San Lorenzo volvió a las prácticas, con el presidente interino y sin Jhohan Romaña, al que quiere River

San Lorenzo volvió a las prácticas en el último sábado de diciembre, con varias novedades. Se destacó la ausencia del colombiano Jhohan Romaña y se produjo la presentación formal de la comisión directiva interina, encabezada por Sergio Costantino.

Romaña faltó al entrenamiento con permiso del entrenador Damián Ayude por trámites personales. De todos modos, su ausencia llamó la atención, teniendo en cuenta que es pretendido por River (el defensor es uno de los elegidos por Marcelo Gallardo) y tiene algunas ofertas de clubes del exterior.

Johan Romaña, el colombiano que le dio seguridad a la última línea azulgrana, faltó con autorización al primer entrenamiento de la pretemporada; River negocia por él, pero por ahora se queda corto.

San Lorenzo rechazó la primera oferta formal de River por el colombiano y dejó en claro que, en las condiciones planteadas, no avanzará en la negociación. La propuesta del club rojiblanco es de 2 millones de dólares por 50 por ciento del pase, y fue considerada insuficiente por la dirigencia que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional.

En Boedo aseguran que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida se concretará sólo en caso de que se presente una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

En el desarrollo de las charlas surgió la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa rápidamente quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del Ciclón es no aceptar otros jugadores en la operación. Aunque futbolistas, ciertamente, no le sobran.

También se mencionó internamente la posibilidad de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por una mitad del pase, pero eso tampoco prosperó.

El pase depende de que San Lorenzo flexibilice su pretensión económica. De no haber cambios, en River evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro defensor central en el mercado. Mientras tanto, el club de Boedo sostiene que no se desprenderá a cualquier precio de uno de sus futbolistas más valiosos, aun en un contexto financiero delicado.

Romaña no fue un único ausente en el comienzo de la pretemporada. Nery Domínguez, Emanuel Cecchini y Andrés Vombergar también solicitaron permiso al cuerpo técnico para no participar. Y por otro lado, Facundo Altamirano y Diego Herazo no retomarán el trabajo hasta que se normalice la situación contractual con el club.

Costantino escucha al director técnico, Sergio Ayude; el presidente interino emitió un mensaje esperanzador en lo deportivo y lo institucional. X @SanLorenzo

Costantino, el presidente interino de San Lorenzo, aprovechó la ocasión para concurrir al predio de Bajo Flores y saludar al plantel. “Vamos a poner corazón, ganas y sentimiento para ordenar el club. Si formamos un equipo de trabajo unido, y manejarnos con honestidad, estoy seguro de que podemos lograrlo”, dijo el dirigente, surgido de una asamblea que sucedió a la declaración de acefalía por una renuncia masiva de integrantes de la comisión directiva en desacuerdo con la gestión de Marcelo Moretti.

Costantino estuvo acompañado por Carlos ‘Roca’ Sánchez, director de Fútbol; Valeria Carta Moglietta, como flamante vicepresidente, y Martín Saiz, el nuevo secretario.