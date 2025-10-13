San Lorenzo, en llamas: los hinchas echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrullero

La novela institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo luego de que este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido por la justicia en el cargo de presidente, se presentó en la sede de Avenida La Plata acompañado por un nutrido escudo de policías, a modo de custodia.

El dirigente estuvo en Boedo durante un par de horas. Un grupo de hinchas, alertado de esta situación, se presentó en la puerta de la sede, exigiendo su inmediata salida. Ya se había instalado un fuerte y multitudinario cordón policial preventivo.

LAMENTABLE: ASÍ SE RETIRÓ MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO



Entre incidentes con la policía y los hinchas, el presidente del Ciclón se fue corriendo a un patrullero para dejar el lugar en medio de un clima de alta tensión. pic.twitter.com/Zc1tSkgEA7 — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

Cerca de las 19, los hinchas se cruzaron con la policía y, en el medio del caos, Moretti salió corriendo y escoltado por los efectivos, resguardado en un móvil policial. Una imagen que será difícil de olvidar.

Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas que exigen elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.

El operativo se desplegó para garantizar la seguridad del dirigente, cuya figura genera rechazo unánime, tanto dentro de la comisión directiva como entre los miles de socios.

🇦🇷😳 Así tuvo que abandonar Marcelo Moretti la sede de San Lorenzo en la que estuvo durante algunas horas. pic.twitter.com/EXqD2bnBiv — JS (@juegosimple__) October 13, 2025

Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control habitual del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de comisión directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.

Lejos de la normalidad, el retorno del presidente no significa el fin de la crisis, ya que tal como lo dispuso la Justicia, San Lorenzo deberá convocar en los próximos 15 días a una nueva reunión dirigencial para evaluar la continuidad o no de los miembros de la comisión directiva.

Aproximadamente 70 hinchas de #SanLorenzo esperando a Moretti en la sede de Av La Plata. pic.twitter.com/scuhnYd1Rr — Gonzalo Orellano (@Gonzaaorellano) October 13, 2025

Luego de más de cinco meses parecía que se daba la acefalía, la cual se anunció el 16 de septiembre. Sin embargo, luego de una presentación judicial del propio Moretti, caratulada como “Moretti Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/Medidas Precautorias”, la Sala B de la Cámara Civil le dio la razón debido a amenazas esgrimidas en la denuncia y también errores administrativos en el llamado a esa reunión de Comisión Directiva mencionada. Entonces, le permitió, luego de pagar una fianza de 40 millones de pesos (a cambio de hoy, tan solo un poco más de 25 mil dólares), volver al club.

En caso de que se mantengan las renuncias presentadas semanas atrás, podría volver a producirse una acefalía. Pero según pudo saber San Lorenzo Primero, ese escenario hoy parece poco probable debido a que algunos dirigentes comenzaron a revertir su decisión inicial y analizan permanecer en sus cargos.

El regreso de Moretti también revive viejas polémicas, ya que continúa siendo investigado por “administración fraudulenta”, a raíz de la cámara oculta en la que se lo vio guardando 25 mil dólares presuntamente entregados por la madre de un juvenil que buscaba ser fichado en las inferiores del club, en un video que se viralizó a fines de abril pasado.

Otros tiempos: Ortigoza y Moretti, con el cuestionado pase de Reali Instagram

San Lorenzo es la rosca constante. Desde aquel 21 de abril pasado, en el que se vio al dirigente en una cámara oculta guardarse ese dinero en el bolsillo provenientes de la mamá de un juvenil del club, que la indefinición angustia a más de un hincha, y exaspera a propios y extraños.

Más de 10 camiones de asalto, ocho motos y dos camiones hidrantes recorrieron Boedo buscando disuadir a la gente de San Lorenzo que protestaba de manera pacífica. Será difícil de olvidar esta situación para el hincha del Ciclón, que busca la acefalía y elecciones anticipadas.

🚨 Así ingresaba Marcelo Moretti a la Comisaría vecinal 5B luego que el patrullero lo saque de la sede de Av La Plata. pic.twitter.com/SpjU3KRNAJ — San Lorenzo TV (@sanlorenzotvnet) October 13, 2025

El deseo de seguir gobernando San Lorenzo es tan grande, que el propio Moretti tiene la intención de liderar la delegación del plantel profesional en Tucumán para el partido ante Atlético, previsto para el próximo lunes 20, a las 21.15, e incluso existe la posibilidad que viaje con Néstor Ortigoza, que después de muchísimos idas y vueltas entre ellos, retomarían la sociedad. “Esto es política”, le dijo a La Nación una persona cercana a ambos.