buscando ofertas en Europa y ya había aparecido en el radar de diversos clubes: Roma, Valencia, West Ham, Villarreal, Bayer Leverkusen, Torino, Betis y Fiorentina, con distintos tipos de intereses, lo apuntaron. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en la escena de Sevilla, que a comienzos de año, cuando podía llegar a quedar libre en junio, ya le había puesto el ojo a través de Monchi, su reconocido director deportivo.

River posee el 80% de la ficha, mientras que el 20% restante pertenece al jugador, que hace tiempo ve con buenos ojos la posibilidad de dar el salto tras llegar al club de Núñez a los 10 años. Tan es así que tanto él como Nicolás De La Cruz eran dos de los nombres de la vidriera que más chances tenían de partir en el corto plazo -ambos renovaron en el verano con esa condición-. Hoy, consolidado en el fútbol sudamericano, el club español parece una buena plaza para dar sus primeros pasos en el viejo continente. Aunque hay diferentes puntos a tener en cuenta.

Montiel podría convertirse en el relevo del capitán de Sevilla, Jesús Navas Archivo

Montiel no tiene pasaporte comunitario, pero la situación no tendría que ser un problema: hoy Sevilla cuenta únicamente con dos fichas extracomunitarias (el brasilero Diego Carlos y el argentino Marcos Acuña), y la Liga permite tres. Recientemente, el club español acordó la renovación hasta 2024 de Jesús Navas, capitán y lateral derecho del equipo. A los 35 años, es una de las figuras del plantel, pero se quedó sin relevo: Aleix Vidal rescindió de mutuo acuerdo su contrato. Por eso se busca un recambio directo -también había sonado el argentino Nahuel Molina-.

Por otro lado, en medio de un mercado crítico por los azotes de la pandemia de Covid-19, en España aseguran que Sevilla todavía debe resolver cuestiones económicas vinculadas al tope salarial para no excederse y poder incorporar futbolistas, al punto tal que todavía no pudo inscribir a Erik Lamela, quien llegó desde Tottenham en medio de la venta de Bryan Gil, pagado por Tottenham por 25 millones de euros más variables. Esa operación le dio aire al equipo de Julen Lopetegui, que ahora trabaja para desprenderse de jugadores que no serán tenidos en cuenta y otros que regresaron de préstamos para tener otra espalda para negociar. Hay un punto central: según los especialistas españoles, el club sufre más que otros por no tener abierto su estadio al público.

Montiel, ante la posibilidad de continuar su carrera en el Viejo Continente Prensa AFA

Más allá de que los blanquirrojos siempre se han destacado por el orden y nunca han superado el “límite de coste de la plantilla deportiva” (LCPD) desde que se instaló el fair play financiero, hoy están ajustados para reforzarse con tranquilidad y están a la espera de una posible venta del defensor central francés Jules Koundé. Con una cláusula de salida de 80 millones de euros, Chelsea lo tiene en la mira y podría ofertar entre 60 y 70 millones para incorporarlo.

Además, los cerca de 2.700 millones de euros que inyectará el fondo CVC tras el acuerdo que generó la Liga también le darán a Sevilla otra espalda hasta el cierre del mercado del 31 de agosto. Primero, porque le entrarán entre 120 y 130 millones de euros, y un 15 por ciento de ese monto podrá usarlo para fichajes. Y segundo, porque podrá negociar con más facilidad a los jugadores excedentes de su plantilla, ya que se prevé que los clubes endeudados subirán su límite con el nuevo aporte de dinero.

Gonzalo Montiel y uno de sus goles de penal Mauro Alfieri - LA NACION

Así, Montiel, quien ayer esperaba para saber si podía llegar a jugar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil con River, ahora aguarda para conocer cómo evolucionan las gestiones de Sevilla, que está decidido a incorporarlo y tendrá que cerrar los detalles de una operación que podría romper el tibio mercado nacional. De concretarse, será un duro golpe deportivo para el equipo de Marcelo Gallardo, quien cuenta con Alex Vigo y Milton Casco como recambios, pero pasaría a estar habilitado a buscar un refuerzo: la AFA permite incorporar un jugador para reemplazar a otro vendido al extranjero hasta el 1° de septiembre. Todo está por definirse.