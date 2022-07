River presentó a sus refuerzos de la temporada y uno se emocionó: “Hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas”

Minutos después de la intensa conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, River presentó a los medios a sus refuerzos confirmados para afrontar la temporada 2022/2023, que no empezó bien para el club: marchaba 16º sobre 28 clubes al inicio de este martes tras ocho partidos en la Liga Profesional de Fútbol, aunque avanzó a los octavos de final por la Copa Argentina (se enfrentará con Defensa y Justicia). Pablo Solari, Miguel Borja y Rodrigo Aliendro (que ya hizo su debut) estuvieron acompañados en el acto por el presidente Jorge Brito, y todos mostraron entusiasmo por los objetivos por los que aún compite el equipo en lo que queda del año.

Solari, el último en arribar, habló de la emoción que le produjo la noticia de que Gallardo quería contar con él en el club con el que simpatiza desde su infancia: “Estaba almorzando con mi novia cuando recibí el llamado. La verdad es que fue muy emocionante para mí, por todo lo que vengo trabajando. Que se me diera este paso tan importante en mi carrera hizo que se me cayeran las lágrimas, por el aprecio que le tengo al club y por lo que significa. Estoy muy contento, me llena de orgullo por mi familia y espero estar a la altura del club, que es lo más importante”, contó el mediocampista.

“Para mí jugar en River es todo. Le tengo un aprecio muy grande a este club, porque de chiquito mi papá me inculcó eso. Estoy muy orgulloso por todo el sacrificio que hice para llegar hasta acá”, continuó el ex futbolista de Colo Colo, conjunto en el que se enfrentó con el millonario este año por la Copa Libertadores: “Ese día vi de afuera que es muy intenso todo, que cambia mucho [respecto a lo conocido por él desde dentro]”, recordó. Y agregó: “Lo viví en estos dos días de entrenamiento con el grupo: es todo muy intenso en comparación con donde estaba”.

Por su parte, Borja reveló las conversaciones que tuvo con otros colombianos que pasaron por el club y cómo ellos influyeron en su llegada: “Sabemos la historia que ha marcado a los colombianos acá. Ha sido muy buena. Hace poco hablé con Santos [Borré] y me contaba que era un club muy completo, que iba a sentirme muy bien, que había un grupo humano muy bueno, chicos muy humiles y muy humanos. Eso me motivó. Con Juanfer [Quintero] también: hablaba con él y sabíamos lo que estaba jugándose River, lo que sigue jugándose y lo que viene a futuro. Pensando en todo eso tomé la decisión junto a mi familia, que fue lo más importante ahí. Estoy agradecido a Dios por la oportunidad”.

Además, el ex delantero de Palmeiras, Grêmio y Junior fue consultado por lo que implicará tomar el lugar de Julián Álvarez, máximo goleador de la pasada Liga Profesional y recientemente vendido a Manchester City. “Ha dejado una huella en la institución, pero yo vengo pensando en lo que puedo aportar al equipo desde mi lugar, mi grano de arena. Seguramente va a ser muy importante el respaldo del grupo, de mis compañeros; el nivel que ellos tengan también va a ayudarme mucho. Tenemos un excelente grupo como para hacer historia y ocupar ese lugar que dejó con gran categoría el compañero que se fue”, manifestó Borja.

Aliendro, el único de los tres nuevos que ya tuvo minutos, ya fue autocrítico, aun en el marco de la buena recepción de los hinchas: “Está costándome por la intensidad con que son vividos los partidos. El de la Copa fue un golpe duro, pero después, contra Barracas, hicimos un buen partido. Y el otro día [vs. Vélez] el equipo hizo un buen primer tiempo. Por la adaptación, me falta todavía para rendir lo que puedo. Quiero estar a la altura”. Además, el ex volante de Atlético Tucumán y Colón reflexionó sobre sus inicios en el ascenso y el trayecto que hizo para llegar a un grande a sus 31 años: “Fue largo el camino para llegar hasta acá y hoy estoy disfrutándolo. Me costó mucho y lo valoro un montón. Espero rendir y dar todo lo que di hasta el día de hoy”.

River invirtió 11.500.000 dólares en el actual mercado de pases para adquirir a Borja y Solari, que costaron 7 y 4,5 millones, respectivamente, mientras que Aliendro llegó como agente libre luego de finalizar su contrato con Colón en junio. Como contrapunto, la semana pasada se concretó la venta de Enzo Fernández a Benfica por unos 18.000.000 de dólares.