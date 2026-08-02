River vs. Rosario Central, en vivo por el torneo Clausura: horario, TV y formaciones
Se enfrentan en el Monumental por la tercera fecha; el Millonario busca salir del fondo
El estado del campo de juego
En el duelo del sábado pasado ante Barracas, el césped del Monumental no lucía de la mejor manera. Con alguna mejora, desde el club brindaron la información de que se está trabajando en el estado del campo de juego:
“...está atravesando los últimos días para completar su transformación hacia el sistema de césped híbrido. En este receso se decidió volver a este sistema, que ofrece las mejores condiciones para el desarrollo del juego y en el que la pelota corrió más rápido. La última vez que se realizó este proceso, que tiene una duración de 70 días hasta que el campo tome su mejor forma, fue en pandemia: por la ausencia de público, River hizo de local en el Estadio Libertadores de América y al reanudarse la actividad en el Monumental en febrero de 2021 el campo estaba en las mejores condiciones. En el corto plazo volverá a tomar esa mejor forma”, dice el comunicado.
El historial y la última vez
River y Central jugaron 175 partidos entre sí con una ventaja amplia del equipo de Buenos Aires. El Millonario ganó 90, los rosarinos 35 e igualaron los 50 restantes. En el último choque que disputaron por una de las semifinales del Torneo Apertura 2026. Lo ganó el Millonario 1 a 0 con gol de Colidio de penal.
Una baja sensible
A pesar de que se encontraba entre los convocados para el choque de este domingo, Ángel Correa no jugará hoy en River. Lo probaron y continúa con dolor por el traumatismo en el muslo derecho. De este modo, quedó desafectado de la lista de concentrados para enfrentar a Rosario Central.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores salieron al campo de juego del Monumental a realizar los movimientos previos al duelo que comenzará 19.15.
Equipos confirmados
Para recibir a Central, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Fausto Vera y Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Borré.
📋✔️ Así va River esta tarde frente a Rosario Central en el Mâs Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/HyfqQqGfxm— River Plate (@RiverPlate) August 2, 2026
Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, confirmó sus once titulares para visitar a River: Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila y Sández; Ibarra y Pizzarro; Cantizano, Di María y Campaz; Coppetti.
📋 Así forma #RosarioCentral 🇺🇦— Rosario Central (@RosarioCentral) August 2, 2026
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Cómo ver online River vs. Rosario Central
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River y Rosario Central, correspondiente a la tercera fecha 3 de la Zona B del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez.
El equipo de Eduardo Coudet llega muy golpeado, en el inicio de la temporada perdió sus tres partidos: eliminado en los 16avos de la Copa Argentina ante Aldosivi y derrotas ante Barracas Central y Gimnasia en este campeonato. El Canalla, por su parte, tampoco comenzó bien: perdió ante Belgrano en el debut y viene de igualar ante Racing, duelo en el que fue abucheado por su público.
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