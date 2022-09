San Lorenzo - River, por la Liga Profesional: los “dos goles” de Mammana y el empujón de Casco para fabricar el offside de Blandi en el tanto anulado al Ciclón

River le ganó a San Lorenzo 1-0 en el Nuevo Gasómetro, por la 20° fecha de la Liga Profesional. Fue un triunfo sufrido pero tan necesario para reactivar las chances millonarias en la pelea por el título. El equipo de Marcelo Gallardo venía de dos derrotas seguidas ante Boca y Banfield, pero logró ponerse de pie en una cancha difícil y nada menos que en un clásico. “Era necesaria para el espíritu del equipo”, dijo el DT luego.

En este contexto y por cómo se dio el partido (River terminó con diez futbolistas por la expulsión de Marcelo Herrera en la segunda etapa), hubo un protagonista clave: Emanuel Mammana no sólo fue el autor del gol del triunfo, sino que también hizo una salvada increíble sobre el final, evitando un gol de Nicolás Blandi.

La primera aparición decisiva del defensor central fue a los 39 minutos del primer tiempo, cuando batió al arquero Augusto Batalla con un remate desde afuera del área, luego de capturar un despeje corto (y hacia adentro) de cabeza de Agustín Giay. La pelota ingresó abajo, junto al palo izquierdo de Batalla.

Lo mejor del partido

Pero después hizo un “segundo gol”. Si bien el partido terminó 1-0 nada más, lo de Mammana fue impresionante sobre el final, cuando despejó de cabeza al córner anticipando lo que iba a ser la igualdad de Nicolás Blandi tras un envío desde la izquierda y otro cabezazo que iba a dejar solo al 9 para vulnerar a Armani.

“La verdad que muy feliz, siempre marcar con esta camiseta es algo hermoso. Es para todos los hinchas por todo el apoyo que nos dan. Se lo dedico a mis ángeles que están en el cielo, mi mamá y mi papá”, dijo Mammana no bien finalizó el partido.

Esta salvada de Mammana. Por favor. pic.twitter.com/92kYZ9oBVG — Archivos de River (@ArchivosdeRiver) September 18, 2022

De acuerdo a los números de Opta Stats Perform, Mammana fue el jugador con más despejes (7) y duelos ganados (8) y el más efectivo con 47 pases acertados de los 50 que intentó (94% de efectividad).

Hubo otra jugada clave en el partido en la que intervino Milton Casco para evitar el empate del Ciclón. Iban 43 minutos del segundo tiempo y San Lorenzo se venía con todo: Barrios abrió la pelota hacia la izquierda para Martegani; el volante ofensivo controló el balón y metió un centro al área en modo buscapié, que fue impactado por Blandi al gol a la atura del primer palo. Sin embargo, el tanto fue correctamente anulado por juera de juego del ex Boca.

Milton Casco. Entender el fútbol.pic.twitter.com/zfLTHCd5b4 — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) September 18, 2022

¿Qué sucedió? Justo antes de recibir la pelota, Blandi recibió un leve empujón de Casco a la altura del segundo palo, con la intención de que el atacante quedara en offside. Incluso se ve que, no bien convierte Blandi con un anticipo, el lateral izquierdo millonario levantó el brazo y miró al línea 2 pidiendo la sanción.

¿Pudo haber eso sido interpretado como penal? No. Hay un contacto y empujón de Casco con Blandi, logra desestabilizarlo y correrlo del eje, pero no llega a ser con el impacto suficiente para ser considerado foul. “Yo siento un toque, que me empujan. No sé si por eso caigo en offside, tendré que verla de nuevo. Pero la verdad es que siento que hicimos méritos para llevarnos un empate y no se nos dio”, dijo Blandi tras el encuentro.