Sanción del PSG: cuánto pierde Messi con la medida tomada por el club

Hay una pregunta que por estas horas mantiene en vilo a la comunidad deportiva mundial. ¿Qué será del futuro de Lionel Messi? Recientemente suspendido por el PSG, medida tomada luego de que el crack argentino viajara a Arabia Saudita, y sin asistir al entrenamiento de hoy, el 10 de la albiceleste no solo se perderá de dos partidos con el club parisino sino que se estima dejará de percibir cerca de 1,7 millones de euros por la sanción.

Suspendido por dos semanas según consignaron los medios franceses, Messi “no puede entrenarse, no puede jugar y no cobrará el tiempo del procedimiento disciplinario“, precisó una fuente a la agencia AFP al diario Le Parisien. La consecuencia económica no pasa inadvertida. El jugador sufriría una deducción salarial de aproximadamente 1,7 millones de euros.

"La Rupture", el título de tapa de L'Equipe L'Equipe

Con esta sanción, el argentino además no podrá ser convocado para los partidos de la liga local contra Troyes, el próximo domingo 7 de mayo de visitante, y tampoco estará presente ante el Ajaccio, una semana después en París.

Esta nueva polémica que envuelve al PSG se añade al resentimiento creciente de numerosos aficionados que se manifestaron enojados después de la derrota del club contra el Lorient (3-1).

Sin Messi en el entrenamiento

Messi cumplió hoy con el primer día de la sanción que le impuso el PSG por viajar a Arabia Saudita sin permiso, por sus compromisos comerciales como “embajador de Turismo”, y no se presentó a la práctica. Luego de la polémica sanción que el club filtró a la prensa francesa, y por el momento no hizo oficial, el capitán del seleccionado argentino no acudió al centro de entrenamiento “Camp des Loges”.

El plantel conducido por Christophe Galtier volvió esta mañana al trabajo luego de tener día libre el martes. Según informan los medios franceses, el director deportivo de PSG, Luis Campos, se comunicó con Messi en las últimas horas y le comunicó la sanción por viajar a Arabia Saudita. El campeón del mundo en Qatar 2022 estará dos semanas sin entrenarse con el plantel y también tendrá una rebaja salarial.

Los Messi en Arabia Saudita Twitter

En L’Equipe precisaron que la sanción de PSG deberá convalidarse en el Comité Legal de la LFP (Liga Profesional de Fútbol de Francia) y Messi tendría una instancia de defensa si así lo requiere.

Esta situación anómala tensó al máximo la relación entre las autoridades del club y el 10 argentino. El próximo 30 de junio termina el vínculo contractual del rosarino con los franceses y crecen las incógnitas sobre cuál será el futuro del crack.

