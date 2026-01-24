San Lorenzo perdió contra Lanús como local en el debut en el Torneo Apertura

En medio de marchas y contramarchas, con una dirigencia provisoria que trabajó contrarreloj para pagar la deuda de las 14 inhibiciones en FIFA que no permitían hacer incorporaciones desde hacía un año y sin utilizar sus refuerzos, San Lorenzo no logró iniciar su periplo en el Torneo Apertura con una alegría. Lejos del nivel futbolístico esperado, el Ciclón perdió contra Lanús por 3 a 2 en el Nuevo Gasómetro. Los goles granate fueron de Rodrigo Castillo y Carlos Izquierdoz, en el primer tiempo, y Marcelino Moreno en la segunda etapa. Alexis Cuello anotó los dos del local, de penal en el primer caso, para ilusionar con una reacción que fue insuficiente.

En tiempos tan coloreados por los términos económicos, no es difícil encontrar paralelos en la vida deportiva. San Lorenzo, por ejemplo, sería hoy para un estudioso de la economía un magnífico exponente de la teoría de ciclos. Cada etapa de prosperidad que suele vivir el pueblo azulgrana, inevitablemente es seguida por una de depresión, de escasez. Las peleas dirigenciales y los malos manejos económicos y financieros conspiran contra su historia de grandeza y de logros.

Más allá de su compleja realidad institucional, lo que ofreció el conjunto de Boedo este viernes ante Lanús no fue ajeno a las dudas funcionales que pueden existir en un equipo en formación y en un contexto extrafutbolístico complicado. A pesar de que mostró atisbos de una idea colectiva en gestación y algunos rendimientos individuales interesantes, el funcionamiento del conjunto estuvo lejos de lo esperado y dejó una imagen destemplada, que aumenta el escepticismo a las respuestas que necesita su hinchada en tiempos de crisis.

San Lorenzo luchó hasta el final, como Alexis Cuello (9) con Tomás Guidara, pero no pudo con Lanús en el estreno en el Torneo Apertura. Walter Manuel Cortina

Si bien la asunción de Sergio Costantino como presidente llevó alivio y un reordenamiento dirigencial necesario, el resultado volvió a despertar intranquilidad y enojos de los miles de cuervos que colmaron el estadio Pedro Bidegain. Antes y después del partido, no dudaron de insultar al ex presidente Marcelo Moretti y al mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a quien sindican como encubridor del responsable del desfalco financiero que vive la institución de Boedo. De todos modos, no existió la furia de otros tiempos; los reclamos estuvieron atenuados esta vez.

Sin dudas, ese clima espeso de toda la jornada terminó convirtiéndose en una carga energética negativa para los jugadores, que ante cada mala decisión, con el correr de los minutos, padecieron los murmullos de su gente. Paradójicamente, en retribución al esfuerzo final, la última reacción del público fue de aplausos.

Pese a la decepción por la derrota, los futbolistas de San Lorenzo se fueron entre leves aplausos de un público que al principio estuvo más hostil. Walter Manuel Cortina

El equipo dirigido por Damián Ayude salió a jugar cargado energéticamente. Pero no consiguió traducir en rebeldía la bronca que viene masticando durante estos meses de austeridad. El 4-3-2-1 que plantó el DT, con Ignacio Perruzzi y Nicolás Tripichio como doble cinco, aportó tenencia y buena circulación en la mitad de la cancha, pero restó profundidad ofensiva: hubo sólo alguna gambeta del pibe Facundo Gulli y un disparo de media distancia de Cuello. Viendo que el dominio del local no lastimaba, Lanús apostó a los contraataques veloces con Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo para llegar de manera más directa.

Con el avance del reloj, el cuadro granate fue acomodándose mejor en el campo y tomó las riendas del partido y el resultado. De hecho, en la primera jugada que tuvo real peligro en esos primeros 45 minutos logró abrir el marcador por intermedio de Castillo, que aprovechó un error de la defensa local y eludió al arquero Orlando Gill para el 1-0. A partir de entonces San Lorenzo se desmoralizó, quedó preso de sus errores y de los enojos de su público, que comenzó a mostrar su malestar. Esto fue bien aprovechado por Lanús, que a los 28 minutos, con un cabezazo letal de Izquierdoz, se puso 2-0.

Carlos Izquierdoz festeja el 2-0 parcial para Lanús en su visita a San Lorenzo; el capitán convirtió con un buen cabezazo cruzado. Walter Manuel Cortina

En la segunda etapa, el Ciclón cambió la actitud y algunos nombres. El descuento de Cuello de penal a los 6 minutos le inyectó confianza y lo hizo merodear el empate. En un lapso de cinco minutos tuvo dos chances de gol que Nahuel Losada se encargó de abortar con dos muy buenas tapadas.

Sin embargo, terminó pagando muy caro ese momento de superioridad: a los 27 minutos, Marcelino Moreno se hizo de un rebote en el área y, a pura gambeta, se escapó de la marca de los defensores locales y definió suave a un costado de Gill para el 3-1 y asestar un golpe letal a las ilusiones del Ciclón. Así y todo, el conjunto azulgrana no se dio por vencido y nuevamente se metió en partido a cinco minutos del final, con un disparo rasante y cruzado de Cuello. Pese al empuje de la gente y la cantidad de centros que envió al área de Lanús, el empate nunca llegó.

Lo mejor de San Lorenzo 2 vs. Lanús 3

Lo que sigue, el próximo martes como visitante ante Gimnasia, de Mendoza, será otra historia. Ayude podrá contar con quienes se sumaron ahora al plantel: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathías De Ritis. Debido a la espera por esa última prohibición que todavía figura en la página web, ninguno pudo formar parte de la lista de convocados frente a Lanús, pero se espera que sí estén disponibles para la segunda fecha.

Habrá que ver cuál es el bagaje psicológico, físico y futbolístico de esta joven y austera formación cuerva para dar una vuelta de página en medio de un contexto institucional difícil. Si es capaz de abstraerse y logra pulir los detalles de funcionamiento que mostró contra Lanús, podrá contener la paciencia de su gente. De lo contrario, si los resultados no aparecen, la historia será otra.