River y el gran problema de la defensa: de los 8 en consideración, solo tres llegarán al 100% para la Copa

“Mala racha”. Así definió Marcelo Gallardo a la problemática que atraviesa River con las sucesivas lesiones que lo atormentan en la previa de la Copa Libertadores. Una larga lista de complicaciones que arrancó en el Mundial de Clubes y continuó en el inicio del Torneo Clausura, con la reciente rotura del ligamento cruzado anterior de Germán Pezzella en la rodilla izquierda en el empate sin goles contra Independiente. Ese pobre 0-0 no solo le dejó preocupaciones futbolísticas, sino también una pregunta central: ¿qué jugadores tendrá disponible para la zaga defensiva el jueves en Asunción ante Libertad? De los ocho que podrían jugar, hoy solo tres llegarán al 100%.

La pesadumbre era cruda y evidente en la noche de sábado en Avellaneda cuando River dejó el Libertadores de América. Las caras largas y el silencio que invadía la escena presagiaba lo que se terminó confirmando en el mediodía del domingo: la dura lesión de Pezzella, quien tendrá entre siete y ocho meses de recuperación. El defensor central de 34 años se retiró del estadio caminando con su rodilla izquierda inmovilizada y respaldado y acompañado a su lado por Marcos Acuña, su amigo íntimo. Un nuevo golpe anímico negativo para un plantel profundamente aquejado por los problemas físicos: hoy además tiene en recuperación a Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Maximiliano Salas, Maximiliano Meza y Agustín Ruberto.

Pero para Gallardo el problema está en la línea de fondo, ya que además de perder a Pezzella para lo que queda de la temporada, tampoco tendrá disponible a Martínez Quarta para la ida de los octavos de final de la Libertadores debido al esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha. Tanto el defensor, como Driussi y Salas, recién saltarán al campo a trabajar durante la semana entrante y apuntan a estar a disposición para jugar la vuelta del 21 de agosto en el Monumental. Además, no podrá utilizar a Lautaro Rivero, ya que no fue inscripto entre los cinco cambios que permitía la Conmebol para octavos.

¿Quiénes entraron en ese formulario de sustitución? Antes del viernes a las 18, plazo límite para la entrega, River anotó a sus cuatro refuerzos (Juan Portillo, Matías Galarza, Maximiliano Salas y Juanfer Quintero) y Gallardo tuvo que elegir entre Sebastián Boselli y el propio Rivero, los dos marcadores centrales repescados. Debido a que Rivero recién consiguió el jueves el alta médica por un desgarro en el sóleo derecho que lo había marginado de los últimos tres partidos, el DT sumó a la nómina a Boselli, quien venía con ritmo de entrenamientos y había ido al banco en los cuatro juegos del semestre. Ayer, por la baja de Díaz y la salida de Pezzella, terminaron siendo la dupla central del equipo.

Gonzalo Montiel, una fija en la defensa de River

Así, sin Federico Gattoni, quien no es tenido en cuenta y está apartado del plantel profesional, River únicamente dispondrá de Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Ulises Giménez, el juvenil de Reserva que fue incluido en la lista de buena fe de 37 futbolistas de la Copa y solo tiene 10 minutos en primera al debutar en marzo por Copa Argentina. Todo indica que el chileno Díaz será titular, ya que la decisión del cuerpo técnico fue darle descanso ante Independiente por una inflamación en su rodilla izquierda, que ya lo ha aquejado con sinovitis en el primer semestre, para que esté en condiciones de jugar en Asunción el jueves.

A estas tres alternativas, el DT también espera sumar a Juan Carlos Portillo, quien llegó desde Talleres con una tendinitis en el cuádriceps derecho y recién el miércoles pasado recibió el alta médica. Debido a que no juega desde el 27 de mayo en la caída 2-1 del equipo cordobés con San Pablo en Brasil, Gallardo decidió que hiciera un reacondicionamiento futbolístico con entrenamientos y la intención era citarlo por primera vez el próximo domingo para la quinta fecha en el Monumental contra Godoy Cruz, pero posiblemente se aceleren los plazos ante la necesidad.

Franco Armani, la figura de River ante Independiente: una fija de cara a la Copa, pero habrá que ver cómo Gallardo arma la defensa

“Son varios los lesionados que tenemos. Tenemos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. Ya teníamos la de Martínez Quarta, Driussi y Salas, que ya están en el proceso de recuperación. Paulo Díaz tenía la rodilla inflamada y veremos su evolución. Veremos lo de Pezzella, soy cauto hasta los estudios”, había dicho el Muñeco, y agregó: “Portillo se recuperó de la dolencia con la que vino, el tema es que no venía practicando y ese tiempo sin entrenamiento no le permitió estar. Buscamos su mejor puesta a punto para que cuando esté con el grupo pueda estar de la mejor manera. Su caso es de excepción porque lo necesitamos. Veremos si está para sumarse el jueves por las bajas que tenemos”.

Lo cierto es que la noche en Avellaneda dejó respuestas positivas de la titularidad de Rivero e interrogantes en el nivel de Boselli, quien ingresó por Pezzella a los 43 minutos del primer tiempo y no tuvo una buena actuación. Debido a que tampoco se pueden hacer movimientos por lesión grave, ya que la Conmebol solo permite modificar a los arqueros, el uruguayo se perfila para ser titular contra Libertad, después de sumar sus primeros partidos en este segundo ciclo.

En su primera etapa, entre agosto de 2023 y agosto de 2024 antes de salir cedido a Estudiantes de La Plata, había jugado 14 partidos, con 10 titularidades y un gol. “Boselli ya había jugado acá, sumó cantidad de partidos que le permiten pelear por un lugar. Se le dio a él y a Lautaro y tuvieron que salir a escena y tienen que estar preparados para ellos. Confiamos en la calidad de su juego y conocen el club, la exigencia con la que se debe jugar acá en River”, dijo Gallardo. Ahora, al charrúa de 21 años se le presentará una oportunidad inesperada en un duelo tan trascendental como problemático.