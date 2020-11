El San Paolo se llamará estadio Diego Armando Maradona Fuente: Reuters

NÁPOLES.- Confirmado: el estadio San Paolo de esta ciudad conmocionada, se llamará estadio Diego Armando Maradona. Y cuando quede superada la emergencia por el coronavirus -que significa un confinamiento inédito para Nápoles, más golpeada por esta segunda ola, que por la primera-, se organizará, junto a las autoridades diplomáticas de la Argentina, un gran homenaje al "pibe de oro". Quizás en el día de su cumpleaños 61, el 30 de octubre del año que viene, o antes.

Así lo aseguró el alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, al recibir esta tarde a la cónsul de la Argentina en Roma, Ana Tito, que viajó desde allí para compartir la tristeza que une a los dos pueblos por la muerte de Maradona. Tito recibió como obsequio, de manos de De Magistris, un estandarte de Nápoles, que en 2017 declaró "ciudadano ilustre" a Maradona, marcado por el luto. Y le transmitió al alcalde de parte del pueblo argentino y por encargo del flamante embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, "el agradecimiento por los homenajes y el afecto expresado a Diego por la ciudad y el pueblo de Nápoles".

"Estuvimos conversando de un homenaje que se organizará ni bien termine la pandemia, acá en Nápoles y coincidimos con que sin duda Maradona será por siempre un ídolo, ya transformado en un mito por el pueblo argentino y el napolitano", contó Tito a LA NACION, que como cónsul argentina en Roma también cubre Nápoles y que hasta que no llegue Carlés, en diciembre, está a cargo de la legación diplomática argentina en Italia.

La cónsul Ana Tito con el alcalde de Nápoles Luigi de Magistris Crédito: Elisabetta Piqué

"Le dije al alcalde que Maradona es un ser que nos ayuda, ahora a nosotros y mañana a las generaciones futuras, a definir nuestra identidad y los valores que queremos perseguir... Coraje frente al poder, solidaridad hacia los más humildes, el valor de la amistad y del deporte, la necesidad de una sociedad igualitaria", contó la diplomática, tras la reunión en el despacho del intendente en Palazzo San Giacomo, sede de la comuna. "Él me explicó lo que significa Maradona para Nápoles, ese orgullo, que finalmente es lo mismo que significa Maradona para los argentinos. Y cuando hablamos de la vida problemática que tuvo a nivel privado, le recordé las palabras de Fontanarrosa, que dijo 'no me interesa lo que hizo Diego con su vida, sino lo que hizo con la mía", precisó.

De Magistris, exmagistrado de 53 años, al margen de confirmar que sí, que el San Paolo pasará a llamarse estadio Diego Armando Maradona, aseguró que cuando termine la epidemia de Covid-19 se organizará "un homenaje importante para Maradona, junto las autoridades argentinas, para recuperar este momento". "Si no hubiera habido lockdown -destacó-, Nápoles hubiera estallado... En la tragedia, hubiera estallado una fiesta, habría habido una invasión popular... Es una lástima, pero lo haremos cuando se reabrirá la ciudad en el estadio San Paolo, que entonces se llamará Diego Armando Maradona".

