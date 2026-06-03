En las redes
El Mundial 2026 en video: cómo las selecciones presentaron sus listas de convocados
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. En las últimas semanas, las selecciones clasificadas revelaron las listas de 26 futbolistas que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá, pero ya no alcanza con publicar una nómina: cada anuncio se transformó en un video pensado para emocionar, sorprender y conquistar audiencias.
Con producciones que apelan a la identidad nacional, figuras populares, historias personales, humor y recursos cinematográficos, las federaciones compiten también por el impacto en redes sociales.
Este recorrido reúne las piezas audiovisuales con las que cada seleccionado presentó a sus convocados y muestra cómo una tradición burocrática del fútbol se convirtió en un fenómeno global de comunicación.
ArgentinaLa Scaloneta de la mano del arquitecto y Marito
InglaterraUn viaje por la cultura popular y las calles donde todo comenzó
FranciaEl homenaje a la vida y la diversidad que define a los Bleus
NoruegaUn emotivo relato sobre la espera de toda una generación
EscociaUn país fácil de amar
República ChecaEl recuerdo de los primeros pasos
SenegalEl honor y la épica al servicio de la nación
EspañaLa lista de todo un país
PanamáEs tiempo de soñar
MarruecosLos Leones del Atlas
Estados Unidos¿Por qué no nosotros?
EgiptoLa selección de los faraones
Países BajosEl verano de la Naranja Mecánica
MéxicoEl mundial está cerca...
CanadáNuestro juego ahora
UruguayEl sueño de un pueblo celeste
Ecuador¡Vamos la Tricolor carajo!
IrakUn encuentro con la historia
ArgeliaLos 26 zorros del desierto
ParaguayCada nombre, un camino de sacrificio
Arabia SauditaRepresenta a tu país y tendrás el honor
IránLos príncipes de Persia
QatarEl viaje comienza
GhanaLas "Black Stars" de África
TurquíaUn uniforme, una pasión, una pertenencia...
JordaniaUn rival argentino de la fase de grupos
Argentina
La selección argentina anunció a sus 26 convocados para el Mundial 2026 mediante una pieza audiovisual protagonizada por el entrenador Lionel Scaloni y el histórico utilero Marito, dos figuras reconocibles del ciclo campeón del mundo. El video comienza en el predio de la AFA, donde ambos ponen en marcha un recorrido simbólico que lleva la lista definitiva a distintos rincones del país. A medida que el mensaje avanza por ciudades, pueblos y paisajes emblemáticos, habitantes de diversas regiones revelan los nombres de los futbolistas elegidos para defender el título mundial. Entre imágenes de la selección y referencias a la identidad federal argentina, la producción transforma la convocatoria en un homenaje a la conexión entre el equipo y su gente. El cierre reúne la nómina completa bajo una consigna que resume el espíritu de la pieza: representar a todo un país en la próxima Copa del Mundo.
Inglaterra
La selección inglesa eligió un videoclip de estética cinematográfica para anunciar a los 26 convocados a la Copa del Mundo. Con referencias directas a la música de los Beatles, el arte urbano, los barrios, los pubs y la diversidad cultural del país, la pieza combina imágenes documentales y animación para construir un relato sobre qué significa representar a Inglaterra. Los nombres de las figuras del plantel aparecen integrados a ese recorrido visual -con menciones destacadas para referentes como Jude Bellingham y Bukayo Saka- hasta desembocar en la revelación completa de la nómina sobre una marquesina inspirada en los grandes teatros y cines británicos. Más que una simple enumeración de futbolistas, el video busca presentar al equipo como la expresión de una identidad colectiva nacida en las calles, la cultura popular y la pasión de sus hinchas.
Francia
Lejos de los estadios y los grandes escenarios, la selección francesa eligió una puesta en escena inspirada en comercios, bares, restaurantes, kioscos y rincones de barrio para revelar a los 26 convocados al Mundial 2026. A lo largo del video, los futbolistas aparecen integrados a escenas de la vida cotidiana francesa mientras sus nombres se presentan en carteles, diarios, menús y otros elementos del entorno. Con una estética colorida y cinematográfica, la pieza refuerza la idea de un equipo construido a partir de orígenes diversos y unido por una misma camiseta. Figuras como Kylian Mbappé, Dayot Upamecano y Michael Olise encabezan una convocatoria presentada como un recorrido por la Francia contemporánea, donde la cultura popular y el fútbol vuelven a encontrarse antes de la defensa del título mundial.
Noruega
A través de un mensaje leído por el rey Harald V, Noruega presentó a los futbolistas que disputarán el Mundial 2026 y transformó la habitual nómina de convocados en un relato sobre identidad, pertenencia y perseverancia. El monarca recuerda los 28 años de espera para volver a una Copa del Mundo y reivindica el esfuerzo colectivo que hizo posible el regreso: desde las canchas de cemento y césped sintético de pequeños pueblos hasta las grandes ciudades atravesadas por ferris y pasos de montaña. Mientras aparecen los nombres de figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, las imágenes recorren paisajes, trabajadores, familias e hinchas que siguen el anuncio por radio. El mensaje concluye con una apelación a la unidad nacional y una frase que resume el espíritu de la pieza: “Noruega es un equipo”. Un homenaje emotivo a un país que vuelve a sentirse protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.
Escocia
La selección escocesa eligió un relato íntimo y profundamente emocional para comunicar su lista. El video sigue a un hincha, encarnado por el actor Ewan McGregor, que recorre barrios populares, estadios, costas y algunos de los paisajes más emblemáticos del país mientras reflexiona sobre el significado de representar a Escocia en la máxima cita del fútbol. Entre banderas azules ondeando al viento, gaitas, tribunas vacías y celebraciones de aficionados, comienzan a aparecer los nombres de los convocados de Steve Clarke, encabezados por figuras como Andrew Robertson, Scott McTominay y Billy Gilmour. Más que una presentación de jugadores, la pieza funciona como una declaración de identidad nacional: un homenaje a la pasión de generaciones de escoceses que mantuvieron viva la ilusión mundialista y que ahora vuelven a acompañar a su selección en el escenario más grande del fútbol.
República Checa
La selección checa eligió una propuesta tan simple como emotiva para anunciar a sus elegidos: poner el foco en las personas que estuvieron junto a los futbolistas mucho antes de que alcanzaran la élite. A lo largo del video, familiares, amigos, entrenadores formativos y referentes de la infancia aparecen sosteniendo fotografías de los jugadores cuando eran niños, mientras recuerdan sus comienzos en pequeñas canchas y clubes de barrio. Las imágenes alternan esos retratos del pasado con registros de los actuales integrantes del plantel y convierten cada convocatoria en una historia personal de esfuerzo, aprendizaje y acompañamiento. Más que una lista de nombres, la pieza funciona como un homenaje a las raíces del fútbol checo y a quienes ayudaron a construir el camino de una generación que ahora representará al país en la Copa del Mundo.
Senegal
Con una estética inspirada en las tradiciones reales africanas y los antiguos pergaminos ceremoniales, Senegal también hizo su anuncio a través de una pieza audiovisual cargada de solemnidad y simbolismo. El video comienza con figuras de ancianos y guardianes de la memoria colectiva, acompañados por música tradicional y escenas que remiten a la historia y la identidad cultural del país. A medida que avanza el relato, los nombres de los seleccionados aparecen escritos uno a uno en un “pergamino real” de la Federación Senegalesa de Fútbol, presentado como una distinción otorgada por la voluntad del pueblo para representar a la nación en la Copa del Mundo. Más que una simple convocatoria, la producción convierte la presencia en el Mundial en una misión de honor y servicio nacional, reforzando el vínculo entre la selección, sus raíces culturales y el orgullo de todo un país.
España
La selección española apostó por una producción coral que culmina con la aparición del rey Felipe VI para revelar a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. A lo largo del video, trabajadores, comerciantes, aficionados y ciudadanos de distintas regiones participan del anuncio de los convocados desde escenarios cotidianos que reflejan la diversidad cultural española. Los nombres de las figuras elegidas por el seleccionador aparecen integrados a ese recorrido colectivo, que combina orgullo nacional, cercanía y sentido de pertenencia. El momento culminante llega cuando el monarca toma la palabra desde la Ciudad del Fútbol y completa la nómina definitiva, reforzando la dimensión institucional del acontecimiento.
Panamá
El video de la selección panameña conecta a cada futbolista con distintos rincones de la vida cotidiana del país centroamericano. A medida que avanza la pieza audiovisual, los nombres de los convocados aparecen en carteles, equipajes, embarcaciones, puestos de trabajo, murales y camisetas, mientras las imágenes recorren calles populares, mercados, canchas de barrio y el famoso Canal de Panamá. El relato también muestra a los jugadores practicando distintas actividades y deportes en escenarios urbanos y naturales, en una celebración de la diversidad cultural y geográfica panameña.
Marruecos
La selección marroquí eligió un video ambientado en un aeropuerto, donde cada etapa del viaje en su línea de bandera sirve para revelar a los integrantes del plantel. La pieza comienza con la llegada de un pasajero a la terminal y continúa con escenas de check-in, pantallas informativas, teléfonos móviles, cintas de equipaje y locales comerciales intervenidos con los nombres y fotografías de los convocados. A medida que avanza el recorrido, aparecen figuras como Achraf Hakimi, Yassine Bounou y Brahim Díaz, hasta llegar a la publicación de la nómina completa. El cierre muestra a decenas de personas reunidas formando una gran figura circular alrededor de la bandera nacional antes de exhibir el listado definitivo bajo el lema oficial de Marruecos para la Copa del Mundo de 2026.
Estados Unidos
La selección anfitriona dirigida por Mauricio Pochettino eligió una producción de alto impacto visual para anunciar a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 en casa. El video combina imágenes de archivo de goles, festejos y partidos recientes con retratos cinematográficos de los principales integrantes del plantel, iluminados entre los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense. Las secuencias alternan celebraciones multitudinarias, estadios colmados y jugadas decisivas con primeros planos de los jugadores, presentados como los protagonistas de la próxima gran cita futbolística. Con una estética cercana a los avances de cine y a las campañas publicitarias deportivas, la pieza pone el foco en la ambición competitiva del equipo y en la expectativa de todo un país.
Egipto
La selección de los dos continentes optó por una producción de tono épico que sigue el recorrido de hinchas y futbolistas por calles, estadios y escenarios emblemáticos del país. El video alterna imágenes de aficionados vestidos con la camiseta nacional, niños jugando al fútbol, tribunas colmadas y detalles del escudo de la federación, mientras los nombres de los elegidos aparecen integrados al relato visual. La pieza también pone el foco en los referentes del plantel como Mohamed Salah a través de escenas en vestuarios y primeros planos de los jugadores, antes de desembocar en la presentación completa de la nómina. Con una estética cercana al tráiler de una película deportiva, el mensaje vincula la convocatoria con el orgullo nacional y la expectativa de millones de egipcios ante el regreso a la máxima cita del fútbol.
Países Bajos
La selección neerlandesa anunció a sus convocados con un original y espectacular video al estilo tráiler de película de Hollywood. El anuncio juega con la idea de una “invasión naranja”, mostrando imágenes históricas de la locura y pasión de sus hinchas por todo el mundo. En la pieza, Virgil van Dijk, capitán y referente del equipo, toma el control de la cámara asumiendo el divertido rol de director de esta superproducción. A medida que avanza el clip, los nombres de los jugadores seleccionados van apareciendo en pantalla con la misma épica que un elenco de estrellas de cine. Finalmente, bajo el lema “Oranje is coming” (La Naranja está llegando), el equipo deja claro que está listo para la máxima cita del fútbol mundial.
México
La selección mexicana presentó un video construido a partir de imágenes históricas que recorren algunas de las páginas más recordadas de su trayectoria en la Copa del Mundo. La pieza alterna escenas de partidos, goles, festejos, estadios emblemáticos y reacciones de los aficionados, en un relato que conecta distintas generaciones de futbolistas y seguidores del Tri. Entre registros de archivo en blanco y negro y secuencias más recientes, el video reivindica la tradición mundialista de México y la pasión de su gente antes de revelar a los 26 elegidos para disputar el torneo. El resultado es un homenaje a la historia del seleccionado y a la expectativa de volver a ser protagonista ante su propio público.
Canadá
La selección canadiense presentó a sus convocados con un video centrado en la CN Tower de Toronto, uno de los símbolos más emblemáticos del país. A medida que la cámara recorre la estructura, aparecen los nombres de los futbolistas seleccionados en grandes paneles instalados alrededor de la torre. La pieza intercala imágenes de los jugadores, escenas de partidos y tribunas repletas de hinchas con banderas canadienses, reforzando el clima de expectativa de cara a la Copa del Mundo que el país organizará junto con Estados Unidos y México. Una producción visual de fuerte impronta nacional que convierte a uno de los monumentos más reconocibles de Canadá en el soporte elegido para revelar la nómina mundialista.
Uruguay
El video charrúa recorre distintos rincones del país y convierte a la gente común en protagonista del anuncio. A lo largo del video, los nombres de los futbolistas aparecen integrados a fachadas, murales, camisetas colgadas, comercios y espacios públicos, mientras las imágenes muestran escenas cotidianas en pueblos, barrios y paisajes característicos de Uruguay. Niños jugando, familias reunidas y vecinos transitando su rutina sirven como hilo conductor para revelar, uno a uno, a los elegidos para representar a la Celeste. La perla del cierre: un Marceo Bielsa auténtico pedalea por un camino de tierra después de hacerle un gesto de confianza a un hincha.
Ecuador
La selección ecuatoriana eligió en primer plano a sus aficionados. Vestidos con la camiseta amarilla de la Tri y con los dorsales de los futbolistas seleccionados en la espalda, hombres y mujeres de distintas edades y orígenes recorren calles, espacios de trabajo y paisajes urbanos mientras revelan los nombres de los elegidos. La pieza alterna escenas cotidianas con imágenes de la ciudad y culmina con varios de los protagonistas observando el horizonte con las camisetas de los referentes del plantel, entre ellos Moisés Caicedo y Enner Valencia.
Irak
La producción está inspirada en la herencia histórica y cultural de la antigua Mesopotamia. El video muestra al entrenador sosteniendo la bandera iraquí frente a la Puerta de Ishtar, uno de los símbolos más reconocibles de la civilización babilónica, mientras una narración destaca el desafío de representar al país en la Copa del Mundo. A medida que avanza la pieza, los nombres de los futbolistas aparecen distribuidos por posiciones sobre fondos que reproducen motivos artísticos y arquitectónicos asociados al patrimonio histórico iraquí. El cierre combina imágenes de celebraciones de los jugadores y de los aficionados con una referencia explícita a la “Tierra de Mesopotamia”.
Argelia
Argelia hizo foco en los propios integrantes del plantel. El video comienza con una vista aérea de un estadio iluminado y luego da paso a una sucesión de futbolistas vestidos con la camiseta nacional, quienes aparecen frente a cámara revelando los nombres de sus compañeros. Filmada en vestuarios, gimnasios, túneles y distintos espacios vinculados a la preparación del equipo, la pieza combina primeros planos, imágenes de entrenamiento y escenas dentro del estadio para construir la nómina definitiva. Con un tono sobrio y directo, el anuncio pone el foco en la unidad del grupo y en los jugadores símbolo.
Paraguay
La selección paraguaya dirigida por el argentino Gustavo Alfaro optó por los elementos más representativos de la cultura del país: el poncho albirrojo. Bajo el lema “El Poncho Albirrojo, 26 listas”, el video revela los nombres de los futbolistas seleccionados mientras la cámara recorre los tejidos, colores y detalles de esta prenda tradicional. Las imágenes combinan primeros planos de personas vinculadas al proceso de confección y exhibición del poncho con la aparición gradual de los integrantes de la nómina definitiva. El resultado es una producción que asocia a los 26 elegidos con un símbolo de identidad nacional, presentando la convocatoria como una expresión de pertenencia y orgullo paraguayo.
Arabia Saudita
La producción está ambientada íntegramente en el vestuario y en el estadio. Comienza con la llegada del entrenador griego Georgios Donis al vestuario, donde varios futbolistas esperan conocer la nómina definitiva. A partir de ese momento, los jugadores son llamados uno a uno y sus nombres aparecen sobreimpresos en pantalla mientras ingresan al campo de juego iluminado por los colores verde y blanco de la selección saudita. La pieza combina conversaciones entre el cuerpo técnico y los futbolistas, imágenes individuales de los convocados y escenas que recrean el ambiente previo a una gran competición.
Irán
La pieza está desarrollada alrededor de una sucesión de videollamadas entre futbolistas y miembros del plantel. Comienza con imágenes aéreas de Teherán y luego sigue a distintos jugadores mientras reciben en sus teléfonos los nombres de los convocados, que van revelándose uno tras otro desde diversos puntos del país. Playas, parques, puentes, campos de entrenamiento y escenarios urbanos sirven de fondo para una convocatoria que conecta a los integrantes del equipo a través de una misma conversación. En la parte final, las imágenes muestran la preparación del viaje, el equipaje oficial, el autobús de la selección y el traslado hacia el aeropuerto, hasta culminar con el grupo completo caminando hacia el avión que los llevará a la Copa del Mundo.
Qatar
Ambientada en el desierto, los futbolistas de Qatar aparecen representados como cartas de una baraja que emergen entre las dunas. A lo largo del video, una figura solitaria recorre el paisaje mientras descubre progresivamente las cartas que contienen los retratos y nombres de los integrantes del plantel. La estética cinematográfica, dominada por los tonos bordó característicos del seleccionado qatarí, construye un relato simbólico que culmina con la aparición del entrenador y la revelación de la nómina completa.
Ghana
Con imágenes de hinchas, paisajes urbanos y símbolos de la identidad futbolística del país, el país africano celebra en las tribunas y luego recorre calles, murales y espacios públicos donde aparecen los nombres de los futbolistas seleccionados. La nómina se revela por líneas sobre camisetas, carteles y distintos elementos vinculados a la vida cotidiana ghanesa. Entre tomas de aficionados vestidos con los colores nacionales y registros del equipo en competencia, la pieza construye un homenaje a la pasión popular que rodea a las “Black Stars”.
Turquía
La pieza de más de 10 minutos de duración es un mini documental que muestra a personas mayores observando fotografías, escribiendo mensajes y recordando momentos vinculados a la selección nacional, mientras aparecen retratos de los futbolistas elegidos. Se refuerza el vínculo entre el pasado y el presente del equipo. El cierre reúne las fotografías de los convocados como símbolo de una nueva generación que toma la posta de una historia futbolística construida durante décadas y que ahora buscará escribir un nuevo capítulo en el Mundial de 2026.
Jordania
Todo transcurre en un vestuario digital de estética futurista. El video comienza con la activación de una tableta que lleva el escudo de la federación jordana y, a partir de allí, los nombres de los futbolistas aparecen proyectados en los casilleros como si fueran tarjetas holográficas de un videojuego. Son presentados uno por uno con su fotografía, número de camiseta y nombre en árabe e inglés, mientras la cámara recorre el interior del camarín. La pieza concluye con la formación completa del plantel en una puesta en escena dominada por gráficos luminosos y tecnología visual, que transforma la tradicional nómina de convocados en una experiencia interactiva.