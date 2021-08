Hulk, un 9 para que River esté atento: el compañero de Nacho Fernández llega a los cruces de Copa con una curiosa paternidad con Enzo Pérez

Givanildo Vieira de Souza está de regreso en su país vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro y con el deseo de conquistar la Copa Libertadores, un objetivo que la mayoría de los futbolistas sudamericanos con proyección internacional persigue en sus primeros pasos en primera división o ya en los últimos años de su carrera.

A Hulk, apodo que trae desde que tenía tres años y vivía en su Campina Grande natal, le toca luchar por ese título recién a los 35, ya que desde muy joven buscó su suerte en el exterior. Es que siendo el único varón de siete hermanos, sintió que debía ayudar económicamente a sus padres más allá de acompañarlos de madrugada al puesto de carne que tenían en el mercado central. “Me puse la obligación en mi cabeza de triunfar en la vida y darles una vida mejor”, contó en una entrevista reciente en Porto Canal. Por ello en diciembre de 2001, y con tan solo 15 años, decidió dejar atrás sus días de futsal en que lo apodaban Romario y cruzó el atlántico para probarse en el Vilanovense FC, un club de la tercera división de Portugal.

Joel Graterol, portero del América de Cali hace un penal a Hulk, del Atlético Mineiro, por el Grupo H de la Copa Libertadores 2021 en el Estadio Mineirao; El delantero se medirá contra River este miércoles, en el Monumental Pool - Getty Images South America

Allí fue el protegido de Artur, el chofer del micro del club que también tenía un restaurant y por ello solía completar algunas comidas de Hulk y de los otros siete chicos de la pensión. Cada tanto, el presidente del club le daba unos 100 euros , pero Hulk no los usaba, los guardaba para enviárselos a su familia. Una noche, Artur lo llevó de sorpresa al viejo Estadio das Antas para ver un partido del Porto. Toda una señal. “Un día yo voy a jugar acá”, le dijo Hulk. La estadía en Vila Nova de Gaia fue corta, ya que el club cambió autoridades y ya nadie se quiso hacer cargo de la tutoría del joven Hulk, que había viajado solo a Portugal.

Regresó a Brasil y probó suerte en las inferiores de San Pablo. Estuvo solo un semestre ya que con 16 tenía edad de firmar contrato profesional y el club paulista rechazó la condición de comprarles una casa a los padres de Hulk. Vitória de Bahía, en cambio, asumió ese compromiso, lo fichó y en ese mismo acto Hulk pudo asegurarles un techo a sus padres. Aunque jugaría solo dos partidos en primera: “A decir verdad no llegué a completar un partido entero, ya que en uno jugué cerca de 70 minutos y en el otro 15”, recordó.

Lo esperaba Japón y un año a préstamo en Kawasaki Frontale, club que finalmente terminaría comprando su pase. Luego firmó por Consadole Sapporo, Tokyo Verdy y volvió a Kawasaki Frontale. Sus 74 goles en 111 partidos en Oriente llamaron la atención de la cúpula directiva comandada desde 1982 por Jorge Nuno Pinto da Costa. Y no solo cumplió el sueño de sus días en Vilanovense, además ganó 12 títulos en cuatro años, incluido el triplete de Liga, Taça de Portugal y Europa League en 2011, y, tras 78 goles en 170 partidos, integra el once ideal de la historia del club según los propios hinchas.

En Dragão coincidió con varios argentinos, entre ellos Lisandro López, Ernesto Farías, Fernando Belluschi, Lucho González y Mariano González, quien lo recordó para LA NACION: “No lo conocíamos en Portugal, pero cuando llegó nos dimos cuenta rápidamente que era un jugador diferente. No es muy alto, pero es muy potente, desde el arranque, la velocidad, la intensidad y la forma de utilizar el cuerpo. Nos preguntábamos por qué pateaba desde tan lejos, y enseguida nos dimos cuenta que tenía capacidad para encontrar el arco y patear desde cualquier lado”.

No llegó a opacar su brillante etapa en Porto, por la que fue transferido al Zenit (77 goles en 148 partidos) de André Villas-Boas por 60 millones de euros, el revuelo con trompadas al aire con jugadores y personal de seguridad de Benfica en el túnel del Estadio Da luz tras una derrota en 2009 por el que fue suspendido por cuatro meses junto al rumano Cristian Săpunaru (seis meses), penas que fueron reducidas tardíamente a tres y cuatro partidos, respectivamente, pero Hulk no pudo estar en 18 juegos y así se perdió de disputar el Mundial de Sudáfrica cuando peleaba por un lugar en la lista de Dunga. Se tomó revancha como titular en Brasil 2014, aunque lo marcó para siempre la derrota 7-1 ante Alemania en el Mineirão y no haber podido avanzar a la final del Maracaná donde se hubiese encontrado con la selección argentina y con Enzo Pérez, rival por los cuartos de la Libertadores 2021 y a quien tras ese mundial venció en las cuatro oportunidades en que se enfrentaron a nivel clubes, todas por la Champions League .

La primera fue el 16 de septiembre de 2014, con un 2-0 de Zenit sobre Benfica en el Estadio da Luz por el grupo C que compartían con Mónaco y Bayer Leverkusen. Hulk marcó el primero a los cinco minutos y aumentó curiosamente un ex Benfica, el belga Axel Vitsel. Dos meses más tarde, en San Petersburgo, Zenit ganó 1-0 con gol de Danny tras asistencia de Hulk, pero ambos equipos quedaron eliminados. El 16 de septiembre, pero de 2015 y por el grupo H, Zenit venció 3-2 en Mestalla al Valencia de Enzo Pérez. Dos de Hulk y otra vez Vitsel completando. En Rusia fue 2-0 para Zenit, esta vez sin goles del hoy atacante del Galo, y el equipo ruso avanzó como primero a octavos y el conjunto Che, tercero, fue eliminado.

Tras seis años y un nuevo periplo asiático de Hulk, esta vez por China para jugar en Shanghai SIPG donde marcó 77 goles en 145 partidos , se volverá a ver las caras con Enzo Pérez. El brasileño acompañará a Nacho Fernández, con quien ya se entiende a la perfección, en su regreso al Monumental. “Se entienden con Nacho porque ambos tienen experiencia, son jugadores grandes, pero además son inteligentes. Y eso los hace mejores, más allá de la edad que tengan”, analizó Mariano González actual jugador de Ramón Santamarina de Tandil.

Enzo Pérez, uno de los cerebros de River y ex compañero de Nacho, sabe que depende de cortar esta racha con Hulk el estar más cerca de las semifinales y pelear por su tercera Copa Libertadores a nivel personal, tras una con Estudiantes (2009) y otra con River (2018). Para Hulk, extender esta paternidad en el duelo individual con el mendocino significaría un paso gigante para obtener su primera Libertadores, un desafío mayúsculo a esta altura del certamen si se tiene en cuenta que enfrente estará el siempre difícil River de Gallardo, pero nada comparado con dejar su país a los 15 años para vivir en una pensión portuguesa con tal de ganar algo de dinero para ayudar a su familia.

