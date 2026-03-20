Román Riquelme, tras el sorteo del grupo de Boca: “Tenemos grandísimos jugadores” y “llegar a la final”

Boca conoció este jueves cuáles serán sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el sorteo realizado en la sede de Conmebol, situada en Luque, Paraguay. Una vez finalizado el evento, el presidente del club argentino, Juan Román Riquelme, se refirió a las expectativas del equipo en el certamen. En declaraciones a DSports, ESPN y El Canal de Boca, marcó el tono con el que el equipo xeneize afrontará la competencia. “Siempre la esperamos con mucha ilusión. Cuando pasa el tiempo y uno la pudo disfrutar, la pudo ganar, se siente bien. Pero eso ya pasó. Ahora queremos pensar en esta”, expresó, en referencia a su pasado como futbolista y al presente.

Riquelme remarcó el valor que tiene la Libertadores para el club. “Es una copa a la que le tengo mucho cariño, mucho amor. Me dio muchas alegrías y a los hinchas también”, afirmó, al tiempo que planteó el objetivo deportivo inmediato: “La ilusión es muy grande. Esperemos llegar a la final”. Lo de alcanzar la última instancia de un certamen es repetido en las declaraciones del directivo como meta, más que la conquista en sí.

"LO ÚNICO QUE TENGO EN LA CABEZA ES JUGAR LOS 13 PARTIDOS"



Juan Román Riquelme, presidente de Boca, en exclusiva con DSPORTS, tras el sorteo de la CONMEBOL Libertadores.



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El conjunto argentino compartirá la zona D con Cruzeiro, de Brasil; Universidad Católica, de Chile, y Barcelona, de Ecuador. Sobre los rivales, el presidente hizo hincapié en la paridad y la exigencia. “Todos los equipos son difíciles en la Copa, ninguno es fácil. Vamos a respetar a todos”, sostuvo.

Al referirse específicamente al cruce con el equipo chileno, Riquelme reveló un contacto inmediato tras el sorteo. “Ya me mandó mensaje Gary Medel. Nos vamos a ver en Chile. Es amigo, lo quiero mucho, pero él va a querer ganarnos, así como nosotros a ellos”, señaló en relación con el futbolista con el que compartió el plantel en 2010 y al que llevó al club, ya como directivo, en 2024, a los 36 años de edad.

"LA COPA ES UNA OBSESIÓN, EL HINCHA DE BOCA LA VIVE DE UNA MANERA ESPECIAL"



Juan Román Riquelme, en exclusiva con DSPORTS, tras el sorteo de la CONMEBOL Libertadores.



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En su análisis Riquelme incluyó una mirada general del torneo. “Es real que los brasileños han marcado una tendencia en los últimos años. Hay que reconocerlo”, indicó. Pero aclaró que eso no modifica la ambición de Boca: “Nosotros siempre pensamos que vamos a llegar a la final. Es mi manera de vivir”. Acerca de eso se explayó: “Cuando me tocaba jugar, tenía en la cabeza que había que jugar todos los partidos. Antes eran 14, ahora son 13 por la final a partido único, pero pienso igual. Hay que soñar con jugar todos”.

"A BOCA SE LE VE BIEN"



Juan Román Riquelme, en exclusiva con DSPORTS, tras el sorteo de la CONMEBOL Libertadores.



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Para Riquelme, la localía puede ser fundamental. “Nosotros nos sentimos muy seguros en la Bombonera, con nuestra gente. Si nos hacemos fuertes en casa, vamos a tener chances”, estimó. Y se refirió a la preparación del plantel para afrontar el torneo. “Tenemos grandísimos jugadores de fútbol. A Leandro Paredes, que está muy ilusionado en jugar la Libertadores. Han tenido muchas lesiones y de a poco irán volviendo. Ahora tenemos mucha ilusión. Esperemos llegar de la mejor manera”.

"LA COPA ES UNA OBSESIÓN, EL HINCHA DE BOCA LA VIVE DE UNA MANERA ESPECIAL"



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E hizo foco en la consistencia mental. “Necesitamos jugar bien, tener la cabeza fuerte, confiar, ser algo ‘creídos’. Y ahí vas olvidando el cansancio, los dolores, y si el resultado acompaña, todo es más simple", señaló, antes de insistir en el deber de alcanzar la final. “Tenemos que confiar, trabajar y soñar con jugar los 13 partidos de la Copa”, enfatizó.

El programa de Boca en el grupo D