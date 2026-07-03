Rodrigo De Paul, antes del duelo con Cabo Verde: “Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar”

A horas del cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul dejó en claro que la selección argentina mantiene intacta la ambición de volver a levantar la Copa del Mundo. El mediocampista, una de las piezas clave del ciclo de Lionel Scaloni, aseguró que el grupo encara el torneo con el mismo deseo que tenía en Qatar 2022, aunque ahora con la experiencia de haber alcanzado la máxima conquista.

Luego de la conferencia de prensa que compartió con el entrenador argentino, De Paul fue consultado sobre el desafío de defender el título obtenido hace cuatro años y respondió con una reflexión que combinó competitividad y madurez.

“Tenemos las mismas ganas de conseguir lo mismo que en Qatar. Si no sucede, la desilusión será igual; y si sucede, la felicidad será también así de grande”, afirmó.

La frase de Rodrigo De Paul que volvió a ilusionar a los argentinos en la previa contra Cabo Verde

La experiencia de haber sido campeón del mundo

El volante reconoció que haber conquistado el Mundial modificó la manera en que el plantel afronta este tipo de competencias, aunque dejó en claro que eso no cambia el objetivo deportivo.

“Es verdad que ser campeón del mundo por lo menos te hace llegar más curtido y con más experiencia”, sostuvo.

Para De Paul, la principal enseñanza que dejó la consagración en Qatar fue comprender que los grandes logros también tienen un carácter pasajero. “Entendiendo que la felicidad es efímera, todo pasa, la vida sigue”, reflexionó.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi en el estadio Arrowhead de Kansas City Aníbal Greco - La Nación

“Hay más cosas además del fútbol”

Más allá de la responsabilidad que implica defender el título mundial, el mediocampista explicó que el plantel intenta mantener una mirada equilibrada sobre la competencia.

“Lo tomamos como se amerita, con esa responsabilidad, pero entendiendo que hay más cosas además del fútbol”, expresó.

Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar y mantener vivo el sueño de conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva.