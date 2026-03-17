San Lorenzo apunta a la sucesión de Damián Ayude: los apellidos que compiten para ser el nuevo DT

Un combo de problemas actualiza el delicado momento que atraviesa San Lorenzo. Tras el 5-2 que le propinó Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, el Ciclón se quedó sin DT y ya se busca reemplazante, pero algunos candidatos a presidente piden consensuar el nombre del próximo entrenador por la sencilla razón de que habrá elecciones el 30 de mayo. Mientras tanto, el plantel se entrena a las órdenes del joven Alan Capobianco, que dirigirá al equipo el viernes, en el partido ante Deportivo Rincón (Neuguén). En ese contexto, Kily González y Martín Palermo aparecen como fuertes alternativas.

“Hoy por la mañana se le comunicó a Damián Ayude que ha dejado de ser el entrenador de San Lorenzo. Fue la persona que se hizo cargo del plantel en un momento muy difícil para la institución, quien supo potenciar a nuestros juveniles tanto en Reserva como en Primera y, por sobre todas las cosas, demostró respeto y cariño por el Club en todo momento. Lamentamos que los últimos resultados no hayan sido los esperados, valoramos su paso por la institución y le deseamos tanto a él como a su cuerpo técnico todo el éxito”. Con ese escueto comunicado, el club confirmó este martes por la mañana que Damián Ayude dejaba de ser el entrenador del Ciclón tras la goleada en contra, en una noche negra ante el equipo que dirige Mariano Soso.

“Me voy tranquilo. Agradecido con la gente. No quiero hablar mucho. Pido disculpas. Prefiero irme a ver a mi vieja y a mis hermanas”, dijo Ayude, conmovido, al dejar el entrenamiento (que no llegó a dirigir) de este martes por la mañana. El resultado abultado de local y un ciclo gastado -sobre todo tras el 1-0 ante Huracán en Parque Patricios en la fecha 4-, más la reprobación de la gente generó que el equipo se fuera silbado y la dirigencia, de manera unánime según supo LA NACION, tome la decisión de cesantearlo.

La búsqueda de San Lorenzo apunta a Martín Palermo; campeón en su momento con Olimpia de Paraguay DANIEL DUARTE - AFP

Pablo Barrientos y Sergio Costantino, en sus roles de presidente del fútbol profesional y presidente transitorio del club, le comunicaron a Ayude que no seguiría al frente del equipo. Alan Capobianco, de 32 años y quien dirige la Reserva, se hizo cargo de manera interina del plantel hasta encontrar un reemplazante. Es que el próximo viernes a las 21 en el estadio de Quilmes, San Lorenzo enfrenta a Deportivo Rincón por los 32vos de final de Copa Argentina, en un partido que puede ser muy costoso para el club si no lo avanza a la siguiente etapa.

Por eso, se busca entrenador: el que más consenso generaba en la Comisión Directiva era Hernán Crespo, de último paso por San Pablo. Según pudo reconstruir este medio, aceptó el llamado, escuchó la propuesta, pero agradeció el interés y desde Boedo tuvieron que dar vuelta la página rápidamente. En ese contexto, se abre muchísimo el panorama: Kily González es uno de los técnicos que aparece en escena, pero no el único. Tras su fallido paso por Platense, club que tomó luego del título conseguido por el equipo a mediados de 2025, no dirige. Existieron unos primeros contactos con su entorno para conocer la disponibilidad de Kily, que se mostró muy receptivo.

Kily González, una alternativa para los dirigentes de San Lorenzo Fotobaires

Otro nombre y apellido importante es Martín Palermo, que viene de dirigir a Fortaleza en Brasil. Según supo LA NACION, habrá una reunión en las próximas horas. Desde el club ven como un buen gesto esta aceptación para tener un primer acercamiento: su perfil atrae a Constantino. También se mencionaron a Iker Muniain (DT del CD Derio, del ascenso de España), además de Pipo Gorosito y Leandro Romagnoli; los tres fueron vistos en los últimos partidos de local de San Lorenzo, aunque no están en la primera línea de las preferencias.

La elección a futuro presidente del próximo 30 de mayo también se juega en esta decisión para el nuevo entrenador: parte de la oposición se expresó en redes sociales respecto a la actualidad institucional y deportiva. “El oficialismo del club debe entender, de una buena vez, que es un gobierno transitorio, por ende, no puede ni debe arrogarse la potestad de contratar un DT sin un consenso con quienes somos candidatos a presidir el club”, pidió César Francis. ¿Será? Parece difícil…