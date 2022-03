San Lorenzo: “Urge ganar para levantar el ánimo”, dice Pedro Troglio, el DT de un equipo que todavía no pudo festejar en el campeonato y al que le cuesta mucho hacer goles

Para equipos que transitan días de pesadumbre no hay nada mejor que jugar. Salir a la cancha, tratar de encontrar señales positivas. Al cabo, es parte de la cruda actualidad de San Lorenzo, que todavía no pudo ganar en la Copa de la Liga. Y la realidad lo obliga al Ciclón a mirar con sumo cuidado el partido de este sábado contra Talleres, en Córdoba . Porque precisa ganar de manera urgente. Porque la preocupación se advierte a cada paso en los pasillos del Nuevo Gasómetro. Porque el calendario tampoco le muestra un panorama muy sencillo, sobre todo si se toma en cuenta que la próxima semana será el clásico ante Huracán.

“Urge ganar para levantar el ánimo. Cuando uno no logra ganar las cosas se hacen complejas”, describió de forma precisa el técnico Pedro Troglio. Hasta hoy, es cierto, no se le dio nada a su equipo. Más allá del cambio de DT, no se consigue levantar cabeza. No logró despegarse de la mala energía que acarrea la institución desde hace años. El optimismo que pretendía imprimir el ex volante de la selección nacional todavía no tuvo eco.

Es una cuestión de números. En la cuarta jornada San Lorenzo empató 1 a 1 con Argentinos en La Paternal; en la tercera cayó de local 4 a 3 ante Defensa y Justicia, en la segunda perdió 1 a 0 con Gimnasia, en La Plata, y en el debut en el torneo empató con Banfield, como visitante, sin goles.

El entrenamiento de un San Lorenzo que buscará en Córdoba su primer triunfo en el campeonato Prensa San Lorenzo

Este sábado, el Ciclón buscará algo de paz al visitar a Talleres, a las 21.30. Los números están en rojo y algunos datos aumentan la preocupación: lleva 14 encuentros sin celebrar de visitante y 19 años sin superar a la “T” en su provincia. No obstante, vale decir que el conjunto cordobés no es precisamente un rival sin problemas: al igual que San Lorenzo, todavía no ganó en el torneo y tiene sólo dos unidades.

En relación a la última caída con River (1-0), en el Nuevo Gasómetro, saldrán del equipo el juvenil Francisco Flores y Malcom Braida. Así, el Ciclón formará con Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Agustín Martegani y Yeison Gordillo; Ezequiel Cerutti, Ricardo Centurión y Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández.

Posiblemente, la imagen cargada de desconsuelo de “Uvita” Fernández tras su salida de la cancha en el clásico contra River sirva para graficar el momento que atraviesa el club. Demasiada tensión junta, en medio de números que no cierran por ninguna parte. El Ciclón tuvo la oportunidad de abrir el marcador aunque, tras una discusión entre Ricardo Centurión y el ex delantero de Defensa y Justicia, fue este último quien se hizo cargo, pero falló. Confusión, tristeza, dificultades para encontrar una llave o respuestas en un horizonte que lejos está de presentársele diáfano.

Pedro Troglio, DT de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Dentro de todos los frentes que tiene abierto el club, dos temas a resolver son las continuidades de Gino Peruzzi y Alejandro Donatti, a quienes se les vencerá el contrato a mitad de año. El primero no juega desde la caída contra Defensa y Justicia, un encuentro en el que fue muy hostigado por los hinchas. Ahora, frente a la necesidad que tiene el equipo, el lateral derecho volverá a ser titular y Donatti –que reclama una deuda y está en la mira de Diego Dabove para irse a Banfield– estará en el banco de suplentes.

“No” a Mauro Zárate

En el planeta San Lorenzo, también, en las últimas horas circuló un rumor en relación a un posible interés por Mauro Zárate, que pidió irse del Juventude, de Brasil, debido a cuestiones personales. El mercado de pases en la Argentina está cerrado, pero por la lesión del lateral Gonzalo Luján (fractura de clavícula) le abrió la posibilidad de pedir un cupo para reforzarse con un nuevo futbolista. “No interesa. No hay una gestión por él”, aseguran desde el club azulgrana. Alguna vez, en una entrevista televisiva, el delantero de 34 años dijo: “Jamás jugaría en San Lorenzo”.

El poco peso ofensivo del Ciclón ante River

Si bien la mente está puesta en el duelo de esta noche, la presión será muy grande el próximo fin de semana, cuando el Ciclón reciba a Huracán en su casa. Es por eso que las miradas, inevitablemente, están acá y allá. Hay más números que inquietan a los hinchas azulgranas, cuando todavía resuena el reciente traspié contra el equipo de Marcelo Gallardo.