Seis entrenadores en los últimos cuatro años. Si se suman los partidos de los últimos tres, apenas dirigieron a San Lorenzo en 49 oportunidades. La dirigencia azulgrana decidió ponerle fin al ciclo de Diego Monarriz tras los malos resultados. El ex técnico de la reserva, un hombre de la casa, fue el último eslabón de una cadena negativa que no parece tener fin. Son años y años sin encontrarle la vuelta a la situación: el Ciclón es un equipo en permanente reconstrucción.

En principio, Hugo Tocalli, Leandro Romagnoli y Alberto Acosta -los tres integrantes de la Secretaría Técnica - se harán cargo del primer equipo en los próximos partidos. En el cierre del torneo local a San Lorenzo le resta jugar contra Aldosivi y Lanús. Y los principales apuntados para hacerse cargo del banco serían Mauricio Pellegrino y Pablo Guede (Monarcas de Morelia). Este último es, justamente, el primero de esos seis técnicos que entrenaron al club en los últimos cuatro años. Un detalle particular: Néstor Gorosito, que coqueteó con el Ciclón antes de la confirmación de Monarriz, está muy cerca de irse Tigre tras la caída 2-1 contra All Boys.

Así, el ciclo de Monarriz tuvo punto final después de haber dirigido a San Lorenzo en diez compromisos, de los que ganó cuatro, empató dos y cayó en los cuatro restantes. En el primero de ellos, cuando todavía era el entrenador interino, el Ciclón perdió contra Independiente en Avellaneda. Desde el club aseguraron que el ex técnico seguirá ligado a la institución en un rol que definirán en los próximos días en un nuevo encuentro con Marcelo Tinelli.

El ex volante del Ciclón se había hecho cargo del equipo profesional después de la partida de Juan Antonio Pizzi, en el arranque de la presente Superliga. Tuvo un comienzo aceptable e incluso venció a por River 1-0 en el Monumental (fue ahí cuando Tinelli lo confirmó en el cargo), pero en el amanecer de 2020 la situación se modificó sustancialmente. De los cinco encuentros disputados en este año, San Lorenzo apenas ganó uno (Vélez), igualó uno (Estudiantes) y perdió tres (Newell's, Talleres y Racing). Y los desempeños fueron muy pobres.

Al hervidero que era Boedo en las últimas semanas se le sumó el conflicto de Monarriz con Oscar y Angel Romero. Un episodio en el que tuvo que intervenir Tinelli al dialogar con ambas partes para aquietar las aguas. "Le dije a Diego que él es el líder del grupo y que tiene que buscar calma. En el vestuario, en un momento caliente, hay cosas que se pueden tomar mal", enfatizó el presidente. Para el cruce frente a Racing el ex DT decidió que sólo Angel Romero fuera titular. Oscar ingresó en el segundo tiempo.

En un fútbol frenético y urgido de resultados, ¿cómo buscaría San Lorenzo darle estabilidad a Monarriz? Tinelli lo había explicado de esta manera en una entrevista con LA NACION en diciembre de 2019. "Rodeándolo bien, dándole seguridad. Mejorando todos los sistemas de trabajo, pensando en la tecnología para aplicarla en el desarrollo del equipo. Esas son herramientas en las que tenemos que invertir", explicó. Pero el plan inicial se vino abajo.

Ayer, el clima en el Nuevo Gasómetro tras la caída contra Racing era muy tenso. Los futbolistas se retiraron del estadio con la cabeza gacha (sólo habló con los medios Gonzalo Rodríguez), mientras Monarriz brindaba la conferencia de prensa. Ya había tenido una reunión con Tinelli en el vestuario en la que habían tocado los temas futbolísticos. Claro, todavía faltaba conversar del resto. "No sé si lo puedo cambiar", dijo el ex entrenador tras la derrota contra la Academia. "Cuando las cosas no salen, no salen. Y uno se da cuenta cuando el jugador no te responde en la cancha", agregó. Ya cerca de la medianoche del sábado tuvieron otra reunión en la que decidieron ponerle fin a esta etapa.

"Es difícil creer en los proyectos futbolísticos en la Argentina, salvo en algunos clubes muy puntuales. En nuestro país todo es muy pasional y el hincha es muy demandante. Cuando no se obtienen los resultados el fusible más fácil es echar al entrenador. Es la realidad y es obvio: es más sencillo despedir a una persona que hacerlo con 30 jugadores. Son las reglas del juego", había dicho Monarriz ante LA NACION algunas semanas atrás.

Dentro de este panorama, Pellegrino -hoy sin un club a cargo- es uno de los principales candidatos. El ex entrenador de Independiente y Estudiantes, entre otros, es del gusto de Tinelli. Inclusive, su nombre estuvo en carpeta en 2016, tras la salida de Guede. Este último ya dirigió al Ciclón durante los primeros seis meses del mencionado año. Aquel resultó un recorrido que fue mutando y perdió su esencia, que asomó renovador y terminó siendo un híbrido entre lo que proyectó y lo que ejecutó. Entre los momentos bisagra se destacan la conquista de la Supercopa Argentina contra Boca y la abultada caída en la final del Torneo Transición ante Lanús por 4-0.

San Lorenzo está contra las cuerdas. Abrumado, no encuentra el camino. Le duele, también, porque en el último mercado de pases invirtió mucho dinero y en las entrañas del club creen que cuentan con un plantel competitivo. Hay jugadores de jerarquía y algunos juveniles prometedores que hacen sus primeras armas en la Superliga. Debería aspirar a más.