San Lorenzo: Marcelo Moretti avisó que concluye su licencia como presidente y convoca a la comisión directiva

Marcelo Moretti considera que su licencia como presidente de San Lorenzo ya quedó atrás y está dispuesto a regresar al cargo. Lo que ya había trascendido en los últimos días se hizo oficial este miércoles cuando el dirigente envió un correo electrónico comunicando que retoma la gestión y convocó a una reunión de comisión directiva.

Tras poner una pausa a su rol en abril pasado, cuando sacudió al club el escándalo por una cámara oculta en la que se lo observa guardando en la parte de adentro de su saco un fajo de dólares entregados por la madre de un juvenil de las divisiones inferiores, Moretti busca recuperar el control. Así, inicialmente, llamó al resto de la dirigencia a juntarse el lunes próximo, con el fin de formalizar su regreso al cargo para el que fue elegido en las elecciones de diciembre de 2023.

Una cámara oculta filmó al presidente Marcelo Moretti recibiendo fajos de dólares y por ese hecho pidió licencia en abril cuando el tema se hizo público

El presidente del Ciclón entiende que ya tiene todas las facultades para volver a ser el que gestione la entidad de Boedo, que en estos cuatro meses quedó al mando del vicepresidente 1°, Julio Lopardo, que el martes anunció una renuncia a mitad de camino: comunicó, sin hacerlo oficial, que, si Moretti volvía al club, dejaría su puesto como vicepresidente... pero continuará como miembro de la comisión directiva.

Moretti aduce que tiene el aval de la AFA, del que es miembro del Comité Ejecutivo, y llega con un plan en el que considera la situación en la que regresaría. Así, imagina que habrá una nueva designación como vicepresidente 1°, que Lopardo quedará como vocal y tendrá dos aliados en posiciones clave: Martín Cigna como secretario y Leandro Goroyesky de tesorero.

Del mismo modo que Lopardo advirtió de su salida, Javier Allievi, vocal titular por el oficialismo, presentó el martes su renuncia en la secretaria, condicionada a que también den un paso al costado el resto de los componentes de la agrupación que hoy gobierna. De concretarse el vacío, San Lorenzo podría quedar acéfalo en medio de las reacciones de sus pares en contra del regreso del presidente investigado.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia recibió el mes pasado a Julio Lopardo, presidente en ejercicio de San Lorenzo... pero el Comité de Ética no encuentra motivos como para señalar a Moretti @tapiachiqui

Para ello, claro, tendrían que renunciar 16 directivos y allí se formaría una comisión de transición hasta el llamado a elecciones. En ese caso, los que dimiten no pueden formar parte del cuerpo interino. Pero Moretti se aferra a que tiene de su lado a algunos que llegaron con él. Todo esto sucede mientras se aguarda por la resolución formal del Tribunal de Ética de la AFA, que por lo que ya trascendió no le impediría volver a su rol, a la espera del fallo de la Justicia, que será determinante.

Un foco de conflicto, acaso el principal entre los múltiples que existen en medio del malestar por su pedido de cese de la licencia, es el rol del secretario, ya que es el único que puede llamar a comisión directiva.

Marcelo Moretti forma parte del Comité Ejecutivo de la AFA que dirige Claudio "Chiqui" Tapia Archivo

Ya el lunes, Moretti se había presentado junto a un escribano en la sede administrativa de la entidad, en la avenida La Plata, pero no le permitieron ingresar a la oficina de la presidencia, por lo cual se retiró en silencio, sin generar ningún tipo de conflicto. Para algunos entendidos de la política azulgrana, lo hizo para anticipar que podía volver en cualquier momento, aunque no se sabe si midió que eso generó un cimbronazo mayúsculo, con la reacción inmediata de quien heredó el cargo, en sintonía con los fanáticos.

Los hinchas y socios de San Lorenzo ya se manifestaron en varias ocasiones en contra del regreso del presidente Marcelo Moretti Captura de pantalla

En ese sentido, los hinchas ya se vienen expresando desde que se hizo pública aquella cámara oculta y se han visto varias manifestaciones en la sede. Incluso, cuando se conoció la noticia de que Moretti ya estaba preparando el mail para enviarlo y retomar el cargo, algunas agrupaciones comenzaron a llamar a responder a esa jugada del presidente electo con una nueva muestra de rechazo en las calles.

Todo eso en medio de la cuenta regresiva a otro momento en el que los fanáticos tendrán lugar para la expresión masiva: este sábado, San Lorenzo recibe a Instituto, de Córdoba, después de haber perdido el invicto en el Torneo Clausura con Platense en la fecha anterior. El clima de fastidio y rechazo hacia Moretti puede mostrarse todavía más en ascenso en el Nuevo Gasómetro. La sede, por lo pronto, está en estado de alerta. La tensión crece exponencialmente ante cada paso que da Moretti.