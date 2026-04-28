San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana, en vivo

San Lorenzo recibe este martes a Santos, de Brasil, por la tercera fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, en un partido en el que en el equipo visitante es titular Neymar. En el segundo tiempo están igualando 1-1.

El Ciclón tuvo dos ocasiones claras consecutivas para abrir el marcador antes de llegar al cuarto de hora y en ambas se lució el arquero Gabriel Brazão. Primero, al taparle con el cuerpo un mano a mano a Alexis Cuello, que buscó definir al primer palo al aparecer por derecha. Y en el tiro de esquina con jugada preparada, voló para dar el manotazo justo cuando la pelota iba camino a la red en una media tijera de Rodrigo Auzmendi, luego de que Jhohan Romaña la bajó de cabeza hacia el medio al aparecer por detrás. Notable lo del jugador nacido hace 25 años en Mina Gerais, que gritó la salvada como un gol.

¡BRAZAO LA CELEBRÓ COMO UN GOL!



El portero de Santos tuvo una reacción felina tras salvar EN LA LÍNEA luego de la tijera de Auzmendi.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS



¡Se juega por #DSPORTS y #DGO! pic.twitter.com/pKZ40jGuXy — DSPORTS (@DSports) April 28, 2026

El defensor pudo convertir de cabeza, al definir de frente al arco, pero se le fue apenas por encima del travesaño. Y el que sí tuvo revancha fue Cuello, a los 27 minutos, en un intento desde afuera del área que no parecía llevar peligro... pero el arquero, a diferencia de aquellas tapadas, calculó mal y la pelota se metió junto al primer palo. Así, el décimo gol del delantero se convirtió en el 1-0 del local.

En un juego intenso, con mucha ida y vuelta, Neymar sintió el rigor de los jugadores de San Lorenzo. Quiso pasar entre Carlos Insaurralde y Matías Reali y terminó golpeado en el césped, después de pasar por encima del primero y terminar de cabeza contra la rodilla del otro, que siguió buscando la pelota.

¡ASÍ LO TRATAN A NEYMAR EN EL BAJO FLORES!



El capitán de Santos quedó en el piso tras un rodillazo de Matías Reali en la cabeza.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



¡Se juega por #DSPORTS y #DGO! pic.twitter.com/dHgt8wJLZI — DSPORTS (@DSports) April 28, 2026

La estrella brasileña sería el gestor de la jugada en la que el equipo paulista consiguió el empate, a los 32. El número 10 recibió por izquierda, enganchó al entrar al área y entre dos rivales conectó con Benjamín Rollheiser, que de taco se la dejó a Gabigol para el zurdazo que salió cruzado, dio en la base de un palo y se metió.

Indescifrable cuando acelera, Ney recibe por momentos doble marca e, incluso, se ha visto sujetado por alguno de los jugadores del conjunto argentino en jugadas en las que no tenía la pelota y buscaba mostrarse como opción para el pase. En el descuento de esa primera etapa, el 10 tuvo su chance en un contragolpe y su definición se fue junto al segundo palo.

GABIGOL MARCÓ EL DEL EMPATE EN EL NUEVO GASÓMETRO



Neymar inició la jugada y Rollheiser asistió de taco para que el 9 de Santos marque el 1-1 ante San Lorenzo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



¡Se juega por #DSPORTS y #DGO! pic.twitter.com/sMLnkdZVJq — DSPORTS (@DSports) April 28, 2026

La segunda etapa acentuó las asperezas. Luan Peres fue amonestado a los 15 segundos por una falta desde atrás a Cuello. Neymar se resbaló al encarar a dos rivales e, involuntariamente, fue pisado en una mano por uno de ellos. João Schmidt, ingresado desde el banco tras el descanso, golpeó a Facundo Gulli cuando fueron a disputar la pelota en el piso. Incluso, San Lorenzo reclamó un penal en un despeje con los puños del arquero que terminó con Brazão y Cuello en el suelo, sentidos.

A poco menos de 10 minutos para el final, los dos equipos van en busca de una victoria que les provoque algo de aire. Las más claras son del local. “Seamos valientes, vamos al frente”, les dijo a sus jugadores el DT Gustavo Álvarez en la pausa de hidratación. Los lujos corren por cuenta de Neymar y de Cristian “Perrito” Barrios, que entró a los 22 minutos.

Neymar protege la pelota ante la marca de Ezequiel Herrera, en el partido entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana Manuel Cortina

En las dos primeras jornadas, el Ciclón sumó cuatro puntos, gracias a un triunfo sobre Deportivo Cuenca como local y un empate en su visita a Deportivo Recoleta. En tanto, Santos cayó en su visita a los ecuatorianos e igualó al recibir al conjunto paraguayo.