River vs. Sarmiento, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Para recibir a Sarmiento, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez y Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

📋 Nuestros 11 para esta tarde frente a Sarmiento en casa ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/yEGdTkRBgv — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026

Facundo Sava, entrenador del verde juninense confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera Cristian Zabala, Manuel García y Carlos Villalba; Gabriel Díaz y Junior Marabel.