Elecciones en San Lorenzo: cinco candidatos buscarán gobernar para completar el mandato de Marcelo Moretti

San Lorenzo se moviliza. Después de mucho tiempo de hablar de política, el socio del Ciclón tendrá la posibilidad de votar y elegir este sábado a su presidente para completar el mandato de Marcelo Moretti, es decir, por un año y medio más, hasta el 23 de diciembre de 2027, luego de aquella acefalía expuesta en Comisión Directiva. Es decir que, al tratarse de una Elección Extraordinaria y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Club, el padrón utilizado será el correspondiente al año 2023.

Para aquel que vote deberá presentar en formato físico y sin excepción el carnet de socio o socia y la última versión actualizada del DNI, pasaporte o cédula de identidad. Deberá ser socio o socia vitalicio/a, activo/a o cadete con un mínimo de cuatro años de antigüedad ininterrumpida al 31 de agosto de 2023. Además, tener 16 años o más cumplidos al momento de la fecha del 2023 anteriormente mencionada, habiendo integrado el padrón del club en aquel año que determinó la llegada a la presidencia de Marcelo Moretti y tener la cuota al día con el pago del mes de abril 2026.

Sergio Costantino, el candidato oficialista: quiere mantener el poder Rodrigo Néspolo

Habrá un ingreso único al espacio de votación y el estacionamiento sin cargo por la puerta 12, ubicada en Av. Varela 2680 y por el sector de tenis, ingresando por Av. Perito Moreno 2237.

Hay 61 mesas habilitadas y más de 42 mil socios en el padrón: para tener de referencia, en la elección de 2023 fueron a votar más de 16 mil personas.

El oficialismo, apoyado en su candidato Sergio Costantino, defiende sus cinco meses de gestión en obras importantes en Ciudad Deportiva, una baja del pasivo estimada en 5 millones de dólares según le dijeron a LA NACION y la obtención en los últimos días de los 8.345 m2 en Avenida La Plata.

Manuel Agote, candidato a presidente de San Lorenzo. Santiago Filipuzzi

La oposición, distribuida en 4 apellidos (puestos en orden alfabético): Manuel Agote, Marcelo Culotta, Cesar Francis y Nicolás Papasso, apunta a que la actual Comisión Directiva, al ser transitoria, se tomó atribuciones por encima de lo “esperado” pensando en la elección de este sábado.

Además, los últimos resultados futbolísticos podrían incidir en un voto ‘bronca’ hacia el actual oficialismo por parte del hincha: las formas en las que fue derrotado el equipo en el Apertura ante River (por penales y con tres matchpoint a su favor) y sobre todo ante Recoleta, por la Copa Sudamericana, donde con el empate se clasificaba primero pero perdió y quedó afuera de todo. Eso abrió el escenario electoral y recrudeció la campaña en las últimas 72 horas, donde todos los opositores buscan polarizar con el oficialismo.

Marcelo Culotta, candidato a presidente de San Lorenzo

En sus declaraciones a LA NACIÓN, todos los candidatos mostraban su descontento. Por ejemplo Cesar Francis, que expresó que en caso de ser electo, junto a su equipo “No venimos a administrar la crisis, sino a ponerle punto final”. Por su parte, Manuel Agote advirtió “El club está al borde de la quiebra”, y siempre ponderó la convocatoria de acreedores como uno de sus principales ejes de campaña. El empresario Nicolás Papasso dijo que “se terminó el tiempo de los millonarios, hay que gestionar bien” y advirtió que tendrá a Griffa (hijo) en juveniles y al argentino Martín Prest como mánager. También habló Marcelo Culotta, quien confiado expresó ante este medio que “Tenemos los equipos profesionales para levantar al club”. El oficialismo, con Costantino, confía y no se achica: “Volvimos a tener credibilidad”.

En un viernes 29 que parecía tranquilo, el candidato Manuel Agote expresó vía X (ex Twitter): “En el día de la fecha le dirigimos una nota al Presidente del Tribunal de Ética solicitando la expulsión del Club de Costantino y Arreceygor. No hay futuro digno sin justicia en San Lorenzo”, y en otro tuit, agregó: “Asimismo, entendiendo que tiene posibilidades de ingresar a la Comisión Directiva por la minoría, y en tren de evitar futuros papelones institucionales, le solicitamos a Costantino que decline su candidatura a Presidente del Club. Basta viejo. Basta. Un límite”. Dentro del escrito presentado ante el Tribunal de Ética, el dirigente opositor también hizo referencia a la Resolución 870/2024 de la IGJ, donde ya se habían marcado distintas irregularidades contables y administrativas durante el período 2020/23.

César Francis, candidato a presidente de San Lorenzo Santiago Filipuzzi

Además, Agote citó especialmente distintos párrafos del fallo judicial sobre el caso del Fondo Suizo. Entre ellos, el tramo donde el juez sostiene que Arreceygor (presidente de aquel entonces) y Costantino (secretario) firmaron un reconocimiento de deuda que contenía condiciones “beneficiosas” para el acreedor y “paralelos perjuicios” para San Lorenzo.

La presentación también remarca las durísimas frases utilizadas por el magistrado, quien habló de un “tremendo blindaje al acreedor”. Por su parte, Costantino contestó en diálogo con el programa Viernes Santo: aseguró que todo se trata de “chicanas políticas” en plena campaña electoral y explicó que, según su postura, nunca se firmó un reconocimiento nuevo de deuda sino “una refinanciación de dos convenios caídos” vinculados a préstamos tomados anteriormente por el club.

Además, también dejó su respuesta en Twitter: “Dejen de meter manotazos de ahogados y aflojen con las mentiras y operetas. Sean responsables y respeten al socio y a esta Comisión Directiva, que se hizo cargo del club en diciembre cuando todos ustedes salieron corriendo. A los socios y socias los invito mañana a votar. Demostramos lo que pudimos hacer en cinco meses: recuperamos y ordenamos el club. Lo que viene será mucho mejor! Retroceder y dejar el Club en manos de marionetas y/o improvisados es volver a ponerlo en peligro. Fuerte abrazo y los espero mañana en el Bidegain”.

Nicolás Papasso, candidato a presidente de San Lorenzo Hernan Zenteno - La Nacion

Esto se da ya que, durante este jueves, salió un fallo firmado por el juez subrogante Guillermo Mario Pesaresi del Juzgado Comercial n.º 22, y desestimó de forma contundente la solicitud de quiebra presentada por el fondo suizo AIS, calificando el accionar de la entidad financiera como un posible “abuso del derecho”. Además declaró la inexistencia y, complementariamente, la nulidad de los documentos que sustentaban la solicitud del fondo extranjero. La sentencia expone que el acreedor ya tenía un juicio ejecutivo en marcha contra el club, el cual incluía embargos y fondos retenidos. Según el fallo, el juzgado consideró que utilizar un pedido de quiebra para presionar para cobrar desnaturaliza el hecho. Vale recordar que la causa se inició luego de que este fondo financiara parte de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA de Moscú en el año 2020.

Listas, candidatos y boletas

Lista 1: ORDEN Y PROGRESO SANLORENCISTA. Fórmula: Marcelo Culotta - Juan Manuel Campos.

Lista 2: SAN LORENZO EN MARCHA. Fórmula: Sergio Costantino - Cipriano Pommies.

Lista 3: MOVETE BOEDO MOVETE. Fórmula: Manuel Agote - Leonardo Della Bitta.

Lista 4: NUEVA GENERACIÓN. Fórmula: Nicolás Papasso - Ángel Gras.

Lista 5: VOLVER A SAN LORENZO. Fórmula: César Francis - Daniel De Florian.