San Lorenzo: un gol en Córdoba al pobre Talleres, una mejora y el primer triunfo de la era Pedro Troglio, justo antes del clásico con Huracán

El desahogo tarda en llegar. Primero da paso a las tensiones, a las incertidumbres, pero de golpe aparece. Como apareció esta vez en la vida de San Lorenzo, que venció a Talleres en Córdoba por 1-0, y así ganó por primera vez en la Copa de la Liga Profesional y en la era Pedro Troglio. Y estuvo bien el triunfo. Después de un comienzo errático, con un juego similar al que venía exhibiendo en el campeonato, el Ciclón se despertó, llegó al gol mediante el colombiano Yeison Gordillo y a partir de eso construyó un desempeño sólido.

Alumbrado por el talento de Ricardo Centurión, que deleitó con un caño de pisada de pelota a Ángelo Martino, y sostenido por la regularidad del conjunto, San Lorenzo colectó tres puntos de oro ante un Talleres que sigue atrapado en el fondo de la frustración.

Pisada y caño de Ricky Centurión

El duelo en el Mario Kempes los encontró allá, abajo, en los últimos dos peldaños de la tabla. Pero no sólo de la zona 1 que integran: ninguno de los otros 26 equipos había cosechado tan poco en cinco partidos. Con apenas dos unidades, sin conocer la victoria, Talleres y San Lorenzo se cruzaron por este sexto capítulo de la Copa de la Liga (escala previa a la fecha de los clásicos, con todo lo que eso implica) y lo hicieron con las pesadas mochilas de las urgencias. Por eso se trataba de un desafío bravo para los unos y los otros.

Tanto para Talleres como para San Lorenzo –a no dudar– hubo en la noche del sábado mucho más que tres puntos en juego. Eso sí, si bien los nubarrones en el cielo del cuadro cordobés son grandes, los que vienen posándose en San Lorenzo contienen una caja de resonancia mayor. Por eso el conjunto de Boedo precisaba “como el agua” una victoria, según dijo el propio Centurión. Para descomprimir el ambiente. Para volver a creer.

Compacto de Talleres 0 vs. San Lorenzo 1

Troglio no sólo volvió a contar con Ezequiel Cerutti (fue titular en lugar de Malcom Braida) sino que puso desde el inicio a Gino Peruzzi por el juvenil Alexis Francisco Flores cuando parecía que el ex defensor de Vélez y Boca ya no volvería a ponerse la camiseta azulgrana. Se le vencerá el contrato a mitad de año y recibió un golpe muy duro en lo anímico tras aquel primer tiempo para el olvido que protagonizó ante Defensa y Justicia por la tercera fecha.

El otro que venía con un pie fuera de la institución era Alejandro Donatti, el defensor central de 35 años que en medio de su conflicto con el club estuvo a punto de emigrar a Banfield. No se fue porque no quiere resignar el dinero previsto en el contrato privado que firmó con Marcelo Tinelli más allá del vínculo formal con San Lorenzo. En este contexto de idas y vueltas, finalmente Donatti viajó y estuvo en el banco.

Cuando se encuentra encendido, como parece estarlo en esta acción frente al colombiano Enmerson Batalla, Ricardo Centurión es de suma utilidad; titilante, el talentoso atacante contribuyó al primer éxito de San Lorenzo en el año. Laura Lescano - Télam

El Talleres de Guillermo Hoyos, por su parte, nada se parece al del Cacique Alexander Medina. Un gol en las primeras cinco fechas (el de Federico Girotti a Newell’s, sobre la hora, que encima sólo le sirvió para decorar la derrota como local, por 2-1) y la ausencia de un juego aceitado lo marginaron muy pronto de la lucha por los cuatro puestos de clasificación. Esta vez volvió a contar con el colombiano Diego Valoyes, que llevaba casi un mes sin jugar por aquella lesión que lo sacó tras el primer período frente a Unión en la segunda fecha.

Y fue el propio Valoyes, sobre el callejón derecho, el que emergió con mayor claridad en el comienzo. Entre su velocidad y el compomiso de Federico Girotti adelante, Talleres enfocó el desarrollo en campo del visitante. Hasta que de golpe se despertó San Lorenzo: hizo rápido Cerutti un lateral para Nicolás “Uvita” Fernández y éste cedió a Gordillo, que estampó el 1-0, su primer tanto en San Lorenzo, en 27 partidos.

El gol cambió de mano la pulseada. Talleres ya no fue el de los primeros minutos, y el Ciclón, tampoco. La movilidad de Uvita como pivote, el ida y vuelta de Cerutti, el despliegue de Agustín Martegani y ese valor agregado que representa Centurión cuando está encendido, inclinaron la balanza y justificaron la diferencia en el resultado hasta que se fue la etapa inaugurla. Le quedaban 45 minutos por resistir. Una vida.

Nicolás Fernández Mercau patea de zurda; en Córdoba, San Lorenzo recordó como era eso de ganar. San Lorenzo Oficial

El colombiano Enmerson Batalla, que había entrado por el lesionado Michael Santos, dejó su lugar a Héctor Fértoli, y Christian Oliva, a Fernando Juárez. Y Talleres fue, llevado de la mano por Valoyes. San Lorenzo se perdió el segundo gol cuando Centurión, de contragolpe, habilitó a Uvita Fernández, cuyo disparo fue desviado al córner por Guido Herrera. Se consumían los minutos y el tablero se mantenía a pedir de los azulgranas, que merodeaban el segundo tanto, ya con Nicolás Blandi en la cancha.

Siguieron los cambios y hasta hubo espacio para un lujo final de Néstor Ortigoza en el área del local. Fue 1-0, pero más que suficiente para San Lorenzo, que encontró ese alivio tan ansiado.