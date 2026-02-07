River vs. Tigre, en vivo

El partido de esta tarde marcará el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez al estadio Monumental. El mediocampista creativo quedó en libertad de acción al finalizar su contrato con el Millonario y firmó esta temporada en Tigre. Viene de convertirle el tercer gol a Racing en la victoria del Matador por 3-1 y arrancará el encuentro en el banco de suplentes. La última vez de Martínez en el Monumental fue el 17 de agosto del año pasado: jugó 20 minutos en el triunfo 4-2 ante Godoy Cruz (Mendoza).

Gonzalo "Pity" Martínez vuelve al Monumental después de casi seis meses y tras convertir ante Racing en la fecha pasada Instagram @catigreoficial