Central-Boca: la protesta de Miguel Ángel Russo por un “error”, el tumulto entre los jugadores de ambos equipos y la insólita roja a Jorge Almirón

Boca y Central igualaron 2 a 2 en un verdadero partidazo que se calentó en algunos momentos. Una de ellos se dio con la expulsión que recibió Miguel Ángel Russo. El DT adjudicó un error al juez del partido y protestó su decisión con mucho enojo. Además, tras la situación, un tumulto entre varios futbolistas de ambos equipos y la roja para Jorge Almirón, entrenador de Boca, constituyeron otros momentos calientes que se vivieron en la tarde del Gigante de Arroyito, con más músculo que fútbol.

El tumulto que se formó en el área de Boca entre futbolistas de ambos equipos Marcelo Manera - LA NACIÓN

Cuando se disputaban 28 minutos de la segunda parte y con el partido en favor del Canalla por 2 a 1, los locales quisieron realizar una doble variante previa a una pelota parada a favor de Central. Lo cierto es que luego del ingreso de Gino Infantino, Russo quiso realizar otra modificación. Pero al parecer hubo un mal entendido y, después de las protestas del entrenador de Central al cuarto árbitro Carlos Córdoba, Ariel Penel -juez principal-, se dirigió hasta el banco de suplentes del Canalla y le sacó la roja a Russo.

Allí se desató el enojo del DT de Central, que se metió al campo de juego para intentar explicarle a Penel qué fue lo que quiso hacer. Cargado de bronca lo persiguió por toda la cancha y hasta con algunos insultos. En ese momento, Russo intentaba explicarle que, al no haberlo dejado efectuar las dos variantes, iba a perder una de las tres ventanas de variantes de las que dispone cada equipo.

SE CALENTÓ MIGUELO Y SE FUE EXPULSADO 🟥



Miguel Ángel Russo se enojó con la terna arbitral y Penel lo expulsó. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/nRM3CO9hkV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 23, 2023

Algunos de sus dirigidos intentaron tranquilizarlo, pero el entrenador estaba enloquecido con el juez del partido. Tras su enojo, se retiró de la cancha. Y cuando cruzaba el campo de juego rumbo a los vestuarios, los hinchas locales gritaron “Y ya lo ve... y ya lo ve... Es el equipo de Miguel”. Jorge Broun recibió la amarilla.

Tras esa situación, la polémica continuó. Se jugó la pelota parada a favor de Rosario Central. Sergio Romero se quedó con el balón en sus manos, pero Facundo Mallo fue al choque del arquero, lo pisó y ahí se cruzaron. Tras algunos empujones entre ambos, varios jugadores de los dos equipos se acercaron al área, donde estaba sucediendo todo. Alan Varela sacó a Alejo Véliz tomándolo del cuello. Luis Advíncula se metió entre Mallo y Romero para separar, y el tumulto se hizo mucho mayor. Hasta se vio un golpe de Advíncula sobre Walter Montoya, que quedó tendido en el piso, pero luego el volante del local se puso de pie y devolvió otro puñetazo al peruano. Pasaron varios minutos hasta que todo se calmó. Penel decidió amonestar a Advíncula, de Boca, luego a Montoya y a Mallo, de Central.

PICADÍSIMO EL PARTIDO 🔥



Chiquito Romero y Mallo se cruzaron y terminó en un tumulto entre ambos equipos. Advíncula, Montoya y Mallo se ganaron la amarilla.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3D5orY3KIU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 23, 2023

Y como si fuera poco, Jorge Almirón también se fue expulsado. En el minuto 41 y luego de pedir un golpe de Walter Montoya sobre Luis Vázquez. Sucedió que el volante de Central ya tenía amarilla y desde el banco xeneize pidieron la expulsión. Sin embargo, para Penel que consultó con el VAR, la acción de juego no fue intencional, entonces el árbitro le sacó roja al entrenador de Boca por la protesta y por agarrar el balón adentro de la cancha antes de que se vaya al lateral.

AFUERA ALMIRÓN 🟥



El DT de Boca agarró la pelota dentro de la cancha y el árbitro lo expulsó. El Xeneize sigue cayendo 2-1 ante Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rBURVqs6ab — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 23, 2023

El empate agónico de Boca sobre Central enojó a los futbolistas del local, que fueron a protestarle a Penel. Varios de ellos advirtieron que el juez principal adicionó muchos minutos que le permitieron a los de la Ribera alcanzar la igualdad. Con esta sensación de injusticia, Alejo Véliz, dijo: “Obvio que siempre se adiciona, pero 10 minutos es una locura, y esto pasa en todos: hasta que no empaten o no ganen, no se termina el partido. Nos vamos muy tristes por eso”. Lautaro Giaccone, autor del primer tanto del local, expresó: “Es una locura 10 minutos, nunca pasó eso en el fútbol argentino, sabemos que contra estos clubes hay que cuidarse un poco más, pero es la bronca de que te empaten en el último minuto”. Desde la otra vereda, el arquero Sergio Romero también manifestó su parecer: “Lamentablemente no tuvimos tiempo adicional, no sé cuánto tiempo estuvo parado el partido, para mí se quedó corto”.

El duelo no terminó con futbolistas expulsados, pero hubo ocho futbolistas los que recibieron amarilla en total, cuatro por cada lado. Broun, Martínez, Mallo y Montoya, en el local, y Advíncula, Valentini, Barco y Pol Fernández en la visita. A eso se le suman las rojas a los dos entrenadores, en un duelo caliente entre Canallas y Xeneizes.

