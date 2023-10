escuchar

En la era de los resultados, el desafío de San Lorenzo era concreto: romper la racha de 7 partidos sin ganar como local por torneos de liga este jueves, ante Platense. Claro que además debía mejorar bastante su juego, porque estaba en baja, se había vuelto vulnerable en defensa y ya no tenía esa eficacia ofensiva que le hacía festejar llegando poco aunque bien. Muchas veces las recuperaciones nacen de alguna acción aislada, el punto de partida puede ser una sola jugada. No fue el caso del Ciclón, que si bien jugó mejor de lo que lo venía haciendo, apenas rescató un empate 1-1 sobre el final, por la 10° fecha de la Copa de la Liga. Subió escalones en el rendimiento, pero no despejó las dudas que lo marcan en un presente en donde apenas ganó uno de los últimos diez partidos por la liga local.

Se le pedía a Insua una modificación táctica porque el equipo parecía dormido. Había perdido frescura y sorpresa, ya no tenía peso ofensivo pero no porque se perdiera goles sino porque no generaba chances de riesgo para convertir. “Si hubiésemos jugado como yo quería, hubiéramos tenido menos puntos que ahora”, dijo en la previa del encuentro con Platense, dando a entender el DT que trata de buscar lo mejor para el equipo y sin dejarse llevar por gustos personales.

El festejo de Bareiro ante Suso, tras anotar de cabeza el 1-1 Fotobaires

La novedad fue el doble 9. Insua cambió el esquema habitual 3-4-3 por un 5-3-2 en el que mantuvo los tres centrales (Rafa Pérez, Campi y Gastón Hernández) y a los costados los laterales/carrileros (Agustín Giay y Braida). Por delante tres mediocampistas (Jalil Elías, Roca Sánchez y Barrios) y arriba los dos centrodelanteros (Adam Bareiro y Federico Girotti). De los dos puntas, el más cómodo pareció Girotti, con aproximaciones y asociaciones con los volantes, sobre todo con Giay.

En la postura, sobre todo en los primeros minutos, pareció ubicado demasiado atrás el Ciclón. Nahuel Barrios mejoró su nivel con respecto a las últimas actuaciones, pero siguió recibiendo la pelota muy lejos del arco rival y cada avance, desequilibrio y aceleración era frenada por los futbolistas de Platense con infracción, pero que no era peligrosa para el local, ya que casi siempre fue en la zona del círculo central, donde las gambetas no terminan en una asistencia o un penal. Pero en una acción dividida así, Barrios le ganó a Nicolás Castro y el volante calamar fue con la plancha demasiado alta. Trucco le mostró amarilla y el VAR, luego de revisar la acción, no lo llamó: pareció una acción para roja directa.

Lo mejor del partido

Pero jugando así al menos los delanteros estuvieron más cerca, sin tanta distancia, ya que eso exige una eficacia mayor para los pases, cambios de frente y controles. Los carrileros empezaron a adelantarse más, aunque a la hora del retroceso terminaba siendo una marcada línea de 5 que se terminaba ubicando muy cerca de Batalla. Una combinación entre Girotti y Barrios finalizó en un centro de Braida y una volea del exRiver y Talleres que tras un rebote terminó en el córner.

La más clara llegó a los 22 minutos, tras una jugada colectiva y un centro de Braida que cabeceó Girotti y la pelota se fue apenas cruzada, al mismo tiempo que el Ciclón había puesto a cinco futbolistas en el área adversaria, algo que en los últimos partidos era difícil de ver. Se observó más de una vez, por más que le faltó lucidez en los metros finales, pero Giay llegó un par de veces, lo mismo Girotti.

Ciro Rius persigue a la Roca Sánchez, el volante de San Lorenzo tuvo un flojo partido Fotobaires

El arranque del segundo tiempo fue en la misma tónica, con San Lorenzo mejor y un pivoteo de Girotti para el remate a la carrera de Bareiro desviado; en la siguiente, Girotti lo puso de cara al gol al paraguayo pero -sin velocidad- se demoró en la resolución. Uno de los indicios que el equipo de Insua había estado mejor desde el control de la pelota fue que la posesión en el primer tiempo fue del 62%, cuando habitualmente suele estar entre los 40 y 45%.

Insua puso a Iván Leguizamón por Giay. San Lorenzo tenía la pelota y jugaba en campo rival, pero le faltaba peso ofensivo: Barrios se adelantó como wing izquierdo, Leguizamón quedó como carrilero-punta por la derecha y el doble 9. Cuatro delanteros para romper el maleficio: y esta vez sí Ciro Rius fue amonestado por una falta sobre Barrios cerca del área, cuando lo desbordaba de afuera hacia adentro. Y de esa falta, Macagno salvó al córner un tiro libre de Elías.

Platense, más tranquilo por los últimos resultados, esperó su momento y recién a los 21 minutos del segundo tiempo exigió con un remate de media vuelta de Ronaldo Martínez que Batalla mandó al córner en gran reacción. Y el golazo que puso nervioso al Nuevo Gasómetro llegó a los 33, con tres toques previos, un taco que Ronaldo y una gran asistencia de Ocampo y una mejor definición cruzada de Maxi Zalazar, el delantero de Boca que venía de marcarle a Estudiantes la fecha pasada. Los cambios de Palermo se asociaban para darle resultado.

Un avance de San Lorenzo con Braida por la izquierda Fotobaires

Insua metió otro delantero, Agustín Hausch, (en lugar de Girotti) y de un desborde suyo por la derecha y un buen centro llegó el cabezazo de Bareiro sobre el final. El 9 paraguayo se lo dedicó a Gastón Suso parándose de frente al central de Platense y abriendo los brazos, tuvo un momento de furia tomándole el agua al arquero Macagno. El clima estaba caliente porque Ignacio Vázquez, el otro central de Platense, reclamó falta de Bareiro en el inicio de la jugada del 1-1.

Suso lo fue a buscar a Bareiro cuando finalizó el partido y lo empujó, y el 9 respondió tirándole agua. “No pasó nada, terminan en la cancha. Se la tomó conmigo todo el partido pero ahora se pasó de la raya. Igual ya está. Siempre en los partidos hay ese ida y vuelta pero tiene que terminar ahí, no buscar otra cosa”, dijo el 9 de San Lorenzo luego de que los separaran.