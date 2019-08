Gallardo apostará por el equipo titular ante Racing y Cerro Porteño y la rotación llegará ante Talleres Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019 • 08:00

La presente semana será la última con tiempo y tranquilidad para trabajar dentro del mundo River. A partir del clásico del sábado ante Racing, se comenzarán a vivir 16 días que empezarán a moldear y definir el futuro del equipo, pese a que el semestre recién comienza: la serie de cuartos de final de Copa Libertadores con Cerro Porteño y el primer superclásico del año que se jugará el 1° de septiembre marcarán el pulso.

Racing (sábado 17), Cerro Porteño (jueves 22), Talleres (domingo 25), Cerro Porteño (jueves 29) y Boca (domingo 1°) serán los próximos compromisos para un Millonario que acumula cuatro empates y una victoria en la nueva temporada. Y que este fin de semana tendrá su primer choque crucial si quiere dar pelea en la Superliga. Con cuatro días completos de descanso entre los dos primeros compromisos, el técnico Marcelo Gallardo tiene decidido jugar con mayoría de titulares en Avellaneda y en el Monumental frente a los paraguayos.

En la mañana de hoy, los jugadores realizaron trabajos técnico-tácticos y actividades específicas por posición, por lo que aún no hay indicios concretos sobre un posible equipo titular. Más allá de eso, hay algunas certezas que permiten ir delineando el plan del Muñeco. En primer lugar, Lucas Pratto ya está disponible, después de no jugar ante Lanús y apostar por un reacondicionamiento físico en las últimas dos semanas, ya que en la pretemporada solo trabajó en la rehabilitación de su fisura en el sacro. Con el mismo objetivo trabajó el flamante refuerzo Paulo Díaz, quien también podría estar en la lista de convocados.

En contrapartida, y a 22 días de su lesión, el regreso de Javier Pinola se demorará un tiempo más: el defensor no se recuperó en tiempo y forma de su lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y no está en condiciones de volver frente a la Academia. Al mismo tiempo, Leonardo Ponzio (tendinopatia de aductor derecho) todavía trabaja de forma diferenciada, no jugará el fin de semana y apostará a regresar ante Cerro Porteño.

Con una base titular compuesta por al menos ocho nombres, y pese a que la idea es poner lo mejor posible en ambos encuentros, Gallardo suele rotar uno o dos jugadores entre cada partido según el rival durante las instancias decisivas. ¿Cómo podría formar ante Racing? Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rojas, Casco; Enzo Pérez; Palacios, Nacho Fernández, Carrascal o De La Cruz; Pratto o Borré y Suárez. Posiblemente, de estos 13 apellidos también se moldeará la alineación para jugar la ida con los paraguayos.

Paulo Díaz realizó tareas de adaptación física durante sus primeras dos semanas y podría ser convocado ante Racing Fuente: FotoBAIRES

La rotación aparecerá inevitablemente en el duelo de la cuarta fecha de la Superliga con Talleres, que se jugará el domingo 25 a las 17.45 en el Monumental, con la mirada puesta en el desquite de la Libertadores del jueves 29. Así, lo más seguro es que esa tarde tendrán la oportunidad diferentes nombres que suelen ser carta de recambio: Lux, Elías López, Angileri, Zuculini, Sosa, Rollheiser, Ferreira y Álvarez, entre otros futbolistas que podrían ser acompañados por algunos integrantes esporádicos de la base titular (Rojas, Díaz, Ponzio, De La Cruz o Borré).

¿Qué pasará con Ignacio Scocco? Ya recuperado de sus diversas lesiones musculares en el gemelo, el delantero regresó el viernes 2 con Lanús en Reserva y luego anotó dos goles en un amistoso ante All Boys durante el viernes pasado. Ilusionado con su retorno, Gallardo definirá en las próximas horas si le volverá a dar rodaje en Reserva o si lo convocará para ir al banco en Avellaneda. Scocco no juega de forma oficial desde el 3-0 a Independiente del 17 de marzo y solo pudo jugar cuatro encuentros en el semestre pasado (marcó dos goles de penal).

De esta manera, tras los tres primeros juegos, llegarán las horas definitivas. Y Gallardo sabe que desde la definición con Cerro Porteño en Paraguay del jueves 29 al superclásico del 1° de septiembre frente a Boca habrá tan solo 48 horas completas de recuperación entre viernes y sábado. Por eso, y tras un inicio con diferentes lesiones que complicaron el camino, el Muñeco sabe que irremediablemente tendrá que dosificar esfuerzos y cargas físicas para afrontar las instancias decisivas que se aproximan con cinco juegos en 16 días.