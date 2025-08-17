LA NACION
River vs. Godoy Cruz, en vivo, por el Torneo Clausura 2025

El partido se juega en el Monumental, por la quinta fecha del campeonato

Juan Fernando Quintero será titular en el equipo de Gallardo
Juan Fernando Quintero será titular en el equipo de GallardoGonzalo Colini - LA NACION

Los equipos a la cancha

Con un cálido recibimiento, River y Godoy Cruz ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Nacho Fernández, por el lado de los locales y Petroli, en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Franco Armani estará en el banco de suplentes
Franco Armani estará en el banco de suplentesGonzalo Colini - LA NACION

La última vez y el historial

River y Godoy Cruz ya se vieron las caras este año. Fue el 12 de febrero, en Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y el resultado final fue 0 a 0. Además, Millonarios y Cuervos se midieron en 33 ocasiones con 16 victorias para los de Núñez, 9 para los de Boedo. Los 5 duelos restantes fueron igualdades.

Formaciones confirmadas

Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Godoy Cruz, con varios suplentes, con el debut de Portillo y la aparición del juvenil Bautista Dadín como titular: Ledesma; Bustos, Portillo, Rivero, Casco; Galoppo, Castaño, Nacho Fernández; Quintero; Driussi y Dadin.

Walter Ribonetto eligió a los siguientes 11 para visitar a River: Petroli; Arce, Mendoza, Escobar y Morán; N. Fernández, Poggi y Ábrego; Altamira, Auzmendi y Andino.

Cómo ver online River vs. Godoy Cruz

El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Godoy Cruz

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 5 del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de igualar ante Independiente por el campeonato y ante Libertad de Paraguay por los octavos de la Libertadores, recibe al Tomba, que la última fecha cayó con Gimnasia en su estadio, y también perdió 2-1 como visitante ante Mineiro por la ida de los octavos de la Sudamericana. El partido, correspondiente al grupo B, comienza a las 18.15 en el Monumental y el árbitro será Sebastián Zunino.

River recibe a Godoy Cruz
River recibe a Godoy Cruz Marcelo Aguilar

