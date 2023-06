Rosario Central vs. Colón: el Canalla llegó al empate con un penal polémico, sin la asistencia tecnológica para revisar

escuchar

Rosario Central y Colón igualaron 1-1, en un partido que no dejó demasiados aspectos futbolísticos para destacar. Un resultado habitual para el Sabalero, el equipo con más empates (12) de la Liga Profesional. Al conjunto de Miguel Ángel Russo le sirvió para extender a 17 encuentros el invicto en el Gigante de Arroyito.

El encuentro quedó marcado por algunas irregularidades. A los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro Nicolás Lamolina convocó a los dos capitanes, Jorge Broun y Facundo Garcés, y a los entrenadores, Russo y Néstor Gorosito, para informarles que no había comunicación con el VAR por un problema técnico. Los representantes de ambos equipos acordaron seguir con el partido adelante.

Colón se puso en ventaja con un gol del lateral Eric Meza, a los 4 minutos del segundo tiempo, tras recibir una asistencia de Facundo Farías, uno de los de mejor rendimiento. Gorosito tiene una especial consideración por el media-punta, que está retomando su nivel tras una larga recuperación por una lesión: “Para mí, en el fútbol argentino no hay un jugador como Farías”.

Rosario Central llegó al empate con una acción polémica. Damián Martínez cayó en el área visitante rodeado por un par de rivales, pero sin que hubiera foul. Lamolina sancionó penal, ante la protesta de varios jugadores de Colón. Sin VAR, no había posibilidad de revisión. El juvenil Alejo Véliz convirtió y estiró a ocho su cuenta personal en la Liga Profesional, está a cuatro del máximo goleador, Michael Santos (Talleres), con 12.

En la conferencia de prensa, Gorosito no ocultó su fastidio: “Nosotros venimos de una tras otra. Fíjate que le pega la pelota (Martínez), nadie lo toca. Pero bueno, por más que uno hable, casi todos los entrenadores dicen algo y pasa lo mismo. Es al pedo. Yo no puedo hacer nada, que se encarguen los dirigentes. En lo futbolístico hicimos un muy buen partido. Jugamos para ganar. Tengo que entrenar a mi equipo y tratar de mejorar. Me conformaría con que no nos cobren lo que no pasa”.

Russo reconoció que la producción no fue satisfactoria: “Si hay mucho pase mal dado es difícil generar en ataque. Erramos mucho con los volantes, si no tenemos pase, no hay juego. Después Malcorra y Campaz desnivelan, pero sin la pelota no se juega”.

Consultado por la posibilidad de traer refuerzos, el entrenador del Canalla se mostró irónico: “Es una linda pregunta, primero me tienen que decir cuánta plata hay para gastar”.

