San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 comenzará este sábado con cuatro partidos, el primero de ellos entre San Lorenzo vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Nuevo Gasómetro correspondiente al Grupo A. El encuentro está programado para las 17.30 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.88 contra 6.03 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.94.

El Ciclón logró su primera victoria esta semana y fue 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza como visitante. Así, sumó sus primeros tres puntos después del debut con derrota ante Lanús 3 a 2 como local y apagó las alarmas de lo que hubiese sido un inicio con dos caídas.

Lo positivo para el entrenador Damián Ayude es que la institución, inmersa en una crisis política y financiera, levantó la inhibición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para incorporar futbolistas y presentó a sus seis refuerzos: los mediocampistas Gonzalo Abrego (Godoy Cruz) y Mauricio Cardillo (Independiente Rivadavia); el defensor central Guzmán Corujo (América de Cali de Colombia), el lateral izquierdo Mathias De Ritis (Peñarol de Uruguay) y los delanteros Luciano Vietto (Racing) y Gregorio Rodríguez (Melgar de Perú).

El Ferroviario, por su parte, es uno de los clubes que todavía no ganó en el campeonato porque debutó con una derrota frente a Gimnasia de Mendoza 1 a 0 y esta semana empató con Atlético Tucumán 0 a 0.

El DT Lucas Pusineri asumió en el cargo recientemente y tiene la misión de ensamblar un equipo que tuvo muchas bajas y altas con respecto a la temporada 2025. Entre los nombres que se fueron se destacan los de Jonathan Galván, Leonardo Heredia y José Florentín mientras que, en contrapartida, llegaron Michael Santos, Alejandro Maciel, Alexis Segovia, Tiago Cravero y Marcos Iacobellis, entre otros.

La última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y ganó Central Córdoba 2 a 1 como local un encuentro muy caliente por los fallos arbitrales de Nazareno Arasa. Facundo Gulli abrió la cuenta para el Ciclón mientras que Lucas Varaldo y Florentín en el minuto 91 marcaron para el local. El juez expulsó a Jhohan Romaña y Nery Domínguez, ambos del elenco azulgrana.