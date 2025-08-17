River vs. Godoy Cruz, en vivo, por el Torneo Clausura 2025

Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Godoy Cruz, con varios suplentes, con el debut de Portillo y la aparición del juvenil Bautista Dadín como titular: Ledesma; Bustos, Portillo, Rivero, Casco; Galoppo, Castaño, Nacho Fernández; Quintero; Driussi y Dadin.

Walter Ribonetto eligió a los siguientes 11 para visitar a River: Petroli; Arce, Mendoza, Escobar y Morán; N. Fernández, Poggi y Ábrego; Altamira, Auzmendi y Andino.