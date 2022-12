Miguel Ángel Russo siempre vuelve a Rosario Central: el DT cumplirá su quinto ciclo

escuchar

La sede Fundacional de Rosario Central, en el Cruce Alberdi, fue el espacio elegido para la presentación de Miguel Ángel Russo como nuevo director técnico tras la salida de Carlos Tevez, y el lugar del primer contacto entre Gonzalo Belloso y los medios, después de imponerse con amplio margen en las elecciones del domingo. Para el entrenador será el quinto ciclo en el club donde dirigió 222 partidos y solo es superado por don Ángel Tulio Zof, con 607 encuentros, y Carlos Timoteo Griguol, con 254.

La sonrisa eterna y la emoción envolvieron al DT, de 66 años, que una vez más asume la responsabilidad en un pasaje desfavorable de los canallas: las últimas campañas fueron flojas, el promedio siempre angustia, los futbolistas más destacados fueron vendidos, y económica y financieramente los dirigentes salientes profundizaron el caos y la crisis. “Siempre me han tocado momentos difíciles en Central”, apuntó Russo, que dispondrá en el plantel de su hijo Ignacio; en el cuerpo técnico estarán Claudio Úbeda, como ayudante de campo, y el preparador físico Jorge Rey.

La Sede Fundacional de Rosario Central, en el Cruce Alberdi, el lugar elegido para la presentación de Miguel Ángel Russo, que es el tercer director técnico con mayor cantidad de partidos de la historia del club, por detrás de Ángel Zof y Carlos Griguol Twitter @RosarioCentral

El 26 de noviembre de 2014 fue el último acto de Russo como director técnico de Rosario Central. Una noche de profundo dolor: la derrota ante Huracán en la final de la Copa Argentina y la muerte de Zof invadieron de pesadumbre a los hinchas. Vélez, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño, Boca y Al-Nassr fueron los siguientes desafíos que tomó el entrenador, que siempre dejó un sello en sus cuatro ciclos anteriores: el primero, la goleada por 4-0 en el clásico con Newell’s, de 1997, partido que se suspendió a los 20 minutos del segundo tiempo, por inferioridad numérica del rival. La imagen de Russo revoleando el saco marrón se convirtió en una postal imperecedera para los simpatizantes.

“Es una nueva etapa en mi carrera, estoy feliz. Contento por quedarme en mi país, en esta ciudad y en Central. Sé que lo que viene es muy duro, pero si estamos todos juntos, Central crece solo. Darle vida al fútbol es lo que necesita Central, porque este es un club de futbol y de gente de fútbol”, señaló.

Miguel Russo siempre estuvo en el proyecto que lidera Gonzalo Belloso, que el domingo arrasó en las elecciones en Rosario Central: el Pejerrey se impuso con el 79% de los votos Twitter @RosarioCentral

La presencia de exjugadores como Omar Palma, Paulo Ferrari, César Delgado, el Puma Rodríguez, Fernando Lanzidei, Claudio Scalise, Cristian Daniele, Germán Rivarola –se hizo cargo del plantel en el regreso a las prácticas, después del voluntario alejamiento de Carlos Tevez, tras finalizar el torneo-, son caras conocidas para Russo, que dirigió a todos esos nombres. Algunos estarán en contacto, porque trabajan en las divisiones inferiores, a las que retornará como asesor un nombre histórico del semillero como José Coco Pascuttini.

“Necesitamos de la gente que tiene historia dentro del club, porque las puertas están abiertas”, comentó Russo, que aprovechó para enviar saludos a la selección por el título en Qatar y también a algunos jugadores identificados con el club: “Felicito a Chiqui Tapia, a Scaloni, a Messi como el capitán y representante del grupo… Angelito [Di María], [Ángel] Correa y también Marco [Ruben] tienen todo abierto para volver. Debemos esmerarnos y proyectarnos para cuando ellos vengan, nosotros tener un equipo importante. Porque cuando más nos elevemos, más cosas vamos a tener”.

Sobre las primeras medidas, Russo fue cauto –una costumbre del entrenador, alejarse del ruido- y espera reunirse con el plantel para definir situaciones. “Trabajar y siempre tratar de mejorar. Volver a situaciones que me tocaron vivir en el pasado y que pienso repetir. Hablar no se puede, porque tengo que tener contacto con el plantel, tengo que conocer qué piensan los chicos, es fundamental. Este mercado de pases es difícil, pero Gonzalo [Belloso] y Carolina [Cristinziano, vicepresidenta, pareja de Belloso y ex integrante de la Comisión Normalizadora que tuvo la AFA] estuvieron trabajando, porque queremos potenciar al grupo”, señaló el entrenador, que estuvo en Qatar con los dos máximos dirigentes que, increíblemente, todavía no tienen fecha ni hora para asumir. Una nueva desprolijidad de quienes condujeron el club durante los últimos ocho años y que pretendieron aferrarse al poder, postergando las elecciones y ejecutando acciones que perjudicaron a la institución.

El 26 de noviembre de 2014, la última vez que Miguel Ángel Russo dirigió a Rosario Central Twitter @RosarioCentral

“Miguel es una persona que sabe manejar tempestades y se sabe manejar en este club. Ejemplo de vida como persona y profesional. Confiamos en que esta etapa sea exitosa como las otras”, manifestó Belloso, el candidato de la agrupación Raza Canalla que obtuvo 7131 votos contra 854 de Espacio Canaya (Juan Cruz Rodríguez); 585, 6 de Diciembre (Ricardo Carloni, presidente interino) y 468, Fuerza Auriazul (Mario Moretti).

Un nuevo ciclo, con un nuevo presidente y un nuevo entrenador iniciará Rosario Central, que tiene que volver a pensar en grande como lo enseña su historia jalonada de coraje, de hazañas sin par…

LA NACION