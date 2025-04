Rodolfo D’Onofrio apuntó contra Demichelis: “Rompió todo” y “cometió un error de un chico de ocho años”

Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River Plate, cuestionó con dureza a Martín Demichelis y reveló que pidió su despido tras conocerse una polémica charla que el ex director técnico de River mantuvo con periodistas durante su ciclo. Además sostuvo que el técnico que sucedió a Marcelo Gallardo “rompió todo” en el plantel.

El episodio que desató el enojo de D’Onofrio ocurrió mientras el exdirigente se encontraba en Francia, siguiendo el Mundial de Rugby. Según relató, al enterarse de la charla en off de Demichelis, donde el director técnico expresó críticas hacia sus jugadores, no dudó en pedir su remoción inmediata. “Lo tienen que echar, porque no va a poder manejar más a este grupo”, contó D’Onofrio que le dijo a dirigentes de River. Explicó que, según su análisis, se trataba de un error “imperdonable” en términos de conducción de un equipo profesional.

La crítica de D’Onofrio se centró especialmente en la forma de liderazgo que ejerció Demichelis durante su paso por River. “No tiene carisma con la gente y cometió un error que no hace ni un chico de ocho años”, indicó el expresidente. En ese sentido, cuestionó que un entrenador opine negativamente de sus jugadores en conversaciones informales con periodistas, al considerar que esas prácticas deterioran la confianza interna y generan un quiebre en el vestuario.

“Cuando vos tenés un líder y hace opiniones... hablá con los jugadores si te parece que juegan mal o bien, pero no hagas eso porque vas a romper todo. Y lo rompió todo”, expresó D’Onofrio. Para el exdirectivo, el efecto de esas declaraciones fue inmediato: “Así rompés un grupo, porque a los que no criticaste, lo que va a ocurrir es que van a pensar que un día lo vas a hacer con ellos también”, explicó.

Al narrar cómo reaccionó en ese momento, D’Onofrio detalló que, tras enterarse de la situación, regresó y se encontró con un dirigente de River —aunque aclaró que no fue el presidente Jorge Brito— y le insistió en que debían despedir al técnico de inmediato. “¡Échenlo ahora porque están a tiempo!”, recordó que fue su recomendación urgente, al considerar que era la única manera de preservar la unidad del grupo.

Además de señalar los errores de liderazgo, D’Onofrio abordó puntualmente el conflicto entre Demichelis y Enzo Pérez, capitán e ídolo de River, quien terminó emigrando a Estudiantes tras meses de distanciamiento con el entrenador. “Demichelis se equivocó con Enzo, porque es el capitán del equipo”, remarcó. Para el expresidente, los conflictos internos debían resolverse de forma privada, a través del diálogo directo y no mediante filtraciones mediáticas.

La gestión de Martín Demichelis en River, marcada por momentos de buenos resultados deportivos, también quedó signada por este episodio que, según las palabras de D’Onofrio, deterioró irreversiblemente su relación con el plantel. Actualmente, el entrenador dirige al Monterrey de México, donde asumió tras su salida del club de Núñez.

El testimonio de D’Onofrio agrega una nueva perspectiva a la etapa de Demichelis en River, en la que si bien se lograron objetivos deportivos, también se expusieron fisuras internas que, con el tiempo, se hicieron inocultables.

