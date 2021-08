River. Matías Suárez, frente a una recuperación más lenta: todavía no tiene el alta médica y sigue en duda para jugar con Mineiro, por la Copa Libertadores

Matías Suárez, delantero de River, no recibió aún el alta médica y el DT Marcelo Gallardo va a esperar para saber si lo suma a la lista de concentrados de cara al partido frente Atlético Mineiro del miércoles próximo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Suárez trabajó en la mañana del lunes de manera diferenciada, en una rutina en el gimnasio y no hizo trabajos de campo con la pelota, por lo que no está confirmado su regreso al equipo luego de la distensión en el aductor derecho . El cordobés se lesionó en el arranque del segundo tiempo ante Lanús el 28 de julio en el triunfo 3-0 por el Torneo 2021 de la Liga Profesional y desde entonces el equipo no pudo sumar triunfos tras empatar con Huracán, perder por penales con Boca y caer con Godoy Cruz.

Matías Suárez en los partidos de Copa ante Argentinos; lesionado, todavía no se sabe si podrá estar ante Mineiro LA NACION/Mauro Alfieri

Suárez, desde aquel gol contra Argentinos en la ida de octavos de la Libertadores, participó con goles y asistencias en los partidos que fue titular ante Unión, la revancha con Argentinos y Lanús. En cuanto al posible equipo para jugar ante Mineiro, de confirmarse su presencia, sería con Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Suárez. En caso de no llegar el delantero cordobés las chances serán para alguno de los volantes, José Paradela o Jorge Carrascal con un cambio en el sistema táctico que se definirá mañana en los trabajos en el Monumental.

Por su parte, Gonzalo Montiel, quien ante Boca sufrió una distensión grado 1 en el isquiotibial derecho, sigue trabajando diferenciado con vistas al partido revancha de la semana que viene en Belo Horizonte. El lateral derecho estuvo en el gimnasio con una rutina aeróbica liviana y en la sala de kinesiología y recién la semana que viene antes del viaje a Brasil va a tener trabajos con pelota en el campo de juego.

Javier Pinola volvió a lesionarse en el último partido ante Godoy Cruz, en Mendoza Fotobaires - La Nación

Asimismo, el defensor Javier Pinola, que sufrió una microfractura en el cúbito derecho sin desplazamiento óseo, tiene la zona inmovilizada y se calcula desde el cuerpo médico que en 45 días podría volver a jugar. El zaguero estuvo presente en el predio de Ezeiza con los médicos y kinesiólogos del plantel ordenando el trabajo de recuperación y las posibilidades de tareas aeróbicas para esta primera etapa. En la práctica de este lunes recibieron el alta médica el paraguayo Robert Rojas, que tuvo una pubialgia, y Agustín Fontana (desgarro), por lo que ambos podrán ser tenidos en cuenta para el partido del sábado frente a Vélez por el torneo profesional.

El plantel quedará concentrado este martes en el hotel Faena de Puerto Madero luego del entrenamiento de la tarde con los habituales trabajos de pelota parada en el campo de juego del Monumental.

En otro orden de cosas, el capitán del equipo Leonardo Ponzio se realizará nuevos chequeos médicos para recibir el alta definitiva que le permita volver a sumar minutos en el campo de juego. Ponzio se contagió de Covid-19 a mediados de mayo y tras el aislamiento le detectaron una miocarditis que lo dejó fuera de la pretemporada y sin posibilidades de entrenarse a la par de sus compañeros.

Godoy Cruz vs River. 7-8-21 LA NACION/Marcelo Aguilar

A mediados de julio se sumó a los entrenamientos con un alta médica parcial para trabajos solos aeróbicos y si mañana los estudios cardiológicos dan buenos resultados, desde el miércoles ya empezará a trabajar con intensidad. El capitán del equipo se retirará del fútbol profesional a fin de año y quiere que sea dentro de la cancha y en la alta competencia, por eso no bien reciba el visto bueno de los médicos hará una mini pretemporada con pelota.

Ponzio jugó su último partido por el cruce de cuartos de la Liga Profesional el 16 de mayo de este año y desde el regreso del fútbol poscuarentena sumó apenas 23 partidos, sólo 11 de titular, de los 50 que jugó el equipo, con 1092 minutos en el campo.

Télam