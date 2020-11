No son días de tranquilidad para Ronald Koeman en Barcelona: el equipo no rinde a la altura de sus posibilidades Crédito: dpa

Tras la victoria de Barcelona frente a Dinamo Kiev por 2-1 por la Champions League, el conjunto culé deberá sortear un nuevo compromiso por la Liga de España. Este sábado, desde las 12.15 (hora argentina) recibirá a Betis, que marcha séptimo en la tabla de posiciones, con el objetivo de comenzar a escalar posiciones en una competencia que lo muestra 12º, muy por debajo de las posiciones habituales.

En la previa al compromiso liguero, el DT Ronald Koeman, habló en conferencia de prensa respecto de varios temas, e hizo hincapié en la actitud de Lionel Messi, tras la imagen que tomó relevancia en los últimos días. Su lenguaje corporal no fue nada bueno ante el equipo ruso: una caminata parsimoniosa del rosarino, mientras que un jugador de Dinamo Kiev le pasaba por al lado con pelota dominada.

"No creo que haga falta repetir, he contestado varias veces. A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto ni me interesa, su actitud es muy buena. Si quieren montar polémica es su problema, yo no entro", apuntó, serio y sin lugar para la repregunta respecto al tema concluyó: "Hay imágenes... a mí también me sacan sentado o cabreado, igual hay que estar más pendiente de nuestra imagen que de nuestro trabajo. No estoy de acuerdo".

Koeman, defendió al capitán argentino y le dio su apoyo ante los comentarios dirigidos hacía Messi. Por eso, le dedicó algunos minutos para enaltecer la figura del Diez y recalcar la importancia del jugador para el equipo. "Leo es un gran jugador, le queremos poner en el campo donde podemos hacer daño al equipo contrario. Es importante sobre todo en ataque. Ha jugado en varias posiciones, como falso 9 o como extremo por dentro. Siempre crea problemas al contrario", declaró.

"Anímicamente lo veo bien y fuerte, disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicado o que no entra el balón por ciertas cosas, pero está muy metido en este tema. Todavía tiene mucha calidad, es importante en nuestro juego ofensivo. Estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo", dijo en referencia a Messi.

Respecto a su actualidad en la Liga de España donde Barcelona apenas ganó dos de seis partidos, Koeman señaló: "Equipos como Barça tienen que estar arriba, si no lo estás hay críticas y las asumo, pero no hay que obsesionarse, la temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Hace falta ganar, pero no garantiza tranquilidad, en este club pasan muchas cosas, debemos estar preparados para todo."

