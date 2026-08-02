River vs. Rosario Central, en vivo por el torneo Clausura: horario, TV y formaciones

En el duelo del sábado pasado ante Barracas, el césped del Monumental no lucía de la mejor manera. Con alguna mejora, desde el club brindaron la información de que se está trabajando en el estado del campo de juego:

“...está atravesando los últimos días para completar su transformación hacia el sistema de césped híbrido. En este receso se decidió volver a este sistema, que ofrece las mejores condiciones para el desarrollo del juego y en el que la pelota corrió más rápido. La última vez que se realizó este proceso, que tiene una duración de 70 días hasta que el campo tome su mejor forma, fue en pandemia: por la ausencia de público, River hizo de local en el Estadio Libertadores de América y al reanudarse la actividad en el Monumental en febrero de 2021 el campo estaba en las mejores condiciones. En el corto plazo volverá a tomar esa mejor forma”, dice el comunicado.