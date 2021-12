San Lorenzo: por qué ve en Luis Zubeldía un candidato a DT para recuperar la ilusión

Luis Zubeldía anunció que no renovará su contrato con Lanús y a San Lorenzo se le liberó un candidato. Dos fechas ante del final del Torneo 2021, el director técnico confirmó que no seguirá en la entidad del Sur. Al cabo, era uno de los nombres que manejaban los dirigentes del Ciclón para asumir en 2022. Dentro de la búsqueda, antes se había producido la baja de Hernán Crespo. Hubo cortesía y ambas partes se escucharon. Aunque no se avanzó. De hecho, la carrera del entrenador tendrá un horizonte bien distinto. Eso quedó claro. Tan claro como que hoy Zubeldía es un firme candidato para tomar las riendas azulgranas.

Según pudo confirmar LA NACION, inicialmente desde la dirigencia de San Lorenzo conversaron con Zubeldía –de manera informal– a finales de octubre. Un tanteo, una aproximación, dado que la continuidad del entrenador en la institución granate ya estaba en duda. “La idea era saber cuál era su situación”, le aseguraron ayer a este diario. Eran semanas de mucha ebullición en las que en Boedo se le había dado un cierre al ciclo de Paolo Montero.

El DT Diego Monarriz, en imagen con Néstor Ortigoza, volvería en 2022 a su cargo con los juveniles de San Lorenzo

Con esto, se confirma que el DT de 40 años es el principal apuntado por San Lorenzo, que actualmente cuenta con la sociedad formada por Diego Monarriz y José Di Leo como técnicos interinos; aunque quedó en claro que su llegada al Ciclón recién podría darse después de finalizado el campeonato actual. Por eso, en estos días desde el club van a acelerar. “Nuestro interés por Zubeldía es real”, confirmó una segunda fuente –uno de los encargados de llevar a cabo las negociaciones– a este diario.

De esta manera, el ex entrenador de Racing, Barcelona y Liga de Quito (Ecuador), Santos Laguna (México), Independiente Medellín (Colombia), Alavés (España) y Cerro Porteño (Paraguay), le pondrá fin a un trayecto de tres años y medio en la entidad granate. Cuando regresó a mediados de 2018, Lanús, que había llegado a jugar la final de la Copa Libertadores el año anterior, empezaba a preocuparse por los promedios. Tras las campañas encabezadas por Zubeldía, esa tabla quedó nuevamente lejos.

“Anunciar que no vamos a prolongar el contrato, estamos súper agradecidos con el Club. Han sido tres años y medio hermosos. Como dije en 2018, cuando me necesiten, si es que me vuelven a necesitar, ahí estaré. A la casa de uno nunca se le da la espalda”.



🎙️ Luis Zubeldía. pic.twitter.com/upq9lwWQBK — Club Lanús (@clublanus) December 2, 2021

En este segundo ciclo en Lanús, el técnico dirigió 120 partidos y registró 53 victorias, 27 empates y 40 derrotas. “Esta institución se merece siempre andar por el camino de la prolijidad y quiero anunciar lo mismo que le dijimos a la dirigencia: no vamos a prolongar el contrato. Me parece el momento oportuno para decirlo, porque tiene que ver con la prolijidad. Estamos súper agradecidos con el cuerpo técnico por estos tres años y medio , que han sido hermosos por donde se lo mire”, sostuvo en la conferencia de prensa.

Durante el tiempo que duró el segundo ciclo de Zubeldía en Lanús, por San Lorenzo pasaron Claudio Biaggio, Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Mariano Soso, Diego Dabove, Paolo Montero y los interinatos de Monarriz y Leandro Romagnoli. Los hinchas, molestos por los malos resultados, piden un proyecto en el que puedan ver estabilidad. En contrapartida, el Granate ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico y el nombre que sedujo a Luis Chebel, el nuevo presidente del club, es un viejo conocido: Almirón, con quien llegaron a la final de la Libertadores 2017 (eliminaron a River en las semifinales y luego cayeron frente a Gremio, de Brasil).

La formación de jugadores

Un punto vital en esta posible llegada de Zubeldía a Boedo tiene que ver con la búsqueda constante y el interés que muestra el entrenador por los futbolistas juveniles . Es un técnico reconocido por su buena gestión con los chicos. Al cabo, muestra un perfil que se adapta a las necesidades y urgencias que tiene el Ciclón. “Yo me siento más docente que entrenador”, suele repetir. En su primer ciclo en el Sur, por ejemplo, debutaron Eduardo Salvio, Agustín Marchesín, Guido Pizarro y Carlos Izquierdoz. Ya en la última etapa, los nombres se multiplicaron y tuvieron su estreno Pedro de la Vega, Lautaro Valenti, Alexandro Bernabei, Facundo Pérez, Matías Esquivel, Matías Pérez, Lautaro Morales, Braian Aguirre, Julián Aude, Lucas Besozzi, Juan Pablo Krilanovich, Franco Orozco y Agustín “Pity” Rodríguez, entre otros.

Uno de los más destacados resultó José Manuel López. El correntino, de 20 años, marcó 12 goles en este campeonato y es una de las revelaciones del torneo. “El de los juveniles me parece un recurso válido en el que ganan todas las partes. No pongo un jugador que no es bueno, pero si es bueno y es del club ayuda mucho al futuro económico de la institución”, remarca el técnico.

Dicho esto, ¿llegarán refuerzos a San Lorenzo? Probablemente, aunque antes deberá saldar algunas cuentas. El Ciclón todavía debe levantar una inhibición de la FIFA por la deuda que mantiene con Palestino, de Chile, que asciende a unos 2.500.000 de dólares. Es real que quien llegue al club sabrá que en sus manos tendrá un “fierro caliente” y será clave la gestión de los futuros recursos. Se sabe que las últimas semanas de San Lorenzo resultaron de lo más complicadas. Entre problemas económicos y deportivos, el club está en el fondo de la tabla y apenas ganó seis partidos sobre 23 disputados en el certamen local. Y lo que preocupa no es sólo la actualidad, sino la cadena negativa de las últimas campañas. Llegaron muchos entrenadores cotizados y ninguno logró encontrarle la vuelta.

A lo largo de los últimos compromisos, los hinchas del Ciclón expresaron su malestar e impaciencia con los dirigentes, que entienden que no pueden volver a fallar. Para el presente de San Lorenzo, el margen de error es nulo. Ahora, el apuntado para tratar de levantar la frente es Luis Zubeldía.