Los planes en San Lorenzo para llegar a las elecciones, mientras Moretti habla de un “golpe de Estado”

El martes 16 de diciembre de 2025 no quedó como un día más en la historia de San Lorenzo. Por segunda vez en tres meses y después de mucho lobby, idas y venidas, la comisión directiva se reunió en medio de un escándalo y logró que 14 de sus 19 miembros presentaran la renuncia para generar la segunda acefalía e intentar sacar del gobierno a Marcelo Moretti. Se creyó que el asunto estaba resuelto, pero nada de eso. Como él mismo había anunciado, Moretti recurrió a la Justicia para impugnar el acto y ahora habrá que esperar el fallo. Claro que, en el medio, el club se consideró en acefalía. Sí, la historia de nunca acabar.

Con alivio pero sin festejar, los más de 150 hinchas que se agolparon sobre la avenida Perito Moreno para pedir “¡que se vayan todos!” probablemente no se habían subido a sus autos o al colectivo que los sacara del Bajo Flores cuando una noticia -esperable- sacudió todo: Moretti anunciaba que pediría la nulidad de la ceremonia, argumentando que “no se respetaron los procedimientos de las renuncias ni el orden del día”. Y esta vez cumplió.

Según supo LA NACION, el presidente hizo por la tarde su descargo de manera online en el juzgado N° 51 y espera una resolución a su favor, aunque no habría demasiados argumentos para sostener esa expectativa, sino más bien ratificar la acefalía en San Lorenzo. Habrá que esperar, ya que nada puede darse por sentado en los últimos tiempos en el mundo del Ciclón.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en el centro de las críticas @PabloLafourcade

Mientras tanto, el propio Moretti fue notificado durante la tarde del miércoles que la justicia lo procesaba en la causa por corrupción en San Lorenzo, por el delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por, supuestamente, cobrar una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las inferiores del club. Además, le prohíbe salir del país, situación que Moretti tenía previsto hacer en los próximos días por motivos personales. “Lo prometimos y se logró. No vamos a parar ni vamos a aflojar hasta recuperar el club. Y, además, se le prohibió la salida del país”, tuiteó el exdirigente y excandidato a presidente César Francis, principal impulsor en la Justicia de esta causa junto a otro exdirigente, Christian Mera.

La jueza Laura Bruniard, en medio de esta fuerte crisis institucional que atraviesa el club de Boedo, tomó esta decisión y, más allá de las apelaciones, el cerco parece cada vez más agobiante para Moretti.

La camioneta en la que llegó Moretti a San Lorenzo Santiago Filipuzzi

En este contexto y a la espera que se expida la justicia, la Mesa Ejecutiva de la Asamblea comenzó a tomar el control del club: Ulises Morales, radicado en Mendoza, voló hacia Buenos Aires en las últimas horas y, e instalado nuevamente cerca de la sede de Boedo, como vicepresidente de dicha Mesa -junto con el presidente Daniel Matos, la secretaria Valeria Cartamoglietta y cuatro vocales más- le puso fecha a la Asamblea Extraordinaria para encontrar un gobierno de transición y determinar la posible fecha de elecciones anticipadas. Será el lunes próximo, a las 18, en el estadio.

Al llegar a la sede, Morales habló no ocultó su preocupación: “A nadie le gusta estar en esta situación. Uno tiene que honrar los compromisos y cargos que le toca cuando los asume. Estamos en uno de los peores momentos de la historia del club, pero hay que sacar esto adelante y buscar la solución lo antes posible”. Ante una advertencia de Moretti en la reunión por la acefalía planteada, expresó: “A mí, particularmente, no me preocupa. Lo que tenemos que hacer en la mesa directiva es nuestro trabajo y no preocuparnos por hipótesis o cosas que pueden o no pasar. Creo que no hay errores: la convocatoria, la reunión, el acta y la acefalía están bien hechas”, afirmó.

Según pudo reconstruir LA NACION, podría haber tres listas o más: Sergio Constantino, vocal por la oposición desde la agrupación “X amor a San Lorenzo”; Manuel Agote, por “Movete Boedo Movete”, y César Francis, por “Volver a San Lorenzo”. Será la asamblea (90 miembros) la que definirá por votación el gobierno de transición. En menos de una semana, y con el pan dulce por cortarse, deberá avanzar sobre la renovación de contratos, encontrar un lugar para la pretemporada e intentar llevar tranquilidad al plantel dirigido por Damián Ayude y, sobre todo, a los simpatizantes.

Ante el estado de acefalía de la Comisión Directiva producida ayer, este miércoles por la tarde la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios/as de San Lorenzo se reunió en la sede de Avenida La Plata y resolvió que la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20… pic.twitter.com/UdBiIMywRS — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 17, 2025

La posible fecha de las elecciones, por estatuto, tiene que ser a los 90 días desde que asume el gobierno de transición, pero hay posturas encontradas: Constantino, en declaraciones a DSports Radio, planteó que necesita nueve meses como mínimo, mientras que Agote y Francis coinciden en 90 días.

En tanto, Moretti siguió en las últimas horas con sus apariciones mediáticas. “Quieren hacerle un golpe de estado a mi gobierno. Hubo agresiones verbales y golpes en plena reunión”, agregó. Y, como siempre trató de despistar, diciendo que mañana (por hoy) haría la presentación.

Además, en TN dijo: “Yo mismo he aportado al club más de 400 mil dólares el año pasado y este año tenemos gente que ha aportado 3 millones de dólares. Hubo que hacer aportes de distinta índole porque San Lorenzo está en una situación prácticamente terminal”, aseguró.

Lejos de aclararse, la situación institucional de San Lorenzo parece cada día más turbia.