San Lorenzo empató con Vélez y por un gol anulado no logró acercarse a River en la Liga Profesional

Fiel a la rivalidad que floreció entre los dos equipos, el partido entre Vélez y San Lorenzo por la Liga Profesional fue tan trabado, cerrado y tenso como se anticipaba. El equipo de Rubén Darío Insua mostró más herramientas para golpear al local en el contraataque mediante Malcom Braida y Nahuel Barrios, pero el Fortín consiguió aguantar y a su vez crear por vía del joven Gianluca Prestianni, para que el partido finalmente no terminara pasando del 0-0. Pero una jugada sobre el final del primer tiempo, en la que fue clave la intervención del árbitro Hernán Mastrángelo, pudo cambiar notablemente la historia.

En los últimos minutos del período inicial, el defensor de Vélez Miguel Brizuela manifestó dolencias musculares, pero mientras el entrenador Ricardo Gareca planificaba el cambio, el jugador le pidió hacer un último intento de seguir. La acción que le tocaría protagonizar sería fundamental: tras un pelotazo, forcejeó con Adam Bareiro y perdió la pelea, y el paraguayo definió de gran manera ante la salida del arquero Gastón Gómez para el 1-0 del Ciclón... Pero el gol no subió al marcador, debido a que Mastrángelo consideró que el delantero había cometido una infracción contra Brizuela en la acción.

Tanto gran parte del plantel como Insua, que le manifestó fervorosamente al cuarto árbitro que no había existido la infracción luego de mirar una repetición televisiva, se mostraron en profundo desacuerdo con la decisión, que no fue revisada a instancias del VAR. Y el partido continuó en una vena similar a la de la primera mitad. El local no consiguió salir de su dependencia casi exclusiva de las acciones de un inspirado Prestianni, y San Lorenzo mostró más claridad para generar peligro por la izquierda gracias a la asociación de Braida y Barrios.

Esa sociedad estuvo a punto de darle el triunfo al Cuervo en el tiempo añadido. Braida apareció en el borde del área y ejecutó un centro preciso para el ingresado Iván Leguizamón y Gastón Hernández en el área chica, pero ninguno de los dos logró conectarlo con la firmeza que requería la jugada, y “Chila” Gómez se quedó con esa pelota. Posteriormente, el defensor, de buen desempeño en el encuentro, se lamentó por la oportunidad perdida, que habría implicado recortar a 4 puntos la distancia hasta River en la cima: “Una lástima. Me la raspa apenas ‘Legui’, pero no la pude empujar”.

En cuanto a la polémica por la jugada del gol anulado a Bareiro, Hernández se mostró inicialmente diplomático: “Veremos si fue falta o no. No tuve la posibilidad de volver a verla, pero ya pasó”, aseguró el ex San Martín de San Juan, pero sí se mostró perplejo por el hecho de que no haya sido chequeada: “Cuando lo llaman [a Mastrángelo] del VAR pensamos que lo iban a revisar. Para mí no pasó nada, pero capaz que habrá visto algo el juez y decidió no ir a verla. Nos quedamos un poco sorprendidos por eso”, sostuvo.

Aún así, su enfoque se mantuvo en dejar el encuentro atrás: “Intentamos no meternos en las decisiones ya tomadas. Si no la fue a revisar tendrá que dar las explicaciones a los compañeros y al capitán, más que nada. Ya está, terminó el partido y estamos tranquilos que hicimos las cosas bien”, aseveró, aunque luego añadió: “Nos vamos tristes porque queríamos sumar de a tres, pero ya hay que pensar en el partido del miércoles por la Copa [ante Palestino, de Chile], que es lo importante”.

Por su parte, Bareiro, el protagonista de la situación, también se mantuvo ajeno a las quejas que sí vociferaron Jalil Elías y el capitán Augusto Batalla: “[El árbitro] dijo que el VAR les dijo que era falta y que no había necesidad ni de que lo vaya a ver. Son decisiones que toman ellos, pueden estar acertadas o en lo erróneo, como nosotros en la cancha. Son cosas que pasan. A nosotros nos queda seguir trabajando para seguir haciendo lo mejor partido tras partido”, consideró el paraguayo. El DT Insúa se expresó en la misma vena en su conferencia de prensa: “Respecto a la jugada del gol, salvo ese hecho puntual, el árbitro dirigió bien”.

Mientras que el empate deja a San Lorenzo aún prendido en la pelea por la punta, es un resultado que no le favorece a Vélez, que acumula seis partidos al hilo sin triunfos. Francisco Ortega destacó el empuje del equipo en un partido difícil, pero también expresó su preocupación por la forma del equipo: “Por como veníamos jugando en partidos anteriores, en este tuvimos mayor intensidad. Era un partido que lo ameritaba, un clásico, dejamos todo. Venimos de una racha mala y es complicado a veces salir de estas situaciones. No queda otra que sacarlo adelante, seguir trabajando. No pudimos ganar, pero mantuvimos el arco en cero, que también es importante. Tenemos que seguir mejorando”, valoró, y luego agregó: “Uno se pone a pensar, y cuando no se dan las cosas sobreanaliza demasiado las situaciones. En los partidos que pasaron no pudimos plasmar lo que queremos hacer”.

Sin embargo, en su conferencia Gareca no expresó las mismas inquietudes: “Es un momento difícil, pero no estoy preocupado. Estoy ocupado de que estoy en una institución como Vélez que demanda ganar y vamos a contar con el apoyo de todos. Todavía no nos han superado para que yo pueda plasmar una gran preocupación. Tenemos que estar tranquilos y vamos a conseguir las victorias”, aseguró el “Tigre”, que además repartió elogios para Prestianni: “Nos entusiasma a todos. Típico de la juventud hay un determinado abuso que hablando lo va a lograr. Por la edad asumió hoy el compromiso de desequilibrio y habla de la personalidad. Es de esos jugadores que nos gusta. Es de esos futbolistas sudamericanos. Iremos viendo como lo llevamos, debe haber muchas cosas en su cabeza. Es un valor importante para el fútbol y Vélez”.

