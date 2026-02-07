River vs. Tigre, en vivo
El Millonario y el Matador juegan en el Monumental por la fecha 4 del Torneo Apertura
Final del primer tiempo
River se va a los vestuarios envuelto en un mar de silbidos y dos goles abajo en el marcador. El equipo millonario no sabe responder ante cada ataque de Tigre, que termina haciéndole precio en los primeros 45 minutos. Tiago Serrago, cedido en Victoria por Tigre, y David Romero anotan los goles de este 2-0 parcial en el estadio Monumental.
Otra llegada del Matador
Martínez Quarta equivoca el rechazo y la pelota deriva en Elías Cabrera. El mediocampista del Matador no lo piensa dos veces y remata al arco. La pelota se va cerca del palo izquierdo del arco de Beltrán. Tigre hace méritos para ampliar la ventaja y River no corrige sus errores defensivos.
Tigre pierde el tercer gol
De nuevo, la banda izquierda de River hace agua. Serrago, habilitado, tira el centro para Romero, que está solo. Intenta cabecear, pero le da con el hombro y la pelota termina en la parte superior de la red. Otro llamado de atención para el equipo millonario, que defiende mal.
Tigre se retrasa y contragolpea
Todos los contraataques del Matador van por la banda izquierda de la defensa de River. El visitante aprovecha las proyecciones de Viña y el espacio que queda a sus espaldas. Tiene que salir Rivero a cubrirlo y queda mano a mano con Serrago o Russo.
River insiste
Con voluntad, pero sin ideas, River busca el descuento. Galván remata desde afuera del área de derecha y la pelota busca el ángulo. Termina dando en el travesaño cua ndo Zenobbio apenas miraba. El Millonario comienza a hacer méritos para acercarse en el marcador. Pierde 2-0 con Tigre.
A River le falta profundidad
A River le falta la puntada final. Se repite en centros y remates desde afuera del área (Quintero provoca un revolcón de Zenobbio, que da un rebote largo). Tanto Colidio como Salas deben correrse a las bandas para tomar contacto con la pelota y el equipo local pierde presencia en el área del Matador. “Movete, River, movete”, reclama la hinchada millonaria.
Zenobbio salva a Tigre
Tras un centro al segundo palo, Salas baja la pelota de pecho y define de zurda, incómodo. Zenobbio manda la pelota a Tigre y salva a su equipo.
¡Gol de Tigre!
El pase de Quintero no llega a destino, intercepta Romero en la mitad de la cancha y encuentra a Russo. El delantero de Tigre corre sin marca y le devuelve la pelota a Romero. El ex Talleres de Córdoba define y somete a Beltrán para poner el 2-0 del Matador.
¡SORPRESA EN EL MÁS MONUMENTAL! Romero la recuperó, Russo armó una gran jugada y el 9 de Tigre estampó el 2-0 ante River a los 15' del PT en el #TorneoApertura.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p0UMLKgAa5
River propone, Tigre contragolpea
La iniciativa es de River, que cuenta con una buena jugada de Tomás Galván. Tigre, más incisivo, aprovecha los espacios por la banda izquierda -allí juega el goleador Serrago- y responde con una definición acrobática de David Romero.
¡Gol de Tigre!
Sorpresa en el Monumental: remata Tiago Serrago, la pelota se desvía en Matías Viña y descoloca a Santiago Beltrán. Es el primer gol que le convierten al arquero de River en el torneo. El Matador se pone en ventaja en el Monumental. Y es el segundo gol del juvenil prestado por el Millonario con el club de Victoria. El goleador pide perdón a los hinchas de River.
LEY DEL EX EN EL MÁS MONUMENTAL: Serrago, quien hizo Inferiores en River y su pase pertenece al Millonario, marcó el 1-0 de Tigre en la fecha 4 de la Zona B del #TorneoApertura.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8a0DsQjQhD
Prueba Vera... cerca
River asfixia a Tigre y no lo deja tocar la pelota. Plantado en campo del Matador, llega al primer remate al arco. Intenta Fausto Vera y la pelota se va cerca del arco de Felipe Zenobbio.
¡Se juega!
Sebastián Zunino, árbitro del partido, da la orden y ya juegan River y Tigre en el estadio Monumental.
Una plaqueta para el Pity Martínez
Andrés Ballotta, vicepresidente primero de River, le entrega junto a Rodolfo D’Onofrio -ex presidente- una plaqueta a Gonzalo Martínez. Es un reconocimiento por su trayectoria en el equipo millonario. El estadio ovaciona al futbolista, que hoy viste la camiseta de Tigre al ritmo de “El Pity Martínez... qué loco que está”.
EL PITY MARTÍNEZ, QUE LOCO Y EMOCIONADO ESTÁ EN EL MÁS MONUMENTAL.
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/oA0MLVUTJ6
El que gane será líder
Tanto Tigre como River tienen campañas idénticas: dos victorias y un empate. Ambos tienen siete puntos y están a dos unidades del líder de la Zona B, Independiente Rivadavia (Mendoza). Como la Lepra jugará el lunes como visitante ante Estudiantes (Río Cuarto), el que gane en el Monumental dormirá como líder provisorio.
La formación de Tigre para jugar con River
Diego Dabove, entrenador de Tigre, también tiene a sus once titulares listos para el partido en el Monumental. El Matador saldrá a la cancha con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Tiago Serrago (cedido por River), Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.
¡Así forma Tigre! ✔️
River, confirmado
Marcelo Gallardo definió el equipo titular para jugar contra Tigre: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Aníbal Moreno y Fausto Vera; Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
📋 Así va el Millonario esta noche frente a Tigre en el Mâs Monumental ⚽💪#VamosRiver ⚪🔴⚪
Gonzalo "Pity" Martínez vuelve al Monumental
El partido de esta tarde marcará el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez al estadio Monumental. El mediocampista creativo quedó en libertad de acción al finalizar su contrato con el Millonario y firmó esta temporada en Tigre. Viene de convertirle el tercer gol a Racing en la victoria del Matador por 3-1 y arrancará el encuentro en el banco de suplentes. La última vez de Martínez en el Monumental fue el 17 de agosto del año pasado: jugó 20 minutos en el triunfo 4-2 ante Godoy Cruz (Mendoza).
Debuta el expendio de cerveza con alcohol
El estadio Monumental será el escenario de una prueba piloto autorizada por el comité de seguridad porteño. River podrá vender cerveza con alcohol en ubicaciones VIP y bajo estrictas normas de seguridad. Los hinchas que quieran adquirir las bebidas -a un costo de $7000 por lata, y dos como máximo por persona- tendrán que comprarlas con antelación a través de la plataforma RiverID.
River busca otra victoria de local
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que sostendrán River y Tigre por la fecha 4 del torneo Apertura. El encuentro, que comenzará a las 20, será dirigido por Sebastián Zunino y tendrá la televisación de ESPN Premium. La lesión de Sebastián Driussi -desgarro- es la novedad más importante en River: Maximiliano Salas lo reemplazará en la formación inicial.
