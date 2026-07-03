San Lorenzo anunció a Pipo Gorosito como nuevo director técnico

Después de muchas idas y vueltas, San Lorenzo resolvió el futuro de su banca técnica tras la salida de Gustavo Álvarez el pasado 22 de junio. El Ciclón anunció que Néstor Gorosito es el nuevo entrenador, en un vínculo que será por 18 meses. Según supo LA NACIÓN, no habrá conferencia de prensa en lo inmediato y se pasará directamente a la puesta en marcha del nuevo proceso.

“No te sorprenda volverme a ver”, parafraseó San Lorenzo una letra del grupo Los Piojos, en el tuit de anuncio de su nuevo entrenador. Acompaña un video de poco más de un minuto, con imagénes de algunos recordados goles de su etapa como futbolista del Ciclón y también fotos de cuando se calzó el buzo de DT, hace más de 20 años. Completa una respuesta de Gorosito, en off, que retrata su sentir por el club: “El sueño mío es salir campeón con San Lorenzo. Si hoy dirijo, es para el día de mañana volver y salir campeón con San Lorenzo”.

Así presentó San Lorenzo a Gorosito

Presentación de Pipo Gorosito como nuevo técnico de San Lorenzo.mp4

Pipo toma el lugar que le cuidó de manera interina Walter Perazzo -estuvo dirigiendo las prácticas tras el receso-, quien en realidad asumió como coordinador general del fútbol de San Lorenzo el pasado 4 de junio, el día formal del inicio de gestión de Marcelo Culotta como nuevo presidente. Pipo firmará por 18 meses, es decir todo el tiempo de gestión de Marcelo Culotta al frente del club.

Gorosito ya dirigió a San Lorenzo durante un año, entre agosto de 2003 y agosto de 2004, en un ciclo en el que disputó 46 partidos al frente del Ciclón. En ese período, el entrenador consiguió 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas, consiguiendo una efectividad del 56,52%. Uno de los puntos más altos de aquella etapa fue el subcampeonato conseguido en el Torneo Apertura 2003.

Gorosito grita un gol de San Lorenzo ante Vélez; en el piso, José Luis Chilavert; Pipo es uno de los grandes ídolos de la historia del club de Boedo

Las charlas con Néstor Gorosito se encaminaron rápidamente. Primero con un contacto formal, pero que se enfrió luego de la aparición de Iker Muniain como principal posibilidad. Cuando todos daban por hecho que el exfutbolista vasco viajaría para ser el nuevo técnico, impedimentos burocráticos y reglamentarios derribaron el arribo del español. Entonces, se produjo una nueva comunicación que encaminó el reencuentro con Gorosito.

“Está muy entusiasmado, sabe que es la gran oportunidad que esperó mucho tiempo”, le confiaron a LA NACION fuentes que estuvieron en la negociación y que conocen el semblante de Pipo por estas horas.

Gorosito, como siempre, estará acompañado por Jorge Borelli y Gustavo Zapata como sus ayudantes de campo, al igual que en aquel 2003-2004 en su primer paso por el Ciclón. Sebastián Somoza será el preparador físico, que estuvo con Pipo en su paso por Alianza Lima de Perú, último club que dirigió. Además, un detalle nada menor: con sus dos ayudantes de campo compartió plantel azulgrana en 1997.

Gorosito, en su anterior paso como técnico de San Lorenzo; a la derecha, Gustavo Zapata, que seguirá siendo su ayudante de campo

Como futbolista, Gorosito tuvo tres pasos por el club, disputó 242 encuentros y se mantiene como el 16° futbolista con mayor cantidad de presencias en la historia. Convirtió 70 goles y dio 57 asistencias. En su primer y único ciclo como entrenador, Pipo debutó el 1° de agosto de 2003 y se fue un año más tarde, tras dirigir 46 partidos (22 triunfos, 12 empates y misma cantidad de derrotas) cosechando el 56% de los puntos.

Amistoso en el Bidegain

San Lorenzo recibirá este sábado a Sarmiento de Junín en el Pedro Bidegain, un amistoso programado para comenzar a darles rodaje a los futbolistas, que en dos semanas afrontarán el primer compromiso oficial del segundo semestre cuando se midan con Riestra por los 16vos de final de la Copa Argentina. Los jugadores se entrenarán por última vez antes del encuentro contra el Verde por lo que es probable que Perazzo continúe al frente del plantel y Gorosito se hará cargo del plantel a partir del lunes.

Devecchi; Herrera, Córdoba, Montenegro, Pagano; Tripichio, Ignacio Perruzzi, Rattalino; Gulli; Cuello, Auzmendi, podrían ser los 11 ante el Verde. La idea es que Gorosito esté presente para ver el amistoso, más allá que lo dirija, lógicamente, Walter Perazzo. El domingo, el plantel tendrá libre y el lunes sí, comenzará el ciclo de Pipo a tan solo 11 días de debutar contra Deportivo Riestra por la Copa Argentina.

Jhohan Romaña es candidato a emigrar en este mercado de pases Manuel Cortina

Romaña no participó de la práctica por una leve sobrecarga, pero que estaría supeditada a una firme intención del futbolista en ser vendido. León de México, perteneciente al Grupo Pachuca, es el que mostró mayor interés para llevárselo en una cifra cercana a 1,6 millones de dólares. Si bien la oferta no llega a lo que pretende San Lorenzo, en el club saben que al marcador central colombiano, al igual que más de 25 jugadores, podría firmar ya por estas horas un precontrato con otro club para irse libre desde el 1° de enero de 2027.