River vs. Sarmiento, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Eduardo Coudet dirige por primera vez a River en el Monumental, en el cotejo por la undécima fecha
Lo perdió en el segundo palo
Jugada preparada del equipo de Coudet. Tras un córner, Kendry Páez recibió un envió un centro al segundo poste. Martínez Quarta entró solo, pero le falló al arco en su remate. La acción fue muy aplaudida por el entrenador
El segundo en el visitante
Agustín Seyral derribó a Ian Subiabre, que se iba hacia el arco, y le cometió infracción Herrera amonestó al defensor del Verde.
Buena aproximación
Una de las pocas veces que tuvo espacio el Millonario. Montiel llegó en velocidad por la derecha y tiró un centro atrás, Driussi retrocedió y se perfiló para darle de derecha, pero el disparo se fue afuera.
La más clara
Luego de varios toques, la pelota le quedó a Moreno, que llegó hasta el borde del área grande y le pegó al arco desde lejos. La pelota pasó muy cerca del segundo palo.
¿Se viene una variante?
Kendry Páez se toma la rodilla y Coudet mandó a Joaquín Freitas a calentar por si debe realizar un cambio obligado por el ecuatoriano.
El primero en River
Martínez Quarta le cometió infracción a Cristian Zabala a la altura de la mitad de la cancha e impidió lo que pudo ser un contragolpe. Herrera le sacó la amarilla.
Llega River
Buen cierre de Insaurralde a Driussi, tras un centro de Montiel, y la llegada por atrás de Martínez Quarta, en la que Burrai pudo quedarse con la pelota. Los ataques del Millonario son con muchos futbolistas.
El primer amonestado
Gabriel Díaz le entró fuerte a Montiel y el árbitro Herrera le mostró la amarilla. El volante de Sarmiento se salvó de lo que pudo ser un poco más.
Primera aproximación
Sarmiento se confió en la salida defensiva por abajo. Recuperó arriba con una buena presión alta y Driussi robó y envió el centro. Cabeceó Vera, pero Burrai se quedó con la pelota.
LA INTENSIDAD DEL CHACHO: 3 minutos de partido en el Más Monumental entre River y Sarmiento y Coudet está muy activo.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026
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La tiene, pero no complica
River toma el control de la pelota, pero Sarmiento lo espera refugiado en el fondo y no lo deja crecer en el juego a su rival. Al equipo de Coudet le cuesta entrar al área con juego asociado.
Apuró Sarmiento
Acuña la perdió en la salida, Marabel se la quitó de atrás e intentó con un centro al área chica. Beltrán, atrapó muy atento.
¡Se juega!
Movió River, que recibe a Sarmiento en uno de los duelos de la undécima fecha del Torneo Apertura y correspondiente a la zona B. Darío Herrera es el árbitro principal y Adrián Franklin está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, River y Sarmiento ya están en el campo de juego del Monumental. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los locales, e Insaurralde, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Una camiseta especial
En homenaje al Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el Millonario utilizará camisetas con números diseñados por la artista catalana Anna Vives. Los mismos forman parte de una campaña internacional que promueve la inclusión.
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), el Manto Sagrado lucirá esta tarde los dorsales con la tipografía diseñada por Anna Vives 🤍❤️🤍— River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026
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El historial y la última sorpresa
River y Sarmiento se enfrentaron en 17 oportunidades con 10 triunfos para el Millonario, 3 para el equipo de Junín y 4 igualdades. Los de Núñez no le gana al Verde desde hace tres partidos, cuando se impuso 1-0 en la Liga Profesional 2024 con gol de Franco Mastantuono. Al año siguiente volvieron a cruzarse en otras dos oportunidades: primero igualaron 1-1 en Junín y después el conjunto de Sava sorprendió al imponerse 1 a 0 en el Monumental, en lo que fue el antecedente más reciente entre ambos equipos.
Equipos confirmados
Para recibir a Sarmiento, estos son los elegidos por el entrenador Eduardo Coudet: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez y Ian Subiabre; Sebastián Driussi.
📋 Nuestros 11 para esta tarde frente a Sarmiento en casa ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/yEGdTkRBgv— River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026
Facundo Sava, entrenador del verde juninense confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera Cristian Zabala, Manuel García y Carlos Villalba; Gabriel Díaz y Junior Marabel.
Cómo ver online River - Sarmiento
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River - Sarmiento
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario, que viene de derrotar a Huracán con el debut de Eduardo Coudet, que se presentará en el Monumental, recibe al cuadro juninense, que viene de igualar ante Racing y con una campaña irregular. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 19.45, será arbitrado por Darío Herrera, y televisado por ESPN Premium.
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