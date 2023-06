River vs. Fluminense, en vivo: horario, TV y formaciones del partido por la Copa Libertadores

escuchar

21.25 Salen los equipos a la cancha

River y Fluminense ya están sobre el campo de juego del Monumental para realizar las últimas formalidades antes del inicio del encuentro, que definirá el destino del Millonario en la Copa Libertadores.

21.15. Demichelis consideró la seriedad de la ocasión

El DT de River no se escondió al hablar de la importancia del duelo: “Está claro que solo nos sirve ganar, después de haber tenido un mal arranque en lo que llevamos de la fase de grupos. Tenemos dos partidos de local, empezando por este, solo nos sirve ganar. Si de alguna manera se puede llamar una final, que así sea, a pesar de que el que gane no va a levantar ninguna copa. Nosotros tenemos que vivirla así desde el primer minuto hasta el final”.

#LIBERTADORESxFoxSports 🏆| La palabra del entrenador de River, Martín Demichelis, en la previa al duelo vs. Fluminense.



📺 Mirá el 100% de la Copa CONMEBOL Libertadores en #FoxSportsArgentina ⚽ pic.twitter.com/1t4ZJEUeUb — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 8, 2023

20.45. Fluminense también conoce su equipo

Fernando Diniz no contará con Marcelo en el lateral izquierdo, pero sí con varias otras figuras. Parará a Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Guga; Lima, André, Matheus Martinelli y Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias y Germán Cano.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o River Plate pela @LibertadoresBR! VAMOS PELA CLASSIFICAÇÃO! 🇭🇺 pic.twitter.com/PZf8p7ngvZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 7, 2023

20.30. River, confirmado

Demichelis saldrá a la cancha con el equipo más fuerte que puede parar para esta ocasión: Franco Armani; Marcelo Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pirez y Milton Casco; Rodrigo Aliendro y Nicolás De La Cruz; Nacho Fernández y Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán.

20.15. Vestuario listo

Los canales oficiales de River en las redes sociales compartieron imágenes de la camiseta Millonaria en el vestuario, haciendo énfasis en el parche que muestra las cuatro Copas Libertadores que ganó el club en su historia, en un día en el que quieren mantener su lugar en la competencia.

20.00. Una tragedia muy reciente

El sábado, en su última presentación en el Monumental, se vivió una situación muy triste en River con la muerte de Pablo Serrano, un hincha que ocupaba la platea Sívori alta y que cayó 15 metros hacia otra sección. Como consecuencia, el partido que se estaba jugando entre el local y Defensa y Justicia debió ser suspendido a los 25 minutos mientras se esclarecían los detalles del hecho. La tribuna fue momentáneamente clausurada, pero se habilitó a tiempo para el encuentro de hoy.

El partido entre River y Defensa y Justicia del sábado debió ser suspendido por el fallecimiento de un hincha en la platea Sívori alta Manuel Cortina - LA NACIÓN

19.45. Los posibles escenarios

Un triunfo de River hará que llegue a la última fecha con chances de superar el grupo pase lo que pase entre Sporting Cristal y The Strongest, aunque para los intereses del Millonario será más conveniente un empate o triunfo del equipo peruano para estar en una posición más cómoda. Por el contrario, si los dirigidos por Martín Demichelis caen o empatan en el Monumental, el pase a los octavos ya no estará en sus manos, y una victoria de los bolivianos consumaría su eliminación. Por el contrario, si el conjunto limeño sale como vencedor, sus chances de superar la primera etapa seguirían en pie, y conseguirían el objetivo si en la última fecha le ganan a The Strongest como locales y Sporting Cristal no consigue superar a Fluminense en Río de Janeiro.

19.30. El antecedente que River quiere evitar

Pasaron 14 años desde la última vez en que el club millonario no superó la etapa de grupos en la Copa Libertadores. En 2009, y tras conseguir el Clausura del año anterior, el equipo entonces dirigido por Néstor Gorosito no superó la zona 3, que compartió con San Martín de Porres, de Perú; Nacional, de Uruguay, y Nacional, de Paraguay. La eliminación se consumó en la anteúltima fecha, con una caída por 4-2 en Asunción.

La última vez que River no superó la etapa de grupos en la Copa Libertadores fue en 2009; ahora, contra Fluminense, intenta evitar el mismo desenlace. FotoBAIRES

19.15. La cobertura minuto por minuto de River vs. Fluminense

Bienvenidos al liveblog de River vs. Fluminense, un partido de máxima importancia y tensión para el millonario. Tras una campaña muy por debajo de las expectativas en lo que transcurrió de la Copa Libertadores, el local tiene en seria duda su presencia en los octavos de final: necesita una victoria contra el conjunto brasileño para no quedar en riesgo de ser eliminado del torneo muy anticipadamente. El partido comenzará a las 21.30, será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán y tendrá transmisión de Fox Sports.