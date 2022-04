San Lorenzo recibió otro golpazo: quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Racing, de Córdoba, y Pedro Troglio renunció como entrenador

San Lorenzo no tiene paz. Los constantes problemas que golpean a la entidad no tienen fin y los interrogantes se multiplican día tras día. Hundido en el torneo doméstico, en su excursión en San Luis estaba necesitado de un golpe de timón urgente, pero nada de eso sucedió. Por los 32os de final de la Copa Argentina, Racing, de Córdoba, un club que milita en el torneo Federal A, lo eliminó. El duelo terminó 1-1, por los goles de Ezequiel Cerutti y Facundo Rivero, y los dirigidos por Carlos “Chiquito” Bossio se impusieron en los penales por 4-2. Y no sólo eso: el Ciclón se quedó sin entrenador, porque Pedro Troglio renunció inmediatamente.

“Ya hablé con los dirigentes y decidí no continuar. No voy a seguir. Me pidieron que siguiera hasta mayo, pero falta un mes, cinco partidos. Es mucho tiempo y no logro ver en la cancha lo que uno necesita ver. Honestamente, pensé que se iba a poder cambiarlo. Esto es responsabilidad del entrenador. Toca esta situación. Pensé que se podía cambiar, y eso no pasó. Agradezco a los dirigentes. Lo mejor es descomprimir, que busquen otro entrenador. Me parece que es la decisión correcta”, comentó el director técnico pocos minutos después del partido. Y agregó: “Hemos arrancado bien el campeonato. Luego hemos tenido problemas; no ganamos. El de hoy era un partido importante, y la manera en que nos toca quedar afuera no me da para esperar hasta mayo. Había una decisión de esperar hasta mayo, pero como entrenador creo que no se puede”.

La palabra de Troglio

San Lorenzo transita una floja campaña en la Copa de la Liga: apenas suma un triunfo (1-0 contra Talleres, de Córdoba), cuatro caídas y cuatro empates, que lo colocan décimo en la zona 1, con apenas 7 puntos en nueve fechas. Sin competencia en los torneos internacionales y prácticamente eliminado en el torneo local, no ofrece nada a sus hinchas, que perdieron la paciencia hace mucho. Desde hace tiempo cargan contra la dirigencia encabezada por Marcelo Tinelli, Horacio Arreceygor y Matías Lammens.

Por el contexto, la salida del técnico ya se vislumbraba. El último impacto, la caída frente a Sarmiento, en Junín, volvió a mover las estructuras azulgranas. Esa noche, el entrenador se fue sin hablar con los medios de prensa, pero se reunió con Lammens (vicepresidente segundo) y Mauro Cetto (manager) y decidió seguir. Mientras tanto, distintos medios de Panamá y Honduras indican que el ex volante es seguido de cerca por los seleccionados de los mencionados países. Cabe recordar que antes de arribar a Boedo, Troglio tuvo un paso muy fructífero en Olimpia (Honduras). La prensa de allí asegura que es “el más capacitado” para tomar las riendas tras la partida de Hernán “Bolillo” Gómez.

El tanto de San Lorenzo

Desde el alejamiento del consagrado Edgardo Bauza en 2015, el club de Boedo contrató a diez técnicos y ninguno dio en la tecla. Cabe recordar un dato para entender este contexto: en el mismo período de tiempo que River sostuvo a Marcelo Gallardo, el Ciclón vio desfilar a Bauza, Pablo Guede, Diego Aguirre, Claudio Biaggio, Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz, Mariano Soso, Diego Dabove, Paolo Montero y Troglio. También algunos interinatos entre el propio Monarriz, Leandro Romagnoli y Hugo Tocalli. San Lorenzo es una auténtica picadora de carne y atraviesa un problema coyuntural. Una cadena negativa que parece no tener fin.

“No sé por qué duran tan poco los técnicos en el club. Arrancamos bien en el verano, pero no hilvanamos resultados mejores en el campeonato. La manera de quedar afuera contra Racing de Córdoba no fue buena, entonces lo más justo es que no continúe y me vaya a mi casa con mi familia. Le pido disculpas a la gente”, agregó el técnico.

El empate de Racing

Para este compromiso frente a Racing, Troglio dispuso los ingresos de Augusto Batalla (debutó oficialmente en el club) y Néstor Ortigoza entre los titulares. Y volvió a sufrir el Ciclón en el primer tiempo. El equipo dirigido por Bossio contó con varias situaciones de riesgo, pero le faltó pericia en el cierre. El gol azulgrana llegó a los 37 minutos, tras un desborde de Malcom Braida que conectó Cerutti.

Racing lo empató rápido con un cabezazo de Rivero a los 5 minutos del segundo tiempo. San Lorenzo, se sabe, es un conjunto inestable. Con una ruta perdedora. Cualquier alternativa puede hacerlo estallar. Una vez más, no tuvo orden y mostró un juego cortado y desprolijo. Bien plantados, lo de los cordobeses fue muy meritorio.

El arquero Leonardo Rodríguez ataja el remate de Agustín Martegani y Racing, de Córdoba, queda próximo a eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina. Captura de TV

El duelo, repleto de tensión en las tribunas, llegó a los penales. Allí, el arquero Leonardo Rodríguez se lució y les contuvo los remates a Alejandro Donatti y Agustín Martegani. Para San Lorenzo fue el principio del fin.

La salida de Troglio se da tras los 10 partidos que dirigió al club. En total, el Ciclón apenas ganó un compromiso, empató cinco y perdió cuatro (marcó ocho goles y recibió 10). La efectividad del técnico fue del 26%. “Estamos tristes, dolidos. El golpe es durísimo. Le fallamos a la gente y a la historia del club. No mostramos actitud y tenemos que levantar esto. San Lorenzo es muy grande y lo que pasa me incomoda y me duele. El plantel se hace responsable de lo que sucede”, remarcó Ortigoza en TyC Sports. “Atrás de Pedro han pasado Monarriz, Montero y varios más. La culpa es nuestra”, añadió el volante.

El penal decisivo de la serie

La realidad es que el Ciclón enfrenta un durísimo presente. Sus problemas se podrían explicar en varios puntos: la extensa crisis futbolística, los problemas económicos, los mercados de pases infructíferos, el recambio permanente de entrenadores y las decisiones dirigenciales que cada vez son más cuestionadas. Esto último se puede percibir cada vez que el equipo juega en el Nuevo Gasómetro. También, la interna política de San Lorenzo está resquebrajada. Así de tumultuosa es la actualidad en Boedo.

Si el panorama de los azulgranas ya era bien difícil en todos los frentes, ahora quedó aún más complicado. Vacío. Aturdido. San Lorenzo dio otra muestra de su flojo presente. Sigue sin ganar y sufre en su caída. Otra vez sin técnico, el Ciclón es un barco a la deriva. El clima del próximo sábado, contra Platense, asoma como una olla a presión en el Nuevo Gasómetro.